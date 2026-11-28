दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MCD की नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. दिल्ली नगर निगम के बेड़े में 10 नई मशीनें शामिल की गई हैं. इसके साथ ही पानी के टैंकर और डस्ट डंप वाहन भी उतारे गए हैं, जो पहले से चल रही मशीनों की मदद करेंगे.

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इन 10 नई मशीनों में एक बड़ी मशीन शामिल है, जिसकी क्षमता 4 क्यूबिक मीटर से अधिक है. इसके अलावा नौ मध्यम और छोटी क्षमता वाली इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, जिनकी क्षमता 2 क्यूबिक मीटर है.

MCD के मुताबिक, ये मशीनें सड़क पर जमा सूखी धूल को ब्रश की मदद से इकट्ठा करेंगी. इसके बाद वैक्यूम सिस्टम के जरिए धूल और कचरे को कंटेनर में जमा किया जाएगा. मशीनों में पानी के छिड़काव की सुविधा भी है, जिससे सफाई के दौरान धूल दोबारा हवा में न उड़े.

इन मशीनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से उन सड़कों पर किया जाएगा जहां वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है और धूल का जमाव अधिक होता है.

70 किलोमीटर तक रोजाना सफाई का लक्ष्य

MCD के अनुसार, नई मशीनें रोजाना करीब 70 किलोमीटर तक सड़कों की सफाई कर सकती हैं. हालांकि, मशीनों की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें किन सड़कों पर और कितनी नियमितता से तैनात किया जाता है.

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नई मशीनों में GPS तकनीक और आधुनिक निगरानी व्यवस्था भी होगी. इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि मशीनें किस सड़क पर कितनी देर तक चलीं, कितने किलोमीटर की सफाई हुई और कितना कचरा एकत्र किया गया.

MCD अधिकारियों के मुताबिक, इन मशीनों में आधुनिक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक भी शामिल है. इससे सफाई कार्य की निगरानी और जवाबदेही बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

MCD के पास अभी मात्र 66 स्वीपिंग मशीनें

दिल्ली में सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण के लिए MCD के मौजूदा संसाधन जरूरत के मुकाबले काफी कम हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, MCD के पास पहले केवल 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें थीं, जबकि केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार दिल्ली जैसे शहर के लिए लगभग 506 मशीनों की जरूरत है.

ऐसे में 10 नई मशीनें शामिल होने के बावजूद दिल्ली की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में 60 और स्वीपिंग मशीनें निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी. सरकार का लक्ष्य सड़कों की नियमित सफाई के जरिए धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करना है.

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