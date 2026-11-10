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iPhone 18e में मिलेगा नया A20 चिप, 24MP सेल्फी कैमरा; लेकिन इस फीचर से करना होगा समझौता!

Apple के अपकमिंग iPhone 18e को लेकर नए लीक्स सामने आए हैं. इस फोन में A20 चिपसेट और 24MP सेल्फी कैमरा मिल सकता है. हालांकि, कंपनी इसमें 120Hz डिस्प्ले नहीं दे सकती है. फोन को 2027 के मार्च या अप्रैल में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

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A20 चिप और 24MP कैमरे के साथ आएगा नया iPhone! (Photo: AI)
A20 चिप और 24MP कैमरे के साथ आएगा नया iPhone! (Photo: AI)

Apple का अगला किफायती iPhone जल्द ही बाजार में दस्तक दे सकता है. कंपनी फिलहाल iPhone 18 सीरीज पर काम कर रही है. इसी बीच अपकमिंग iPhone 18e को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं. लीक रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में नया A20 चिपसेट और पहले से बेहतर सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है. फोन में एक ऐसा फीचर नहीं मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल अब कई स्मार्टफोन में किया जा रहा है.

दरअसल, टिप्स्टर Digital Chat Station ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर iPhone 18e के संभावित फीचर्स की जानकारी शेयर की है. आइए जानते हैं इस फोन में क्या कुछ खास मिलने वाला है.

iPhone 18e में मिलेगा 60Hz वाला डिस्प्ले

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लीक के मुताबिक, iPhone 18e में 6.12 इंच का LTPS OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. यह स्क्रीन 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर सकती है. यानी फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा.

आजकल 15-20 हजार रुपये के कई Android फोन में भी 120Hz डिस्प्ले मिल जाता है. ऐसे में Apple के इस किफायती iPhone में 60Hz स्क्रीन मिलना कुछ यूजर्स को निराश कर सकता है. OLED पैनल होने की वजह से इसमें अच्छे कलर्स और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है.

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A20 चिपसेट से बढ़ेगी फोन की ताकत

iPhone 18e का सबसे बड़ा अपग्रेड इसका प्रोसेसर हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, Apple इसमें नया A20 चिपसेट दे सकती है. यह चिप 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जा सकता है.

इसके मुकाबले मौजूदा A19 चिप 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है. नई टेक्नोलॉजी की मदद से फोन की परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है. यानी यूजर्स को फोन इस्तेमाल करते समय बेहतर स्पीड और बैटरी एफिशिएंसी मिलने की उम्मीद है.

सेल्फी कैमरे में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

कैमरे की बात करें तो iPhone 18e में पीछे की तरफ 48MP का सिंगल कैमरा मिल सकता है. यानी रियर कैमरे में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

 फ्रंट कैमरे में बड़ा अपग्रेड हो सकता है. लीक के मुताबिक, कंपनी इसमें 24MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है. जबकि iPhone 17e में 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने वाले यूजर्स को फायदा मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: ₹6 हजार सस्ता हुआ 55 इंच का Smart TV, Flipkart सेल में कीमत धड़ाम!

कब लॉन्च होगा iPhone 18e?

लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Apple iPhone 18e को 2027 के स्प्रिंग सीजन में लॉन्च कर सकती है. कंपनी मार्च या अप्रैल 2027 में इसे पेश कर सकती है. इसके साथ iPhone 18 और iPhone Air 2 भी लॉन्च हो सकते हैं.

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Apple ने अभी तक iPhone 18e की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. फिलहाल इन सभी जानकारियों को लीक के तौर पर ही देखना चाहिए.
 

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