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दिल्ली के आदर्श नगर में 28 साल के युवक की हत्या, बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां

दिल्ली के आदर्श नगर को आधी रात एक युवक पर गोलियां बरसाईं गईं. युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

सात-आठ सितंबर की दरमियानी रात 1:45 बजे TPT नगर की नई सब्जी मंडी में एक दुकान के पास 28 वर्षीय व्यक्ति को कई गोलियां मारी गई. किसने गोली मारी, घटना कैसे हुई इसका अब तक पता नहीं चल पाया है.

व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय आलम के रूप में हुई. जानकारी के मुताबिक, नई सब्जी मंडी में दुकान नंबर A-1500 के पास आलम को गोलियां लगी. उसे BJRM अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. 

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को घटनास्थल पर खून के धब्बे दिखे. साथ ही, वहीं से पुलिस को खाली कारतूस भी मिले हैं. क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और सबूत एकत्रित कर रही है.

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इस मामले में आदर्श नगर थाने में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस घटना में शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच कर रही है. 

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