How to Make Collagen Serum: पार्लर के महंगे फेशियल को कहें बाय, 3 चीजों से घर पर बनाएं कोलेजन सीरम, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी

उम्र बढ़ने के साथ-साथ चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइन्स और त्वचा का ढीला पड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है. लेकिन आजकल के दौर में वक्त से पहले ही कई लोग बुढ़ापे का शिकार होने लगते हैं. इसका सबसे बड़ा कारण खराब लाइफस्टाइल और खानपान है. ऐसे में लोग बाहर की महंगी एंटी एजिंग सीरम और कोलेजन क्रीम्स खरीदने लगते हैं.

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स्किन को टाइट करने और झुर्रियां हटाने के लिए लोग अक्सर पार्लर जाकर महंगे फेशियल या केमिकल से भरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं जो जेब पर भारी पड़ने के साथ-साथ कई बार त्वचा को नुकसान भी पहुंचाते हैं. अगर आप भी ढीली स्किन से परेशान हैं तो अब आपको महंगे पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप रसोई और घर में मौजूद सिर्फ 3 प्राकृतिक चीजों की मदद से बेहद असरदार कोलेजन सीरम तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका.

3 चीजों से कोलेजन सीरम बनाने की विधि और फायदे

सीरम बनाने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच अलसी के बीज, 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल और 2 विटामिन-ई कैप्सूल की आवश्यकता होगी.

एक बर्तन में 1 कप पानी और 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर 5-7 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें. जब पानी गाढ़ा और चिपचिपा (जेल की तरह) हो जाए, तो गैस बंद कर दें और तुरंत सूती कपड़े या छलनी से छान लें. अलसी ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जो कोलेजन बूस्ट करती है.

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छाने हुए अलसी के जेल को थोड़ा ठंडा होने दें. फिर इसमें 2 चम्मच ताजा या बाजार का एलोवेरा जेल और 2 विटामिन-ई कैप्सूल का तेल निकालकर मिलाएं.

सभी सामग्रियों को चम्मच की मदद से 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंटें जब तक कि यह एक मुलायम और पारदर्शी सीरम की तरह न दिखने लगे.

इस तैयार सीरम को कांच की एक साफ ड्रॉपर वाली बोतल या छोटे डिब्बे में भर लें. इसे आप फ्रिज में रखकर 10 से 15 दिनों तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

रोज रात को सोने से पहले चेहरा अच्छे से धोकर साफ करें. फिर इस सीरम की 4-5 बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ 2-3 मिनट तक मालिश करें.

अलसी के बीज में मौजूद प्राकृतिक गोंद और प्रोटीन सूखने पर त्वचा में खिंचाव पैदा करते हैं जिससे ढीली त्वचा में तुरंत कसावट आती है.

एलोवेरा और विटामिन-ई त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करते हैं जिससे आंखों के पास की फाइन लाइन्स, डार्क सर्कल्स और चेहरे की झुर्रियां धीरे-धीरे हल्की होने लगती हैं.

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