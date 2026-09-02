Robert Kiyosaki Debt: दिन-रात देते थे अमीर बनने का ज्ञान, अब खुद पर 10000 करोड़ का कर्ज!

रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और लोगों को अमीर बनने का फॉर्मूला बताते हुए नजर आते हैं. उनकी ज्यादातर पोस्ट में अमेरिकी डॉलर को फेक, तो सोना-चांदी और बिटक्वाइट को अमीर बनने का जरिया बताया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक कियोसाकी, जो लोगों को अमीर बनने की सलाह देते हैं, वो खुद भारी कर्ज डूब गए हैं. एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके ऊपर 1.2 अरब डॉलर का कर्ज है.

और पढ़ें

कर्ज के पहाड़ तले दबे हैं कियोसाकी

79 साल के रॉबर्ट कियोसाकी को लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि वह दुनिया भर के लोगों को वित्तीय सफलता के गुर सिखाते-सिखाते अपने विशाल रियल एस्टेट निवेशों के चलते कर्ज के जाल में खुद बुरी तरह से उलझे हुए हैं और अपने ऊपर 1.2 अरब डॉलर (करीब 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का कर्ज (Robert Kiyosaki Debt) जमा कर लिया है.

'तो क्या हुआ, ये तो अमीरों की...'

Robert Kiyosaki के ऊपर भले ही 1.2 अरब डॉलर का ये भारी-भरकम कर्ज है, लेकिन इसे लेकर उन्हें कोई मलाल नहीं है. वह तो पोडकास्ट में अपने कर्जदार होने की बात खुल्लम-खुल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'गेट रिच एजुकेशन' पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, 'तो क्या हुआ, मैं इस कर्ज में हूं.' उन्होंने इसके पीछे एक तर्क देते हुए कहा कि इनकम पैदा करने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए पैसा उधार लेना अमीर लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली एक स्ट्रेटजी है.

Advertisement

कियोसाकी ने आगे लोगों को सलाह देते हुए पॉडकास्ट में कहा कि आपको वह नहीं करना चाहिए जो मैं करता हूं, है ना? उन्होंने बताया कि, 'मैंने 1974 से इसका अध्ययन किया है, अगर आप भी कर्ज का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर लें.'

कियोसाकी की पूर्व पत्नी ने क्या कहा?

Rich Dad Poor Dad के लेखक पर इस बड़े कर्ज को लेकर उनकी पूर्व पत्नी और बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने हाल ही में वैनिटी फेयर को बताया कि 1.2 अरब डॉलर की रकम को व्यापक रूप से गलत समझा गया है और यह कियोसाकी का व्यक्तिगत कर्ज नहीं है.

उन्होंने बताया कि हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ हमारे पास बहुत सारे अपार्टमेंट हाउस हैं, जो करीब 1,500 यूनिट हैं. किम के मुताबिक, 'तकनीकी रूप से, हां हम पर यह बड़ा कर्ज है, लेकिन यह अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है और कियोसाकी का व्यक्तिगत हिस्सा छोटा है, कर्ज का यह भारी अंबार कियोसाकी की निवेश रणनीति का हिस्सा मात्र है.'

'रिच डैड पुअर डैड' ने किया फेमस

अपनी किताब 1997 में प्रकाशित 'रिच डैड पुअर डैड' के जरिए (Rich Dad Poor Dad) के जरिए कियोसाकी ने अपनी पहचान बनाई और ये उनकी बेस्ट सेलिंग किताब बनी. इसकी करीब 4.4 करोड़ से ज्यादा किताबें अब तक बिक चुकी हैं. इसमें उन्होंने गरीब से अमीर बनने के बारे में बताया है. वे आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर लोगों को अमीर बनने की सलाह देते हुए नजर आते हैं और अपनी इस किताब में लिखी गई बातों का जिक्र करते हैं.

Advertisement

ये है कियोसाकी की पूरा खेल

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में रॉबर्ट कियोसाकी के पूरे खेल को समझाया गया है. इसमें कहा गया है कि Robert Kiyosaki रियल एस्टेट संपत्तियों को खरीदने के लिए बैंकों से भारी कर्ज लेते हैं और जब इन प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ते हैं, तो फिर इनकी ऊंची कीमत दिखाकर नए लोन लेने लगते हैं. इससे उन्हें ये फायदा होता है कि Bank Loan आय के तौर पर नहीं देखा जाता और इस पैसे को वे Tax Free Cash के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं.

'रिच डैड पुअर डैड' ने किया फेमस

अपनी किताब 1997 में प्रकाशित 'रिच डैड पुअर डैड' के जरिए (Rich Dad Poor Dad) के जरिए कियोसाकी ने अपनी पहचान बनाई और ये उनकी बेस्ट सेलिंग किताब बनी. इसकी करीब 4.4 करोड़ से ज्यादा किताबें अब तक बिक चुकी हैं. इसमें उन्होंने गरीब से अमीर बनने के बारे में बताया है. वे आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर लोगों को अमीर बनने की सलाह देते हुए नजर आते हैं और अपनी इस किताब में लिखी गई बातों का जिक्र करते हैं.

---- समाप्त ----