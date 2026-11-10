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1.35 लाख की बनारसी साड़ी में शिखर धवन की पत्नी, शादी के बाद पहली दिवाली पर सोफी का रॉयल लुक छाया

शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी धवन ने शादी के बाद पहली दिवाली साथ मनाई. इस खास मौके पर सोफी अनीता डोंगरे की रॉयल ब्लू बनारसी सिल्क साड़ी में नजर आईं. पोलकी ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ उनका ट्रेडिशनल लुक खूब चर्चा बटोर रहा है और साड़ी की कीमत भी लाखों में बताई जा रही है.

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सोफी देसी लुक बहुत अच्छी लगती हैं. (PHOTO:ITG)
सोफी देसी लुक बहुत अच्छी लगती हैं. (PHOTO:ITG)

शादी के बाद पहली दिवाली हर कपल के लिए खास होती है. इस त्योहार को यादगार बनाने के लिए लोग सजने-संवरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते. भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी सोफी धवन के लिए भी इस बार की दिवाली बेहद खास रही. दोनों ने शादी के बाद अपनी पहली दिवाली साथ मनाई. इस मौके पर कपल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

पहली दिवाली में दोनों का ट्रेडिशनल अंदाज देखने लायक था. खासतौर पर सोफी के रॉयल लुक ने लोगों का ध्यान खींचा. सोफी ने खूबसूरत ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

रॉयल ब्लू बनारसी साड़ी में दिखीं सोफी

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दिवाली के मौके पर सोफी धवन ने बनारसी साड़ी पहनी थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने मशहूर डिजाइनर अनीता डोंगरे के कलेक्शन की रॉयल ब्लू रंग की सुमर्नी हैंडवुवन बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी. साड़ी पर की गई बारीक सुनहरी जरी की कारीगरी इसे खास बना रही थी.

डार्क ब्लू कलर की इस साड़ी का पारंपरिक अंदाज फेस्टिव मौके के लिए काफी खूबसूरत लग रहा था. सोफी ने इसे स्लीवलेस कस्टमाइज्ड ब्लाउज के साथ पहना, जिससे उनके लुक में मॉडर्न टच भी दिया.  

1.35 लाख रुपये है साड़ी की कीमत

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सोफी की इस साड़ी की कीमत की बात करें तो अनीता डोंगरे की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सुमर्नी हैंडवुवन बनारसी सिल्क साड़ी की कीमत 1,35,000 रुपये है. यानी उनका यह फेस्टिव आउटफिट लाखों की कीमत वाला है.

पोलकी जूलरी से पूरा किया लुक

साड़ी के साथ सोफी ने पोलकी जूलरी पहनी, उनके गले में बड़ा स्टेटमेंट नेकलेस और कानों में मैचिंग इयररिंग्स नजर आए. इसके अलावा हाथों में कंगन और चूड़ियां उनके एथनिक लुक को पूरा कर रही थीं. उन्होंने इस लुक के साथ एक क्लासी घड़ी भी पहनी थी. खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स, हल्का मेकअप उनके पूरे अंदाज को खास बना रही थी. 

ट्रेडिशनल लुक में दिखे शिखर धवन

पत्नी सोफी के साथ दिवाली पर शिखर धवन भी ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए. उन्होंने डार्क टोन का एंब्रॉयडरी वाला कुर्ता-जैकेट सेट पहना था, जिसे धोती पैंट के साथ पेयर किया था.  फोटोज में दोनों मंदिर में पूजा करते नजर आ रहे हैं और कपल ने अपने पूरे घर को गेंदे के फूलों से सजाया था. 

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