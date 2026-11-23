बजट स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹10,000 का सेगमेंट हमेशा से चैलेंजिंग रहा है. इस कीमत में बड़ी बैटरी, अच्छी स्क्रीन और ठीक-ठाक कैमरा तो मिल सकता है, लेकिन 5G, तेज प्रोसेसर और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलना आसान नहीं है. इन दिनों फोन महंगे हो रहे हैं और इस सेग्मेंट में ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है. ऐसे में हमने कुछ स्मार्टफोन्स आपके लिए लिस्ट किए हैं जो इस कीमत पर अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं.

और पढ़ें

नवंबर 2026 में Samsung, Lava, itel और Fire-Boltt जैसे ब्रांड इस रेंज में कई विकल्प दे रहे हैं. हमने ऐसे पांच फोन चुने हैं, जिनकी कीमत, फीचर्स और कमियों को समझकर आप अपने लिए सही फोन चुन सकते हैं.

1. Samsung Galaxy M06 5G: 5G के लिए सबसे अच्छा विकल्प

अगर आपकी प्रायॉरिटी 5G कनेक्टिविटी है, तो Samsung Galaxy M06 5G इस बजट में सबसे दिलचस्प विकल्पों में से एक है. नवंबर में इसका 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट कुछ ऑनलाइन लिस्टिंग में करीब ₹9,379 में उपलब्ध था. हालांकि, यह कीमत ऑफर पर निर्भर है और खरीदारी के समय बदल सकती है.

फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इस कीमत पर यह एक अहम फायदा है, क्योंकि इस लिस्ट के कई दूसरे फोन सामान्य इस्तेमाल के लिए बने 4G मॉडल हैं. इसमें 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी है और यह 25W चार्जिंग सपोर्ट करता है.

Advertisement

सैमसंग के मुताबिक, Galaxy M06 5G को चार जेनेरेशन के Android OS अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे. कम कीमत वाले फोन में सॉफ्टवेयर सपोर्ट का यह वादा इसे दूसरे विकल्पों से अलग करता है.

2. Fire-Boltt Boltt Evo: बड़ी बैटरी और 120Hz डिस्प्ले

स्मार्टवॉच ब्रांड Fire-Boltt ने हाल ही में स्मार्टफोन बाजार में भी कदम रखा है. कंपनी का Boltt Evo इस बजट में बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है. नवंबर में इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट करीब ₹9,999 में लिस्टेड है.

फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.79 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके पीछे 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है. सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत 6,000mAh की बैटरी है. यह Android 16 पर चलता है और इसमें 4G कनेक्टिविटी मिलती है. यानी इस फोन में 5G का विकल्प नहीं है. एक और कमी इसकी 10W चार्जिंग है. इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में समय लग सकता है. करीब 233 ग्राम वजन के साथ यह फोन हल्का भी नहीं है.

3. itel Zeno 300: बैटरी और चार्जिंग का बैलेंस

Advertisement

itel Zeno 300 उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो कम कीमत में बड़ी बैटरी के साथ तेज चार्जिंग चाहते हैं. नवंबर में इसका 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट करीब ₹9,549 में उपलब्ध है.

इसमें Unisoc T7100 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 6.56 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

इस फोन की खासियत इसकी 6,000mAh बैटरी और 18W चार्जिंग सपोर्ट है. इस सूची में Boltt Evo के मुकाबले इसकी चार्जिंग कैपेसिटी ज्यादा है. हालांकि, इसका कैमरा सेटअप साधारण है और 64GB स्टोरेज आज के समय में सीमित लग सकता है. इसमें 5G कनेक्टिविटी भी नहीं मिलती.

4. Lava Virat V1: नॉर्मल इस्तेमाल के लिए बजट फोन

Lava Virat V1 इस लिस्ट का एक और विकल्प है. नवंबर में इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब ₹9,745 से ₹9,999 के बीच देखी जाती है.

फोन में 6.75 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें Unisoc SC9863A प्रोसेसर, 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी है और 10W चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है.

Advertisement

फोन की एक खासियत IP64 रेटिंग है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देती है. हालांकि, इसे वाटरप्रूफ फोन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. इसमें Android 15 मिलता है.

इसमें Unisoc SC9863A चिपसेट दिया गया है जो एक एक एंट्री-लेवल चिपसेट है. कॉलिंग, वॉट्सऐप और नॉर्मल ऐप्स के लिए यह काम कर सकता है, लेकिन ज्यादा ऐप एक साथ चलाने या भारी गेम खेलने में परेशानी हो सकती है. 10W चार्जिंग भी इसकी कमजोरियों में शामिल है.

5. itel Zeno 100 Pro: कम बजट में 90Hz डिस्प्ले

अगर आपका बजट ₹9,000 से भी कम है, तो itel Zeno 100 Pro पर विचार किया जा सकता है. नवंबर में इसका 3GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट करीब ₹8,199 से ₹8,599 के बीच लिस्टेड है.

फोन में Unisoc T7100 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 6.56 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. कैमरे की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. बैटरी 5,000mAh की है और यह 10W चार्जिंग सपोर्ट करता है.

इस फोन की कीमत कम है, लेकिन यहां कुछ समझौते भी हैं. इसमें 3GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है. 2026 में 3GB RAM के साथ एक साथ कई ऐप इस्तेमाल करने पर फोन धीमा महसूस हो सकता है. 10W चार्जिंग भी काफी धीमी है. 5G कनेक्टिविटी का विकल्प भी नहीं है.

Advertisement

इसलिए इसे उन लोगों के लिए देखना चाहिए जिनका बजट सख्त तौर पर ₹9,000 से कम है और जिन्हें सिर्फ सामान्य कामों के लिए फोन चाहिए. अगर थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो 4GB RAM वाला विकल्प लेना बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----