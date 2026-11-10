जानिए क्यों दाहोद में गायों के झुंड के नीचे लेटते हैं लोग, आज तक किसी को खरोंच तक नहीं आई!

गुजरात के दाहोद जिले में दीपावली और नए साल का जश्न बेहद अनूठे और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है. यहां के गागरड़ी, गरबाड़ा, दाहोद, लीमड़ी और अभलोड़ गांवों में नए साल के दिन 'गाय गोहरी' का प्रसिद्ध और पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है. इस अनोखे पर्व में ग्रामीण और विभिन्न समाजों के लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गायों के झुंड के नीचे लेटते हैं, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है. दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं पशुधन, पिलाई जाती है गुड़ की राब...

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गाय गोहरी के इस पारंपरिक पर्व से एक दिन पहले जिन पशुधन को इस रस्म में शामिल करना होता है, उन्हें विशेष रूप से गुड़ की राब पिलाई जाती है. नए साल के दिन सुबह-सवेरे ग्रामीण अपने पशुओं को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं:

जिस तरह विवाह से पहले दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे ही पशुओं को विभिन्न रंगों, मेहंदी, पैरों और गले में बंधे घुंघरूओं से संवारा जाता है. गायों के श्रृंगार में भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय माने जाने वाले मोरपंख का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है.

मंदिर की आरती के बाद चौक में दौड़ाए जाते हैं गायों के झुंड



दाहोद के गांगरड़ी और लीमड़ी गांवों में मनाए जाने वाले इस त्योहार की शुरुआत गांव के मंदिर में आरती और स्तुति के साथ होती है. इसके बाद एक-दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गायों के झुंड को गांव के मुख्य चौक में दौड़ाया जाता है.

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जिन लोगों ने अपनी मन्नत मांगी होती है, वे दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर औंधे लेट जाते हैं और गायों का झुंड (गाय गोहरी) उनके शरीर के ऊपर से गुजरता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस वर्षों पुरानी परंपरा में आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या खरोंच तक नहीं आई है.

पौराणिक मान्यता और 'हिड' गीतों की गूंज



पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, खेती-किसानी के कार्यों के दौरान यदि अनजाने में गाय माता या अन्य पशुओं को कोई चोट लग गई हो, तो उनसे क्षमा मांगने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है.

इस परंपरा के दौरान जब लोग गायों के नीचे लेटते हैं, तो ग्वाले मिलकर 'हिड' गीत गाते हैं. यह गीत गायों का भार हल्का करने और लेटने वाले व्यक्ति की रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में गाया जाता है.

इस पर्व में केवल आदिवासी समाज ही नहीं, बल्कि समस्त समाज के लोग और ग्रामीण पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं. स्थानीय निवासी अल्कश वैरागी ने इस परंपरा के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला है.

(रिपोर्ट: गोस्वामी ध्रुव गिरी अजय गिरी)

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