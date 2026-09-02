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Brass Cleaning Easy Tricks: पीतल के पूजा वाले पुराने-गंदे बर्तन मिनटों में चमकेंगे नए जैसे, जन्माष्टमी से पहले अपनाएं ये 5 देसी नुस्खे

जन्माष्टमी से पहले मंदिर की सफाई के साथ पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों को भी चमका लें. अगर पूजा के बर्तन काले पड़ गए हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपाय आजमा सकते हैं. इन आसान तरीकों से बर्तनों की पुरानी चमक वापस लाने में मदद मिल सकती है.

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मंदिर के बर्तनों में जिद्दी कालापन जमा हो जाता है. (PHOTO:AI)
मंदिर के बर्तनों में जिद्दी कालापन जमा हो जाता है. (PHOTO:AI)

Brass Cleaning Easy Tricks: जन्माष्टमी का त्योहार आते ही घरों में लड्डू गोपाल के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. भगवान कृष्ण के भक्त इस दिन व्रत करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे में सबसे पहले लोग घर और मंदिर की खासतौर पर साफ सफाई करते हैं. पूजा के लिए घरों में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है और समय के साथ पीतल के बर्तन काले और गंदे हो जाते हैं. 

मंदिर में पूजा की थाली, घंटी, दीपक, कलश और मूर्तियां समय के साथ काली पड़ जाती है. अगर जन्माष्टमी से पहले आप भी मंदिर के पुराने बर्तनों को चमकाना चाहते हैं, तो महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान देसी जुगाड़ की मदद से उनकी खोई हुई चमक वापस ला सकती हैं, आइए आपको रसोई में मौजूद चीजों की मदद से पीतल के बर्तनों को दोबारा साफ करने का तरीका बताते हैं. 

नींबू और नमक से हटाएं कालापन

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नींबू में मौजूद एसिडिक गुण और नमक की हल्की फ्रिक्शन कैपेसिटी मेटल की सतह पर जमी गंदगी और ऑक्सीडेशन की परत को हटाने में मदद कर सकती है. 

ऐसे करें इस्तेमाल: एक नींबू को आधा काट लें और उसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कें.अब इसे पीतल या तांबे के बर्तन पर हल्के हाथों से रगड़ें.कुछ मिनट बाद पानी से अच्छी तरह धोकर मुलायम कपड़े से तुरंत सुखा दें.

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इमली से चमकाएं तांबे और पीतल के बर्तन

इमली में मौजूद प्राकृतिक एसिड बर्तन पर जमी गंदगी और ऑक्सीडेशन को ढीला करने में मदद कर सकता है.यह खासतौर पर पुराने तांबे और पीतल के बर्तनों की सफाई में काम आ सकती है.

ऐसे करें इस्तेमाल: इमली को थोड़े गर्म पानी में भिगोकर उसका गूदा निकाल लें. अब इसे बर्तन की सतह पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से साफ करें और पानी से धोकर कपड़े से सुखा लें.

सिरका और आटे का पेस्ट आएगा काम

अगर मंदिर का कलश, पूजा की थाली और दीपक काफी ज्यादा गंदा हो गया है, तो सिरके और आटे से तैयार किया गया पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा पेस्ट को गाढ़ा बनाने में मदद करता है, जबकि सिरका जमी परत को ढीला करने में मदद कर सकता है.

ऐसे करें इस्तेमाल: एक कटोरी में 1 चम्मच गेहूं का आटा और थोड़ा नमक लें. इसमें जरूरत के हिसाब से सफेद सिरका डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे बर्तन पर पतली परत में लगाएं. करीब 10 से 15 मिनट बाद मुलायम कपड़े या स्पंज से साफ करके पानी से धो लें.

 बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल करें

बेकिंग सोडा घर की सफाई में काफी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे नींबू के साथ मिलाकर पीतल और कांसे की सतह पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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ऐसे करें इस्तेमाल: एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार बना लें. इसे बर्तन पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर बहुत हल्के हाथों से स्पंज की मदद से साफ करें और साफ पानी से धोकर तुरंत सुखा लें.

टमाटर के पेस्ट से लौटाएं चमक

पीतल की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए आप टमाटर के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर में मौजूद प्राकृतिक एसिडिक तत्व बर्तन की सतह पर जमी गंदगी और ऑक्सीडेशन की परत को ढीला करने में मदद कर सकते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर टमाटर का पल्प भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

ऐसे करें इस्तेमाल: एक पके हुए टमाटर को काटकर उसका गूदा निकाल लें. इसे बर्तन की सतह पर लगाकर करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें और आखिर में साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. फिर सूखे कपड़े से बर्तन को पोंछ दें.

सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन साफ करते समय बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने से बचना चाहिए. क्योंकि इससे सतह पर खरोंच आ सकती है. किसी भी घरेलू मिक्सर को पूरी सतह पर लगाने से पहले बर्तन के छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर पैच टेस्ट कर लें.

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सफाई के बाद बर्तनों को अच्छी तरह धोकर तुरंत सुखाना भी जरूरी है.अगर किसी बर्तन पर कोई खास कोटिंग, पॉलिश और एंटीक फिनिश है, तो घरेलू एसिडिक चीजों का इस्तेमाल करने से पहले कंपनी की सफाई से जुड़ी सलाह जरूर पढ़ें. 

 

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