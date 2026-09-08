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सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर लगेगी लगाम, ऑस्ट्रेलिया ला रहा माय फीड, माय वे कानून

ऑस्ट्रेलिया सरकार सोशल मीडिया के उस सिस्टम पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, जो आपकी पसंद के हिसाब से फीड तय करता है. नए नियम लागू हुए तो Instagram, Facebook और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट दिखाने का तरीका बदल सकता है.

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सोशल मीडिया पर आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं, यह काफी हद तक एल्गोरिदम तय करता है. आप Instagram, Facebook, TikTok या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ देर वीडियो देखते हैं, तो अगली बार उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आने लगता है. अब ऑस्ट्रेलिया इस पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. अगर सरकार की योजना लागू होती है, तो सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स को कंटेंट दिखाने वाले एल्गोरिदम पर लगाम लग सकती है.

ऑस्ट्रेलिया सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स की पसंद और ऑनलाइन एक्टिविटी के बेसिस पर लगातार कंटेंट चुनते हैं. इससे लोग कई बार घंटों तक एक ही तरह का कंटेंट देखते रहते हैं. खासकर बच्चों और कम उम्र के यूजर्स को लेकर सरकार की चिंता ज्यादा है.

आखिर एल्गोरिदम बंद होने पर क्या बदलेगा?

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ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स पर आपकी फीड अपने आप तय होती है. आपने पहले क्या देखा, किस पोस्ट को लाइक किया और किस वीडियो पर ज्यादा समय बिताया, इन चीजों के बेसिस पर प्लेटफॉर्म आपको अगला कंटेंट दिखाता है.

अगर इस तरह के एल्गोरिदम को बंद किया जाता है, तो यूजर्स को कंटेंट दिखाने का तरीका बदल सकता है. आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो की लंबी लाइन लगाने के बजाय पोस्ट या वीडियो को किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा सकता है.

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इसका मतलब यह नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह बंद हो जाएगा. यूजर्स अपने दोस्तों की पोस्ट देख सकेंगे, वीडियो देख सकेंगे और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे. फर्क सिर्फ इतना होगा कि कंपनी का सिस्टम आपकी हर एक्टिविटी के हिसाब से अगला कंटेंट तय नहीं करेगा.

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Big Tech कंपनियों पर क्यों बढ़ेगा दबाव?

ऐसा कदम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बड़ा बदलाव होगा. Meta, TikTok और दूसरी बड़ी टेक कंपनियां यूजर्स को ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए अपने रिकमेंडेशन सिस्टम पर काफी डिपेंडेंट करती हैं.

अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे सिस्टम पर रोक लगती है, तो कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का तरीका बदलना पड़ सकता है. इससे यह भी सवाल उठेगा कि दूसरे देश भी क्या इसी तरह के नियम लागू करेंगे.

यह भी पढ़ें: ₹550 करोड़ का पैकेज, Apple की कमान... फिर भी CEO का LinkedIn प्रोफाइल इतना खाली क्यों?

यूजर्स को क्या फायदा हो सकता है?

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि यूजर्स को लगातार उनकी पसंद का कंटेंट दिखाने का सिस्टम कमजोर पड़े. इससे सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय कम हो सकता है और बच्चों पर भी इसका असर पड़ सकता है. एल्गोरिदम हटाने से सोशल मीडिया का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा. यूजर्स को अपनी पसंद का कंटेंट ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. 

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