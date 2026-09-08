जहां खेलेंगे सहवाग-द्रविड़ के बेटे, वहीं उम्र का 'फर्जीवाड़ा'... U-19 टीम से बाहर हुए रोहित यादव

भारत की अंडर-19 टीम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज से पहले बड़ा बदलाव किया गया है. लेग स्पिनर रोहित यादव को उम्र से जुड़ी विसंगतियों (age discrepancies) के कार टीम इंडिया U-19 के आगामी दोनों स्क्वॉड से वापस ले लिया गया है.
क्रिकबज के मुताबिक रोहित की जगह वनडे टीम में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के आर्यन सावसानी और मल्टी-डे टीम में हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के तन्मय बलोदा को शामिल किया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि इसी U-19 वनडे टीम में पूर्व भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ के बेटे आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ भी शामिल हैं.
कब-कहां खेले जाएंगे मुकाबले?
भारत और ऑस्ट्रेलिया U-19 के बीच तीन वनडे मुकाबले राजकोट में खेले जाएंगे. पहला वनडे 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरा मुकाबला 21 सितंबर और तीसरा 23 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच दो चार दिवसीय मुकाबले होंगे. पहला मैच 27 से 30 सितंबर तक राजकोट में खेला जाएगा. दूसरा चार दिवसीय मुकाबला 5 से 8 अक्टूबर तक अहमदाबाद में होगा.
वनडे टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी करेंगे और यशवर्धन चौहान उनके डिप्टी होंगे. वहीं मल्टी-डे मुकाबलों में दोनों की भूमिकाएं बदल जाएंगी. यशवर्धन चौहान कप्तान होंगे, जबकि रायचंदानी उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे.
श्रीलंका में रायचंदानी ने मचाया था धमाल
वनडे टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी शानदार फॉर्म के साथ इस सीरीज में उतरेंगे. श्रीलंका के हालिया दो मैचों की चार दिवसीय सीरीज में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.
रायचंदानी ने दो मुकाबलों में 307 रन बनाए और उनका बल्लेबाजी औसत 153.50 रहा. गॉल में उन्होंने शानदार 207 रन की पारी खेली थी. इसके बाद कोलंबो में नाबाद 100 रन बनाए.
उत्तराखंड के इस बल्लेबाज ने अब तक चार फर्स्ट-क्लास मुकाबले भी खेले हैं, जिसमें उनके नाम 223 रन हैं. इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक लगाए हैं.
श्रीलंका में इन खिलाड़ियों ने भी छोड़ी छाप
भारत के कई अन्य युवा खिलाड़ियों ने भी श्रीलंका दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था. पहले चार दिवसीय मुकाबले में सागर विर्क ने 134 रन की पारी खेली थी. वहीं दूसरे मुकाबले में मनाल चौहान ने 150 रन बनाए थे, जबकि कुशाग्र ओझा ने 111 रन की पारी खेली. इन खिलाड़ियों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
सहवाग के बेटे आर्यवीर, द्रविड़ के बेटे अन्वय टीम में
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय U-19 टीम में दो ऐसे नाम भी हैं, जिन पर सभी की नजरें रहेंगी. पूर्व भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को टीम में जगह मिली है. वहीं पूर्व भारतीय कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी स्क्वॉड का हिस्सा हैं.
अन्वय द्रविड़ इससे पहले जुलाई में श्रीलंका दौरे पर गई भारत की U-19 टीम में भी शामिल थे. उन्होंने वहां दूसरे वनडे में 87 रन की पारी खेली थी. वह टीम में विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे. उनके अलावा राजत बघेल भी विकेटकीपर के तौर पर स्क्वॉड में शामिल हैं.
टीम इंडिया का अंडर-19 वनडे स्क्वॉड: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), राजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, आर्यन सावसानी.
टीम इंडिया का अंडर-19 स्क्वॉड मल्टीडे मैच के लिए: यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्या रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, आर्यन यादव, तन्मय बलोदा.