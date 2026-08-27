दिल्ली: घर में घुसकर 21 साल की मुस्कान का मर्डर, 20 घंटे बाद भी आरोपी इमरान फरार, रिश्ते में दरार बनी कत्ल की वजह?

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की मुस्कान की उसके घर में हत्या का मामला सामने आया है. वारदात के करीब 20 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद इस मामले का आरोपी इमरान पुलिस की पकड़ से बाहर है. शुरुआती जांच में पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रिश्ते और उसके बिगड़ने से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है.

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प्रारंभिक जांच के मुताबिक मुस्कान और इमरान एक-दूसरे को एक साल से ज्यादा समय से जानते थे. जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध भी थे. हालांकि पिछले कुछ महीनों में दोनों के रिश्ते में दूरी बढ़ने लगी थी. बताया जा रहा है कि मुस्कान अब इमरान से दूरी बनाना चाहती थी और उससे किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहती थी.

सूत्रों के मुताबिक इमरान लगातार मुस्कान से रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान उसे शक होने लगा कि मुस्कान किसी और को देखने लगी है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद और टकराव बढ़ने लगा. जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात से कुछ दिन पहले दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, जहां उनके बीच बातचीत हुई थी.

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बताया जा रहा है कि इसके बाद मुस्कान इमरान को लगातार नजरअंदाज कर रही थी. वह कथित तौर पर इमरान से कोई संपर्क या रिश्ता नहीं रखना चाहती थी. इसी बीच बीती शाम इमरान को पता चला कि मुस्कान अपने घर में अकेली है. आरोप है कि इसके बाद वह उसे लेकर सामना करने के इरादे से उसके घर पहुंचा और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इसी टकराव के दौरान मुस्कान की हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपी इमरान मौके से फरार हो गया. पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ-साथ हत्या की पूरी परिस्थितियों को समझने में जुटी है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी घर में कैसे दाखिल हुआ और वारदात के समय वास्तव में क्या हुआ था.

मामले में अभी जांच जारी है और पुलिस की ओर से जुटाए जा रहे सबूतों के आधार पर आगे की तस्वीर साफ होगी. मुस्कान और इमरान के बीच रिश्ते की प्रकृति, पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत और मुलाकातों समेत कई पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपी के पकड़े जाने के बाद पूछताछ से हत्या की वजह और वारदात की पूरी कहानी सामने आने की उम्मीद है.

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पार्ट टाइम मॉडलिंग

मुस्कान पढ़ाई कर रही थी और पार्ट-टाइम मॉडलिंग का काम भी करती थी. वह तिलक नगर के न्यू महावीर नगर इलाके में स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर रहती थी. बुधवार शाम जब हमला हुआ, उस वक्त वह घर पर अकेली थी. पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनीं और मौके पर पहुंचे, जहां मुस्कान गंभीर रूप से घायल हालत में मिली थी.

शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि मुस्कान और इमरान एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच करीब डेढ़ साल से जान-पहचान थी. जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक दोनों के बीच कथित तौर पर संबंध भी थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनके रिश्ते में दूरी आने लगी थी. हालांकि, रिश्ते और हत्या के बीच की पूरी कड़ी अभी पुलिस जांच का विषय है.

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