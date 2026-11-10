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Hema Malini on Ramayana: हेमा मालिनी को नहीं थी 'रामायण' से ऐसी उम्मीद, तारीफ की लेकिन सनी का नाम तक नहीं लिया!

दिवाली के बाद कई लोगों ने रामायण देखने का फैसला किया, जिसमें से एक बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी रहीं. उन्हें ये फिल्म बेहद पसंद आई, और राम के रूप में रणबीर कपूर भी अच्छे लगे.

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हेमा मालिनी ने देखी रामायण (Photo: ITGD)
हेमा मालिनी ने देखी रामायण (Photo: ITGD)

नितेश तिवारी की रामायण एक ऐसी फिल्म है, जिसे सब तरफ से अलग-अलग रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ लोगों को ये बेहद पसंद आई है, कुछ लोगों को इसमें कुछ खास नहीं लगा, तो कुछ फिल्म की आलोचना करते दिखाई दिए. इंडस्ट्री में से भी कई सितारों की तरफ से रिएक्शन देखने मिले. अब बीजेपी सांसद और वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी रामायण देखी, और अपना रिव्यू शेयर किया.

हेमा मालिनी को कैसी लगी रामायण?

हेमा मालिनी का कहना है कि वो रामायण को बिना किसी उम्मीद के साथ देखने गई थीं. चूंकि इसकी कहानी बच्चे-बच्चे को पता है और वो भी रामायण से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें इस नई पेशकश से कुछ खास उम्मीद नहीं थी. लेकिन फिल्म ने उन्हें सरप्राइज किया. हेमा मालिनी ने लिखा- मैंने हाल ही में फिल्म रामायण का नया वर्जन देखा.

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'ये एक महाकाव्य है और इसकी कहानी इतनी मशहूर है कि इसमें आखिर कितना बदलाव किया जा सकता है? यहां तक कि छोटे बच्चे भी इसकी कहानी जानते हैं. इसलिए मैं फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर नहीं गई थी. लेकिन फिल्म की शानदार प्रस्तुति देखकर मैं काफी हैरान रह गई. इसके स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के थे, जिन्होंने मुझे आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर बेहद उत्साहित कर दिया.'

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हेमा मालिनी ने आगे रणबीर कपूर, साई पल्लवी जैसे प्रोटागोनिस्ट की कास्टिंग को भी सराहा. वो कहती हैं- मैंने दर्शकों का रिस्पॉन्स देखा. फिल्म की कहानी उन्हें जैसे किसी दूसरे दौर में ले गई थी. ऐसा लग रहा था कि दर्शक पर्दे पर होने वाली घटनाओं का हिस्सा बन गए हैं. फिल्म में नई तकनीक का इस्तेमाल भी इसे खास बनाता है. भारतीय दर्शकों के लिए ये वाकई एक बिल्कुल अलग अनुभव है. 

हालांकि हेमा मालिनी ने अपने रिएक्शन में सनी देओल का जिक्र नहीं किया, जो इस रामायण में अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में वो हनुमान जी बने हैं, जिनकी अंत में स्पेशल झलक दिखती है. सनी अपनी आवाज में जय श्री राम का नारा लगाकर उड़ते हैं, जो थिएटर में लोगों के मुताबिक रौंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था. 

बात अगर फिल्म रामायण की करें, तो इसमें रणबीर कपूर ने राम, साई पल्लवी ने सीता तो यश ने रावण की भूमिका निभाई. इसका दूसरा पार्ट साल 2028 की दिवाली पर रिलीज होगा. 

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