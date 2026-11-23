पिछले दिनों कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बनारस-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में रिश्तेदारों को छोड़ने चढ़े 12 लोग ऑटोमैटिक दरवाजे बंद होने से ट्रेन के अंदर फंस गए थे, जिसके बाद इटावा में उतरने पर उनसे कुल 36 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. अब भारतीय रेलवे ने एक खास एडवाइजरी जारी की है.

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दरअसल, वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) ने देश में रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदल दिया है. इसकी स्पीड, आरामदायक सफर और विश्वस्तरीय सुविधाओं के कारण यात्रियों में इसका क्रेज लगातार बढ़ रहा है. लेकिन इस बीच ऑटोमैटिक गेट होने की वजह से ट्रेन के अंदर यात्रियों को छोड़ने जा रहे परिजन फंस जा रहे हैं. रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार यह चेतावनी जारी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को छोड़ने या उनका सामान रखने के लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच के अंदर प्रवेश न करें.

वंदे भारत ट्रेन को लेकर खास अलर्ट

आम एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेनों में दरवाजे मैनुअल होते हैं. ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि परिजन यात्रियों का सामान सीट तक रखने या उन्हें विदा करने के लिए ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और ट्रेन के धीरे-धीरे चलने पर भी उतर जाते हैं. लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में यह पूरी तरह नामुमकिन और खतरनाक है.

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इस ट्रेन के सभी दरवाजे पूरी तरह स्वचालित हैं, जिनका सीधा नियंत्रण ट्रेन के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर (गार्ड) के पास होता है. स्टेशन पर निर्धारित ठहराव का समय पूरा होते ही, ट्रेन के चलने से ठीक पहले सायरन या अलार्म बजता है और सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं. एक बार दरवाजा बंद हो जाने के बाद इसे अंदर या बाहर से किसी भी सामान्य तरीके से नहीं खोला जा सकता.

अंदर फंसने पर क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं?

अगर आप किसी यात्री को छोड़ने के लिए कोच के अंदर जाते हैं और इसी बीच दरवाजे लॉक हो जाते हैं, तो आपको कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

अगले स्टेशन तक का सफर: वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज बहुत सीमित और दूर-दूर होते हैं. दरवाजा बंद होने के बाद ट्रेन सीधे अगले निर्धारित स्टेशन पर ही रुकेगी, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है.

बिना टिकट यात्रा का जुर्माना: अगर आप बिना वैध टिकट के ट्रेन के अंदर रह जाते हैं, तो टीटीई द्वारा आपको बेटिकट यात्री माना जाएगा. इसके तहत आपसे अगले स्टेशन तक का किराया और भारी जुर्माना वसूला जा सकता है.



इमरजेंसी अलार्म का दुरुपयोग अपराध: कई बार घबराहट में लोग ट्रेन रोकने के लिए इमरजेंसी अलार्म या चेन पुलिंग करने की कोशिश करते हैं. बिना किसी वास्तविक आपातकाल के ऐसा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं.

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यात्रियों और परिजनों के लिए जरूरी सुझाव

रेलवे की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने परिजनों को केवल प्लेटफॉर्म से ही विदा करें. अगर यात्री बुजुर्ग हैं या उनके पास सामान अधिक है, तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद अधिकृत कुलियों की मदद लें या ट्रेन के आने से काफी पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं ताकि यात्री आराम से अपनी सीट तक जा सकें.

वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में समय की पाबंदी बेहद सख्त होती है, इसलिए स्टेशनों पर इसका ठहराव अक्सर केवल 2 से 5 मिनट का ही होता है. अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे के इन नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें.

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