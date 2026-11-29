Apple ने इस साल iPhone 18 Pro और iPhone Duo को लॉन्च करके काफी सुर्खियां बटोरी है. कंपनी अगले साल की शुरुआत में तीन नए iPhone लॉन्च कर सकती है. इनमें iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 शामिल हो सकते हैं.

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खास बात यह है कि इस बार ऐपल अपने नए iPhone में सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, बल्कि बैटरी और कैमरे में भी बदलाव कर सकता है. आइए जानते हैं इन तीनों फोन में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है.

iPhone 18 में मिलेगा नया प्रोसेसर

सबसे पहले बात करते हैं iPhone 18 की. इस फोन को लेकर उम्मीद है कि ऐपल इसे फरवरी या मार्च 2027 में लॉन्च कर सकता है. इस बार कंपनी फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव करने के बजाय इसके अंदर के हार्डवेयर पर फोकस कर सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18 में नया A20 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके साथ फोन में पहले के मुकाबले ज्यादा RAM और बेहतर बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है.

हालांकि, इसमें iPhone 18 Pro वाले कैमरा अपग्रेड, छोटा Dynamic Island और Vapor Chamber कूलिंग सिस्टम मिलने की उम्मीद कम है. फोन में ऐपल का अपना C2 मॉडेम मिलेगा या फिर Qualcomm का मॉडेम इस्तेमाल होगा, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.

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iPhone 18e में भी मिल सकता है बड़ा डिस्प्ले

ऐपल का सस्ता iPhone 18e भी अगले साल की शुरुआत में दस्तक दे सकता है. इस बार कंपनी इस फोन को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर बना सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone 18e में A20 चिपसेट और बड़ी बैटरी मिल सकती है. इसके अलावा फोन में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें Dynamic Island मिलने की भी उम्मीद है. कंपनी इस फोन में 60Hz डिस्प्ले ही दे सकती है. यानी इसमें महंगे iPhone की तरह ProMotion सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं है.

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iPhone Air 2 में जुड़ सकता है दूसरा कैमरा

तीसरा फोन iPhone Air 2 हो सकता है. पिछले मॉडल में सिर्फ एक रियर कैमरा दिया गया था, जिसे लेकर कई यूजर्स ने सवाल उठाए थे. अब ऐपल इस कमी को दूर कर सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Air 2 में दूसरा रियर कैमरा यानी Ultra Wide कैमरा मिल सकता है. इसके अलावा फोन की बैटरी लाइफ को भी बेहतर बनाया जा सकता है.

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इस फोन में A20 Pro चिपसेट मिलने की उम्मीद है. यह चिप iPhone 18 Pro में मिलने वाले प्रोसेसर के काफी करीब हो सकती है. फिलहाल ऐपल ने इन तीनों फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. ऐसे में इन सभी जानकारियों को रिपोर्ट और लीक के तौर पर ही देखना चाहिए.

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