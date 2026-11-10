'मैं फूट-फूटकर रोई, और राजीव भी', पहले बच्चे के गुजर जाने को सोनिया गांधी ने किया याद, नदी में प्रवाहित करने की जगह दफनाया

सितंबर 1968 की एक खुशगवार सुबह, सोनिया गांधी के प्रेंगनेंट होने की खबर से गांधी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. इंदिरा गांधी जो आमतौर पर काफी गंभीर रहती थीं, ने बहुत प्यार से अपनी बहू को चूमा गले लगाया और कहा, "एक बड़ी बच्ची अब खुद एक बच्चे की मां बनने जा रही है!"

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लेकिन ऐसा हो न सका.

18 जनवरी 1969 को सोनिया गांधी ने नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म दिया. यह डिलीवरी तय समय से दो महीने पहले ही हो गई थी. परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी यह खुशी बस एक दिन ही टिक पाई.

अक्सर चुपचाप रहने वालीं सोनिया गांधी ने मंगलवार को रिलीज़ हुई अपनी संस्मरण किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ़ लव' में पहली बार अपने दुख को ज़ाहिर किया है. वह लिखती हैं कि उनके पति राजीव और देवर संजय ने बच्चे को महरौली में उनके फार्महाउस पर दफनाया था.

गांधी ने हार्परकॉलिन्स द्वारा प्रकाशित इस बेहद निजी संस्मरण में लिखा है, "जब बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया, तो मैंने उसकी पहली रोने की आवाज़ सुनी. बाद में राजीव मुझे उसे दिखाने ले गए- वह एक नन्हा, पूरी तरह से विकसित शिशु था, जिसके घने काले बाल और लंबी, पतली उंगलियां थीं. हम दोनों उसे देखते रहे, राजीव का हाथ मेरे कंधे पर था. हमें तुरंत ही उससे प्यार हो गया."

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यह खुशी बहुत कम समय के लिए थी. राजीव को पहले ही बता दिया गया था कि बच्चे के बचने को लेकर संदेह है.

मंगलवार को रिलीज़ हुई इस किताब में सोनिया लिखती हैं, "सुबह 6:30 बजे जब बच्चे का निधन हुआ, तो एमी आंटी की मौजूदगी में राजीव ने बहुत ही कोमलता से मुझे यह बात बताई. मैं बार-बार पूछ रही थी, 'नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है! क्यों, ऐसा क्यों हुआ?' हम दोनों सदमे में थे और हमारा दिल टूट गया था; हमने एक-दूसरे को कसकर पकड़ लिया. मैं फूट-फूट कर रोई, और राजीव भी, जिन्हें हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखने की सीख मिली थी वे भी बहुत रोए."

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एमी कृष्णा, इंदिरा गांधी के स्टाफ का हिस्सा थीं.

उस रोज इंदिरा शहर से बाहर थीं, ये खबर सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी और सीधे अस्पताल पहुंचीं.

सोनिया लिखती हैं, "उन्होंने हमें गले लगा लिया. उनकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थीं, और वह काफी देर तक हमारे पास बैठी रहीं. उन्होंने कहा कि वह हमारे साथ ही रहना चाहती थीं, लेकिन उन्हें अपने दौरे के कार्यक्रम पूरे करने थे. वह अगली सुबह बहुत दुखी मन से वहां से चली गईं; वह भी इस खुशी के मौके का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थीं."

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इसके कुछ ही समय बाद बच्चे के अंतिम संस्कार का सवाल सामने आया, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार, एक नवजात शिशु का दाह-संस्कार नहीं किया जा सकता था.

"...नवजात शिशु को बस नदी में बहा दिया जाता था. उसे किसी कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता था- न तो ईसाई कब्रिस्तान में, जहां ऐसा करने से भारी हंगामा हो जाता, और न ही पास के पारसी कब्रिस्तान में. हम क्या करते? मैं दुख से इतनी टूट चुकी थी कि कुछ बोल या प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी," वह लिखती हैं.

बच्चे को नदी में बहाने के विचार से मुझे ओखला बैराज में देखा गया एक फूला हुआ शव याद आ गया, "जो कचरे के ढेर में फंस गया था. पानी की लहरें उसे किनारे तक ले आई थीं, जहां भूखे आवारा कुत्ते उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे."

"'नहीं,' मैंने फुसफुसाते हुए कहा. 'चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में नहीं फेंकने दूंगी... 'नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे नदी कितनी भी पवित्र क्यों न हो,' मैंने रोते हुए कहा. मैं ऐसा कुछ करने के लिए कैसे मान सकती थी, जो मेरे उस नन्हे बच्चे के लिए इतना पराया और बेरहम लगता- जिससे जीने का मौका ही छीन लिया गया था?"

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अंत में यह तय हुआ कि बच्चे को महरौली में फिरोज गांधी के खेत में दफना दिया जाए.

"यह एक बहुत ही दर्दनाक और तकलीफदेह विकल्प था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था. राजीव अस्पताल वापस आए और मुझे बताया कि उन्होंने और संजय ने उस नन्हे बच्चे को एक सुंदर गुलाबी बोगनवेलिया की झाड़ी के नीचे गहराई में दफना दिया है. यह झाड़ी भीतरी दीवार के बाईं ओर थी और उस समय फूलों से पूरी तरह लदी हुई थी."

"काफी समय तक, जब भी हम वहां जाते तो रुककर उस जगह पर एक फूल रख देते थे." गांधी लिखती हैं, "इससे हमारा दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन जो होना था, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ा."

इस दुखद घटना से पहले के दिन बिल्कुल सामान्य बीते थे. इंदिरा उन्हें खान-पान, टहलने और व्यायाम के बारे में निर्देश देती थीं.

वह लिखती हैं, "अगर बात मेरी अपनी मां की होती, तो मैं अपनी बात पर अड़ी रहती, लेकिन राजीव की मां के सामने मैं अभी इतनी संकोची थी कि विरोध नहीं कर पाती थी. मेरे नियमित चेक-अप होते थे और मुझे कोई खास परेशानी नहीं थी, बस इटैलियन खाने की याद आती थी. इसके अलावा, मुझे जामुन और फालसा जैसे फलों की बहुत तलब होने लगी थी, और साथ ही 'फैंटा' नाम की नारंगी ड्रिंक की भी मैं दिन भर में इसके 12 गिलास पी जाती थी!"

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इस नुकसान के सदमे का गांधी पर लंबे समय तक असर रहा; वह "उदासी, खुद को कमतर समझने और अपराधबोध" से घिरी रहीं.

जब यह दंपति अपने पहले बच्चे को खोने के दुख से उबरने की कोशिश कर रहा था, तब दक्षिणपंथी विचारधारा वाले एक विपक्षी अखबार ने एक लेख छापा, जिसका शीर्षक था: "इंदिरा गांधी एक नाजायज बच्चे की दादी बनने की अपनी कोशिश में नाकाम रहीं."

गांधी याद करती हैं, "उन शब्दों के जहर ने मेरे दिल पर गहरे घाव कर दिए. लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतनी नफरत झेलनी पड़ी? उस द्वेषपूर्ण टिप्पणी से मिले दर्द ने मेरे बच्चे को खोने के दुख और खुद को कमतर समझने की मेरी भावना को और बढ़ा दिया."

समय बीतने के साथ, "दुखों के बादल धीरे-धीरे छंटने लगे." उसी साल अक्टूबर में सोनिया ने राजीव को बताया कि वह फिर से गर्भवती हैं.

आखिरकार सोनिया ने 19 जून, 1970 को राहुल को जन्म दिया.



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