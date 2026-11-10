scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जानिए क्यों दाहोद में गायों के झुंड के नीचे लेटते हैं लोग, आज तक किसी को खरोंच तक नहीं आई!

Dahod Gay Gohari Festival: दाहोद जिले में नए साल के दिन मनाया गया 'गाय गोहरी' का पारंपरिक त्योहार. मन्नत पूरी करने के लिए गायों के झुंड के नीचे लेटे ग्रामीण, उमड़ी भारी भीड़. पढ़ें रिपोर्ट...

Advertisement
X
दाहोद जिले में हजारों की भीड़ के बीच हुआ गाय गोहरी का आयोजन.(Photo:Screengrab)
दाहोद जिले में हजारों की भीड़ के बीच हुआ गाय गोहरी का आयोजन.(Photo:Screengrab)

गुजरात के दाहोद जिले में दीपावली और नए साल का जश्न बेहद अनूठे और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है. यहां के गागरड़ी, गरबाड़ा, दाहोद, लीमड़ी और अभलोड़ गांवों में नए साल के दिन 'गाय गोहरी' का प्रसिद्ध और पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है. इस अनोखे पर्व में ग्रामीण और विभिन्न समाजों के लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गायों के झुंड के नीचे लेटते हैं, जिसे देखने के लिए दूर-दूर से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है. दुल्हन की तरह सजाए जाते हैं पशुधन, पिलाई जाती है गुड़ की राब...

गाय गोहरी के इस पारंपरिक पर्व से एक दिन पहले जिन पशुधन को इस रस्म में शामिल करना होता है, उन्हें विशेष रूप से गुड़ की राब पिलाई जाती है. नए साल के दिन सुबह-सवेरे ग्रामीण अपने पशुओं को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाते हैं:

जिस तरह विवाह से पहले दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे ही पशुओं को विभिन्न रंगों, मेहंदी, पैरों और गले में बंधे घुंघरूओं से संवारा जाता है. गायों के श्रृंगार में भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय माने जाने वाले मोरपंख का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Cow Race Treat Dust
नए साल पर गाय दौड़ाने की अनोखी परंपरा, धूल को माथे पर लगाते हैं लोग
राजस्थान के किसान का कमाल
एक ही खेत से खेती और बिजली की कमाई, किसान ने अपनाई अनोखी तकनीक
Couple’s Unique Turban Steals the Show at Garba Ground
8 kg की पगड़ी पहनकर गरबा खेलने पहुंचा कपल, लोग बोले सलाम, Video
परिवार ने शादी से किया इनकार.(Photo: Representational)
Instagram Live पर आखिरी पल, जंगल में युवक-युवती की मौत से हड़कंप
प्रकृति के दुर्लभ बदलाव से जुड़ी है कहानी. (Photo: Screengrab)
एक शरीर में दो दिमाग... गुजरात में पहली बार मिला दो सिर वाला सांप

मंदिर की आरती के बाद चौक में दौड़ाए जाते हैं गायों के झुंड

दाहोद के गांगरड़ी और लीमड़ी गांवों में मनाए जाने वाले इस त्योहार की शुरुआत गांव के मंदिर में आरती और स्तुति के साथ होती है. इसके बाद एक-दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गायों के झुंड को गांव के मुख्य चौक में दौड़ाया जाता है.

Advertisement

जिन लोगों ने अपनी मन्नत मांगी होती है, वे दंडवत प्रणाम करते हुए जमीन पर औंधे लेट जाते हैं और गायों का झुंड (गाय गोहरी) उनके शरीर के ऊपर से गुजरता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस वर्षों पुरानी परंपरा में आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या खरोंच तक नहीं आई है.

पौराणिक मान्यता और 'हिड' गीतों की गूंज

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, खेती-किसानी के कार्यों के दौरान यदि अनजाने में गाय माता या अन्य पशुओं को कोई चोट लग गई हो, तो उनसे क्षमा मांगने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है.

इस परंपरा के दौरान जब लोग गायों के नीचे लेटते हैं, तो ग्वाले मिलकर 'हिड' गीत गाते हैं. यह गीत गायों का भार हल्का करने और लेटने वाले व्यक्ति की रक्षा के लिए प्रार्थना के रूप में गाया जाता है.

इस पर्व में केवल आदिवासी समाज ही नहीं, बल्कि समस्त समाज के लोग और ग्रामीण पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं. स्थानीय निवासी अल्कश वैरागी ने इस परंपरा के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला है.

(रिपोर्ट: गोस्वामी ध्रुव गिरी अजय गिरी)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    1.35 लाख की बनारसी साड़ी में शिखर धवन की पत्नी, शादी के बाद पहली दिवाली पर सोफी का रॉयल लुक छाया |
    इंदिरा के गुस्से से कांपती थीं सोनिया! मोदी, बाबरी और PM कुर्सी पर बड़े खुलासे |
    'मैं फूट-फूटकर रोई, और राजीव भी', पहले बच्चे के गुजर जाने को सोनिया गांधी ने किया याद, नदी में प्रवाहित करने की जगह दफनाया |
    ईरान ने दिखाई नई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, कहा- हर तरह के हथियार तैयार |
    Raghav Juyal On Ramayana: 'रामायण 2' में मचेगा मेघनाद का तांडव! खतरनाक होगा राघव जुयाल का किरदार, बताया डायरेक्टर का खास प्लान |
    बॉलीवुड सितारों पर खतरा बढ़ा? मुंबई पुलिस ने जारी की ये एडवाइजरी |
    गुरुग्राम में टोल पर परिवार से मारपीट, NHAI ने एजेंसी पर लगाया 15 लाख जुर्माना |
    यूक्रेन वॉर, US मिडटर्म चुनाव और शेख हसीना के पासपोर्ट पर क्या बोला विदेश मंत्रालय? जानिए बड़ी बातें |
    जब US मरीन कॉर्प्स की नींव पड़ी, आज समुद्र और जमीन दोनों जगह करती है जंग |
    हापुड़ में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हवा में उछले मां-बेटे; CCTV में कैद हादसा
    Advertisement