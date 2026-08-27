scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: घर में घुसकर 21 साल की मुस्कान का मर्डर, 20 घंटे बाद भी आरोपी इमरान फरार, रिश्ते में दरार बनी कत्ल की वजह?

तिलक नगर में 21 साल की छात्रा और पार्ट-टाइम मॉडल मुस्कान की घर में हत्या कर दी गई और आरोपी इमरान करीब 20 घंटे बाद भी फरार है. शुरुआती जांच में दोनों के रिश्ते और विवाद की बात सामने आई है. फिलहाल, CCTV के आधार पर उसकी तलाश जारी है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मुस्कान की उसके घर में हत्या का मामला सामने आया है. वारदात के करीब 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद इस मामले का आरोपी इमरान पुलिस की पकड़ से बाहर है. शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रिश्ते और उसके बिगड़ने से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है.

प्रारंभिक जांच के मुताबिक मुस्कान और इमरान एक-दूसरे को एक साल से ज्यादा समय से जानते थे. जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध भी थे. हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी थी. बताया जा रहा है कि मुस्कान अब इमरान से दूरी बनाना चाहती थी और उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी.

सूत्रों के मुताबिक इमरान लगातार मुस्कान से रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसे शक होने लगा कि मुस्कान किसी और को देखने लगी है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और टकराव बढ़ने लगा. जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात से कुछ दिन पहले दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, जहां उनके बीच बातचीत हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

मुस्कान की हत्या के बाद भागा इमरान, CCTV फुटेज वायरल
Tilak Nagar Muskan Murder Case
मुस्कान मर्डर केस में सामने आया CCTV वीडियो, भागता दिखा आरोपी इमरान
Delhi AI Blackmail Case
AI से बनाई फेक न्यूड फोटो, फिर दिल्ली की लड़की से ऐंठे 1.2 लाख
Weapon Supplier arrest by Delhi Crime branch
दिल्ली दंगे में शाहरुख पठान को बेची थी पिस्टल, तस्कर वसीम गिरफ्तार
Cancer Vaccine
कैंसर के 1 लाख वाले इंजेक्शन में सिर्फ पानी, खौफनाक खुलासा
Advertisement

बताया जा रहा है कि इसके बाद मुस्कान इमरान को लगातार नजरअंदाज कर रही थी. वह कथित तौर पर इमरान से कोई संपर्क या रिश्ता नहीं रखना चाहती थी. इसी बीच बीती शाम इमरान को पता चला कि मुस्कान अपने घर में अकेली है. आरोप है कि इसके बाद वह उसे लेकर सामना करने के इरादे से उसके घर पहुंचा और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इसी टकराव के दौरान मुस्कान की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी इमरान मौके से फरार हो गया. पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ-साथ हत्या की पूरी परिस्थितियों को समझने में जुटी है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी घर में कैसे दाखिल हुआ और वारदात के समय वास्तव में क्या हुआ था.

मामले में अभी जांच जारी है और पुलिस की ओर से जुटाए जा रहे सबूतों के आधार पर आगे की तस्वीर साफ होगी. मुस्कान और इमरान के बीच रिश्ते की प्रकृति, पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत और मुलाकातों समेत कई पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपी के पकड़े जाने के बाद पूछताछ से हत्या की वजह और वारदात की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.

Advertisement

पार्ट टाइम मॉडलिंग

मुस्कान पढ़ाई कर रही थी और पार्ट-टाइम मॉडलिंग का काम भी करती थी. वह तिलक नगर के न्यू महावीर नगर इलाके में स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहती थी. बुधवार शाम जब हमला हुआ, उस वक्त वह घर पर अकेली थी. पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनीं और मौके पर पहुंचे, जहां मुस्कान गंभीर रूप से घायल हालत में मिली थी.

शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि मुस्कान और इमरान एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब डेढ़ साल से जान-पहचान थी. जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक दोनों के बीच कथित तौर पर संबंध भी थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्ते में दूरी आने लगी थी. हालांकि, रिश्ते और हत्या के बीच की पूरी कड़ी अभी पुलिस जांच का विषय है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Miss Universe India 2026: पाकिस्तानी मिस यूनिवर्स मिस्बाह ने भारतीय सुंदरी केजिया को दी जीत की बधाई, पोस्ट हुआ वायरल |
    महिला निर्देशक, पुरुषवादी नजरिया! टॉक्सिक में औरतें सिर्फ ग्लैमर और हिंसा तक क्यों सिमट गईं? |
    NLSIU से TISS तक क्यों बढ़ा विवाद? CJI के विरोध से समझिए कैंपस पॉलिटिक्स की नई तस्वीर |
    Chandra Grahan 2026 In India: कल रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें भारत में सूतक लगेगा या नहीं |
    'सचिन तेंदुलकर जैसे दिखते हैं...' श्रीलंका के सोनल दिनुषा की तारीफ में BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पढ़े कसीदे |
    जापान में क्यों भालुओं को पकड़- पकड़कर मारा जा रहा, 14 हजार मार दिए |
    Maruti-Tata से टक्कर का प्लान तैयार... Hyundai लॉन्च करेगी 26 कारें |
    पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में नई उम्मीद, इस दवा से मौत का खतरा हुआ कम, मिली इलाज की मंजूरी |
    मिनटों में मेड, सिर्फ ₹29 में मिडिल क्लास की टेंशन दूर... कैसे काम करता है इस सस्ती सर्विस का इकोसिस्टम? |
    अगर 1 दिन के पीएम बने तेज प्रताप यादव, तो क्या करेंगे? जवाब सुनकर इंप्रेस हुईं मल्लिका शेरावत
    Advertisement