Hema Malini on Ramayana: हेमा मालिनी को नहीं थी 'रामायण' से ऐसी उम्मीद, तारीफ की लेकिन सनी का नाम तक नहीं लिया!

नितेश तिवारी की रामायण एक ऐसी फिल्म है, जिसे सब तरफ से अलग-अलग रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ लोगों को ये बेहद पसंद आई है, कुछ लोगों को इसमें कुछ खास नहीं लगा, तो कुछ फिल्म की आलोचना करते दिखाई दिए. इंडस्ट्री में से भी कई सितारों की तरफ से रिएक्शन देखने मिले. अब बीजेपी सांसद और वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी रामायण देखी, और अपना रिव्यू शेयर किया.

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हेमा मालिनी को कैसी लगी रामायण?

हेमा मालिनी का कहना है कि वो रामायण को बिना किसी उम्मीद के साथ देखने गई थीं. चूंकि इसकी कहानी बच्चे-बच्चे को पता है और वो भी रामायण से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उन्हें इस नई पेशकश से कुछ खास उम्मीद नहीं थी. लेकिन फिल्म ने उन्हें सरप्राइज किया. हेमा मालिनी ने लिखा- मैंने हाल ही में फिल्म रामायण का नया वर्जन देखा.

'ये एक महाकाव्य है और इसकी कहानी इतनी मशहूर है कि इसमें आखिर कितना बदलाव किया जा सकता है? यहां तक कि छोटे बच्चे भी इसकी कहानी जानते हैं. इसलिए मैं फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर नहीं गई थी. लेकिन फिल्म की शानदार प्रस्तुति देखकर मैं काफी हैरान रह गई. इसके स्पेशल इफेक्ट्स कमाल के थे, जिन्होंने मुझे आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर बेहद उत्साहित कर दिया.'

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हेमा मालिनी ने आगे रणबीर कपूर, साई पल्लवी जैसे प्रोटागोनिस्ट की कास्टिंग को भी सराहा. वो कहती हैं- मैंने दर्शकों का रिस्पॉन्स देखा. फिल्म की कहानी उन्हें जैसे किसी दूसरे दौर में ले गई थी. ऐसा लग रहा था कि दर्शक पर्दे पर होने वाली घटनाओं का हिस्सा बन गए हैं. फिल्म में नई तकनीक का इस्तेमाल भी इसे खास बनाता है. भारतीय दर्शकों के लिए ये वाकई एक बिल्कुल अलग अनुभव है.

Watched the latest version of Ramayan the Movie. As it was an epic, I went with least expectations as there is just so much one can tweak in a a narration that even young kids are aware of. I was pleasantly surprised at the fabulous presentation, the mind blowing special effects that left me breathless with anticipation. Add to this the apt casting of the protagonists. I could see the audience response, transported as they were to another period and made to participate in the events that unfolded. In fact the use of the latest technical innovations made all the difference. A completely unique experience for the Indian audience indeed! — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2026

हालांकि हेमा मालिनी ने अपने रिएक्शन में सनी देओल का जिक्र नहीं किया, जो इस रामायण में अहम भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में वो हनुमान जी बने हैं, जिनकी अंत में स्पेशल झलक दिखती है. सनी अपनी आवाज में जय श्री राम का नारा लगाकर उड़ते हैं, जो थिएटर में लोगों के मुताबिक रौंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस था.

बात अगर फिल्म रामायण की करें, तो इसमें रणबीर कपूर ने राम, साई पल्लवी ने सीता तो यश ने रावण की भूमिका निभाई. इसका दूसरा पार्ट साल 2028 की दिवाली पर रिलीज होगा.

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