scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जिम्मेदारी कौन लेगा...' सत्य निकेतन हादसे के बाद डीयू VC के कार्यक्रम में हंगामा, NSUI ने की नारेबाजी

सत्य निकेतन हादसे के बाद DU VC के कार्यक्रम में NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया. संगठन ने कुलपति पर छात्रों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की.

Advertisement
X
सत्य निकेतन हादसे के बाद DU VC के कार्यक्रम में NSUI का विरोध प्रदर्शन.
सत्य निकेतन हादसे के बाद DU VC के कार्यक्रम में NSUI का विरोध प्रदर्शन.

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के एक कार्यक्रम में शामिल होने पर NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया. NSUI ने कुलपति पर छात्रों की सुरक्षा और हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए उनके तत्काल इस्तीफे की मांग की. छात्रों से वीसी से सवाल किया कि इस मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा. इस मामले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 5 छात्र भी शामिल हैं. 

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है. सत्य निकेतन में लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों के साथ-साथ NSUI और ABVP भी प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग है कि क्षेत्र में छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए. इसके अलावा, हादसे में मारे गए छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने 6 सितंबर को विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG हॉस्टल बिल्डिंग गिरने से DU के छात्रों की मौत पर गहरा दुख जताया था. उन्होंने आज कॉलेज प्रिंसिपलों की बैठक बुलाई थी, जहां हादसे में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया था.

सम्बंधित ख़बरें

मजबूरी का नाम सत्य निकेतन PG? जर्जर इमारतों और मौतों के खिलाफ DU छात्रों का हल्ला बोल
'यह हादसा नहीं, हत्या है!' सत्य निकेतन केस में सड़कों पर DU छात्र
big revelation on satya niketan FIR copy increased floor due to rent greed
सत्य निकेतन हादसे में खुलासा, किराए के लालच में फ्लोर बढ़ाने का आरोप
Satya Niketan Photo
घर बनाने में ना करें ये गलती... सत्य निकेतन में हादसे का ये कारण था?
CM Rekha gupta announcement satya niketan accident
'घायलों का बेहतर इलाज हो रहा है', ट्रॉमा सेंटर पहुंच बोलीं CM रेखा
सत्य निकेतन में डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया है. (Photo- ITGD)
सत्य निकेतन में कमरे खाली कर रहे छात्र, मकान मालिक नहीं लौटा रहे सिक्योरिटी डिपॉजिट
Advertisement

परिवार को सहायता उपलब्ध करवाया जाएगा

प्रो. योगेश सिंह ने कहा था कि यह हादसा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बड़ा झटका था और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी. उन्होंने प्रिंसिपलों को मौजूदा छात्र आवास की समीक्षा करने, निर्माणाधीन हॉस्टल का काम जल्द पूरा करने और नए हॉस्टल बनाने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया था. उन्होंने कॉलेजों से उपलब्ध जगह, सरकारी योजनाओं और छात्र आवास सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अन्य जरूरतों का आकलन करने को भी कहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को रहने की सुविधा दी जा सके. कुलपति ने भरोसा दिलाया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रभावित छात्रों और परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर लगेगी लगाम, ऑस्ट्रेलिया ला रहा माय फीड, माय वे कानून |
    'अभी जो नाराज फूफा जी हैं, वो चिल्लाएंगे...', 35 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर बोले PM मोदी |
    सियासत के फूफा |
    Akhilesh का Blue Plan! बसपा के वोट बैंक पर सीधा निशाना? |
    Best FD Interest: 501 दिन की FD... 8.50% का धांसू ब्याज, 5 लाख के निवेश पर कितना बनेगा पैसा? |
    जहां खेलेंगे सहवाग-द्रविड़ के बेटे, वहीं उम्र का 'फर्जीवाड़ा'... U-19 टीम से बाहर हुए रोहित यादव |
    'जिम्मेदारी कौन लेगा...' सत्य निकेतन हादसे के बाद डीयू VC के कार्यक्रम में हंगामा, NSUI ने की नारेबाजी |
    गैंगस्टर से बाबा की शरण में पहुंचा 'हनुमान अंश' एक्टर! लगे 15 साल... बोला- जिंदगी सात्विक हो गई |
    30 सेकेंड में जानें कितने फिट हैं आप, घर पर करें ये कुर्सी वाला टेस्ट, उम्र के हिसाब से बता देगा सेहत का हाल |
    दिल्ली के आदर्श नगर में 28 साल के युवक की हत्या, बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां
    Advertisement