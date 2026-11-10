वजन घटाने की दवाओं से आंखों को खतरा? FDA ने जारी की चेतावनी, जानें क्या है 'आई स्ट्रोक'

डायबिटीज और मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं को लेकर अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने नई चेतावनी जारी की है. FDA ने GLP-1 दवाओं की सेफ्टी लेबलिंग में बदलाव करने का आदेश दिया है. इसमें सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपाटाइड (Tirzepatide) जैसी दवाएं शामिल हैं.एफडीए के मुताबिक, इन दवाओं के इस्तेमाल से आंखों की एक गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है. इस बीमारी को मेडिकल भाषा में नॉन-आर्टेरिटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी कहा जाता है. जिसको आई स्ट्रोक भी कहते हैं.

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आई स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व को नुकसान होता है. इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि मरीज को आमतौर पर दर्द नहीं होता और कई बार सुबह सोकर उठने पर एक आंख से हल्का कम दिखाई देने लगता है. इस बीमारी में नजर धुंधली हो सकती है.

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रिसर्च में क्या सामने आया?

FDA के 126 क्लीनिकल ट्रायल के 1.34 लाख से ज्यादा लोगों के डाटा को शामिल किया गया है. इसमें GLP-1 दवाएं लेने वाले लोगों में हर एक लाख व्यक्तियों में से करीब 7 को आई स्ट्रोक होने का रिस्क मिला है. रिसर्च में पता चला है कि लंबे समय तक इन वेटलॉस दवाओं को लेने से आंखों की हेल्थ पर असर होता है. खासतौर पर जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से इनको ले रहे हैं और ज्यादा डोज ले रहे हैं उनको अधिक रिस्क हो सकता है.

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JAMA ऑप्थल्मोलॉजी में 2024 की एक रिसर्च में बताया गया कि सेमाग्लूटाइड का उपयोग करने वालों में नॉन-आर्टेरिटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का खतरा काफी अधिक है. इसी रिसर्च के आधार पर अमेरिका में नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली के खिलाफ मुकदमे शुरू हो गए हैं.

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क्या मरीजों को दवा बंद कर देनी चाहिए?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, FDA की चेतावनी का मतलब यह नहीं है कि इन दवाओं से हर मरीज को आंखों की बीमारी होगी. अभी तक इनके इस्तेमाल और आई स्ट्रोक के बीच सीधा कारण साबित नहीं हुआ है. हालांकि, संभावित खतरे को देखते हुए सावधानी जरूरी है. जो लोग सेमाग्लूटाइड या टिर्जेपाटाइड ले रहे हैं, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए. अगर अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे, नजर धुंधली हो या आंखों के सामने अंधेरा महसूस हो, तो तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए.

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