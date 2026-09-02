छोटा प्लॉट है? इस नक्शे से बनाएं खूबसूरत घर, खर्चा भी कम, रोशनी भी रहेगी फुल

शहर बड़ा हो या छोटा कहीं भी जमीन मिलना काफी मुश्किल है. ऐसे में छोटे से छोटे प्लॉट के लिए भी भारी- भरकम रकम चुकानी पड़ती है. फिर, छोटे प्लॉट और कम जगह में शानदार घर बनाना एक चुनौती से कम नहीं होता है. यहां हम कुछ ऐसे ट्रिक और प्लानिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप छोटे प्लॉट में भी खूबसूरत, कॉम्पैक्ट, खुली- हवादार घर तैयार कर सकते हैं.

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अक्सर लोगों को छोटे प्लॉट में कम स्पेस वाले फ्रंट से घर बनाने में दिक्कत होती है. लेकिन, सपनों का आशियाना बनाने की प्लानिंग सही हो और नक्शा व लेआउट पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो आराम से एक छोटे परिवार के रहने लायक खूबसूरत और कॉम्पैक्ट घर तैयार हो सकता है.

बन जाएगा स्क्वायर शेप का तीन कमरों वाला शानदार घर

15x30, 20x30 या लगभग 600 स्क्वायर फुट जैसे छोटे प्लॉट पर स्क्वायर शेप के लेआउट का मकान बनाने पर ज्यादा स्पेस निकल सकता है. इसमें फ्रंट से अंदर जाते ही एक हॉल बनाया जाता सकता है. इसके एक तरफ एक बेडरूम और दूसरी तरफ किचन और पीछे की तरफ टॉयलेट आराम से बन जाएगा. हॉल का आकार लगभग 10x12 फीट, बेडरूम लगभग 10x10 फीट का और किचन 7x8 फीट का आराम से निकल जाएगा.

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हॉल में एक छोटा मंदिरनुमा शेल्फ भी बनाया जा सकता है. दीवारें सीधी होने की वजह से कंस्ट्रक्श में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और बजट भी कम रहेगा. छत पर जाने के लिए या तो बाहर से सीढ़ी बनाई जा सकती है. या फिर हॉल को थोड़ा छोटा कर फ्रंट में ही सीढ़ी निकाली जा सकती है, जो घर के अंदर आ जाएगा. इस तरह फ्यूचर में दूसरे फ्लोर पर भी एक बेडरूम, बालकनी, किचन और बाथरूम आराम से बनाया जा सकता है.

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छोटे प्लॉट में भी अलग- अलग आकार के होते हैं. अलग- अलग शेप के जमीन के छोटे टुकड़े पर कम फ्रंट या कॉर्नर वाले प्लॉट पर भी सही तरीके से प्लान किए गए लेआउट पर शानदार घर तैयार किया जा सकता है.

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