नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म 'रामायण पार्ट 1' के आखिरी सीन ने दर्शकों के दिलों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है. फिल्म के अंत में सनी देओल के हनुमान की झलक दिखाई गई, जहां वह छलांग लगाते हुए जोरदार आवाज में 'जय श्रीराम' का उद्घोष करते नजर आते हैं. बस फिर क्या था, फैंस को अब फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है.

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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने का दावा किया गया है. खबर के मुताबिक, रिलीज के 17 दिनों में फिल्म का दुनियाभर का नेट कलेक्शन 1,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. कहानी रामायण की है, इसलिए दर्शकों को आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा पहले से है. लेकिन फिल्म का भव्य स्केल, शानदार विजुअल्स और किरदारों की भव्य प्रस्तुति देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

इसी बीच फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और निर्देशक नितेश तिवारी ने एक इंटरव्यू में 'रामायण पार्ट 2' को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई हैं. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि आखिर सनी देओल को हनुमान के किरदार के लिए क्यों चुना गया और पहले पार्ट के आखिर में उनकी सिर्फ छोटी सी झलक क्यों दिखाई गई.

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हनुमान हैं रामायण के सबसे चहेते किरदार, नमित मल्होत्रा ने बताया खास कनेक्शन

गोल्ड डर्बी को दिए इंटरव्यू में नमित मल्होत्रा ने कहा कि हनुमान पूरे रामायण के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले किरदार हैं. उन्होंने हनुमान की लोकप्रियता की तुलना भारत के आयरन मैन से तक कर दी.

'रामायण पार्ट 1' के मिड-क्रेडिट सीन में हनुमान की पहली झलक दिखाई गई थी. इस बारे में नमित ने बताया कि मेकर्स ने जानबूझकर हनुमान के किरदार की पूरी एंट्री पहले पार्ट में नहीं दिखाई. उनके मुताबिक, हनुमान की मौजूदगी से फिल्म का दूसरा पार्ट एक अलग ही स्तर पर पहुंचने वाला है. इसलिए मेकर्स चाहते थे कि दर्शकों को पहले उनकी सिर्फ एक झलक मिले और आगे की कहानी को लेकर सस्पेंस बना रहे. साथ ही दर्शकों के मन में यह उत्सुकता भी रहे कि अब भगवान राम आगे क्या करेंगे.

सनी देओल को ही क्यों बनाया गया हनुमान? डायरेक्टर ने बताई वजह

सनी देओल से पहले पर्दे पर हनुमान के किरदार में दारा सिंह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी. ऐसे में सनी देओल को इस अमर किरदार के लिए चुनना मेकर्स का बड़ा फैसला था. निर्देशक नितेश तिवारी ने बताया कि भारत में हनुमान का किरदार निभाने वाले कई लोकप्रिय कलाकार रहे हैं. इस किरदार में मासूमियत, अपनापन और जबरदस्त ताकत का अनोखा मेल होना चाहिए.

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नितेश ने कहा, "हनुमान ऐसा किरदार है, जो बेहद मासूम और प्यारा लगना चाहिए, लेकिन जब उसे गुस्सा आए तो पहाड़ तक कांप उठें. हमारे देश में सनी देओल की भी कुछ ऐसी ही छवि है. इसलिए हमें लगा कि इस अमर किरदार के साथ वह सबसे ज्यादा न्याय कर सकते हैं."

नमित मल्होत्रा ने भी सनी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं, जिनमें उनका किरदार मासूमियत से शुरू होकर ऐसा ताकतवर बन जाता है कि बड़े-बड़े पहाड़ हिलाने का दम रखता है.

उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सनी देओल ने कभी किसी सुपरहीरो का किरदार नहीं निभाया, लेकिन लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता किसी सुपरहीरो से कम नहीं है. मेकर्स का मानना है कि 'रामायण पार्ट 2' में कहानी और भव्यता दोनों एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचने वाली हैं. उनके मुताबिक, असली महागाथा की शुरुआत यहीं से होगी.

'हनुमान के धांसू सीक्वेंस देखकर रह जाएंगे हैरान', सिनेमैटोग्राफर ने दिया बड़ा अपडेट

फिल्म के सिनेमैटोग्राफर पंकज कुमार ने भी हनुमान के किरदार को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. वैरायटी इंडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीम को अच्छी तरह पता है कि दर्शकों को सनी देओल के हनुमान से कितनी उम्मीदें हैं.

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उन्होंने भरोसा दिलाया कि दूसरे पार्ट में सनी देओल की मौजूदगी दर्शकों के इंतजार को पूरी तरह वसूल कर देगी. पंकज के मुताबिक, हनुमान से जुड़े कई शानदार और भव्य सीक्वेंस पहले ही शूट किए जा चुके हैं. बड़े पर्दे पर उन्हें देखना दर्शकों के लिए बेहद शानदार अनुभव होने वाला है.

उन्होंने यह भी बताया कि पहले पार्ट में हनुमान की छोटी सी झलक दिखाना शुरू से ही स्क्रिप्ट का हिस्सा था. कहानी में उनकी एंट्री को जानबूझकर संक्षिप्त रखा गया था.

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