चारमीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उमड़ी भीड़ से विवाद, BJP-BRS नेताओं के दौरों पर भी सवाल

हैदराबाद के ऐतिहासिक चारमीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर एक बार फिर विवादों में है. दिवाली के दौरान मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. मुफ्त चांदी के सिक्के बांटे जाने और बीजेपी के साथ बीआरएस नेताओं के मंदिर पहुंचने से यह विवाद और चर्चा में आ गया है. मुस्लिम कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदिर की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए 435 साल पुराने चारमीनार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. कुछ लोगों ने आशंका जताई कि कहीं चारमीनार का हाल भी बाबरी मस्जिद जैसा न हो जाए.

और पढ़ें

मंदिर में भीड़ पिछले हफ्ते से बढ़नी शुरू हुई थी. 6 नवंबर से शुरू हुए चांदी के सिक्कों के वितरण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं. इन सिक्कों को पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है. सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ चारमीनार की तस्वीर है. श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे समृद्धि और सौभाग्य मिलता है. मंदिर में चार कतारों की व्यवस्था की गई है और सिक्के बांटने के लिए मंदिर चौबीसों घंटे खुला रखा गया है. यह वितरण 11 नवंबर तक जारी रहने वाला है.

यह भी पढ़ें: 'लालू जी को मोदी जी और BJP ने क‍ितना सताया...', हैदराबाद में बोले तेजस्वी यादव

BJP और BRS नेताओं के मंदिर पहुंचने से बढ़ी चर्चा

2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर में पूजा की थी. इसके बाद बीजेपी और बीआरएस के कई नेता भी यहां पहुंचे. 6 नवंबर को बीआरएस विधायक डी सुधीर रेड्डी और बीजेपी नेता पी मुरलीधर राव ने पूजा की. 7 नवंबर को हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंदिर पहुंचे. 8 नवंबर को तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी पत्नी जानकी शुक्ल ने विशेष पूजा की. बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव, बीआरएस विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव और विजयलक्ष्मी गडवाल ने भी परिवार के साथ दर्शन किए.

Advertisement

बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को गर्व की बात बताया. वहीं, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को देखते हुए 6 से 11 नवंबर तक यातायात संबंधी पाबंदियां लगाईं. 9 नवंबर को सालार जंग म्यूजियम, मदीना, हाईकोर्ट रोड और अफजल गंज-नयापुल के रास्ते पर धीमी रफ्तार से ट्रैफिक चलने की चेतावनी दी गई.

मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने उठाए चारमीनार की सुरक्षा पर सवाल

मंदिर में बढ़ती भीड़ और नेताओं के दौरों पर कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता सैफ उल इस्लाम फारूकी ने पूछा कि पुलिस ऐसे इंतजाम क्यों कर रही है, जिससे उनके मुताबिक अवैध मंदिर को वैधता मिलती है. AIMIM नेता मोहम्मद मुबाशिर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अस्थायी निर्माण को मंजूरी दी और मंदिर को वैध बनाने में भूमिका निभाई.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चारमीनार का विनाश हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तेलंगाना की राजनीति को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है. पत्रकार मुबाशिर खुर्रम ने भी सवाल उठाया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था कर रही है, लेकिन 435 साल पुराने चारमीनार की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा.

Advertisement

क्या है भाग्यलक्ष्मी मंदिर का पुराना विवाद?

चारमीनार का निर्माण 1591 में गोलकुंडा के सुल्तान और हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में हुआ था. इसके दक्षिण-पूर्वी मीनार के पास बने भाग्यलक्ष्मी मंदिर की शुरुआत को लेकर विवाद है.

यह भी पढ़ें: हैदराबाद में दो महिलाओं की चाकू घोंपकर हत्या, रिश्तेदार पर शक; वारदात के बाद फरार

2013 में इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट में सूचना के अधिकार के तहत ASI के जवाब का हवाला दिया गया था. इसमें एजेंसी ने मंदिर को अनधिकृत निर्माण बताया था. ASI की ओर से दी गई 1959, 1980 और 2003 की तस्वीरों में 1959 में वहां मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं दिखी, जबकि बाद की तस्वीरों में यह दिखाई देने लगी.

अगस्त 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चारमीनार के दक्षिण-पूर्वी मीनार के पास '0-हैदराबाद' लिखा एक पत्थर था. 1969 में एक ट्रक की टक्कर से यह पत्थर टूट गया था, जिसके बाद वहां भाग्यलक्ष्मी मंदिर बना. इतिहासकार नरेंद्र लूथर ने भी 2012 में कहा था कि स्थानीय लोगों ने 1960 के दशक में मंदिर बनाया था और उससे पहले वहां कुछ नहीं था.

अक्टूबर 2012 में मंदिर में निर्माण कार्य को लेकर तनाव बढ़ा था. मंदिर प्रबंधन ने इसे मरम्मत का काम बताया था. 5 नवंबर 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर 30 अक्टूबर 2012 की स्थिति में ही रहेगा और चारमीनार को छूने वाला कोई निर्माण नहीं होगा. 2013 में हाईकोर्ट ने इन पाबंदियों को बरकरार रखा, हालांकि मंदिर हटाने का आदेश नहीं दिया.

Advertisement

इसके बाद 2018 और 2022 में भी मंदिर के विस्तार को लेकर आरोप लगे. ASI अधिकारियों ने 2022 में विस्तार से इनकार करते हुए बदलावों को अस्थायी बताया था. अब दिवाली पर उमड़ी भीड़ और नेताओं के दौरों ने दशकों पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है. जहां श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, वहीं मुस्लिम कार्यकर्ता प्रशासन से चारमीनार की सुरक्षा और मंदिर की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----