अमेरिका- यूरोप... में हड़कंप, PHP में खामी और कई देशों ने बंद की वेबसाइट, तुरंत कर लें ये काम

अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में एक बग के चलते हड़कंप मच गया है. बुधवार को दुनियाभर में कई सरकारों ने अपनी वेबसाइट्स को बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही इस बग के चलते अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है.

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दरअसल, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो गंभीर सुरक्षा खामियों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत देशों और कंपनियों ने अपनी वेबसाइट को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए. हालांकि अब कंपनी ने बग को दूर करते हुए नया अपडेट जारी कर दिया है.

PHP क्या है?

PHP, असल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वेबसाइट और वेब एप्लकेशन तैयार करने में किया जाता है. PHP वेबसाइट्स पर लॉगइन, यूजर्स डेटा, फॉर्म आदि की जानकारी संभालती है. इंटरनेट पर अधिकतर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के द्वारा PHP का इस्तेमाल किया जाता है.

NSA की एडवाइजरी, तुरंत अपडेट की सलाह

अमेरिका के NSA ने PHP का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और ऑर्गनाइजेशन से तुरंत नया अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है. वही, अगर तुरंत वेबसाइट को तुरंत अपडेट करना पॉसिबल नहीं है तो वेबसाइट सिस्टम को डाउन कर लें.

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NSA का पोस्ट

UPDATE: Specific mitigation guidance for the recently identified PHP critical vulnerabilities is now available. Secure your servers today. Guidance and technical steps here: https://t.co/nuXgQ10Fzc — NSA Cyber (@NSACyber) October 22, 2026

पोस्ट में बताया है कि PHP का इस्तेमाल बड़े लेवल पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप में किया जाता है. इन खामियों के जरिए साइबर अटैकर्स सीधा फाइल सिस्टम और डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं.

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PHP ने भी माना साइबर अटैक का खतरा

PHP के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करने वाली एंजेंसी PHP फाउंडेशन ने माना है कि यह एक स्ट्रक्चरल फेलियर है. साथ ही फाउंडेशन ने बताया है कि नए रिलीज में दो गंभीर सुरक्षा खामियों को ठीक कर लिया गया है. इन खामियों की वजह से हैकर्स फायदा उठा सकते हैं और बिना लॉगइन किए कोड चला सकते हैं.

PHP का पोस्ट

We have posted more information about today's security releases, including the sequence of events that led to the discovery, how the PHP security team is improving their processes, and what we need from you to continue this critical work. #php #security https://t.co/gbGTmk7yh1 — The PHP Foundation (@ThePHPF) October 21, 2026

ChatGPT मेकर का दावा, ये सबसे बड़ी खामियों में से एक

ChatGPT मेकर OpenAI ने कहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी खामियों में से एक है. ओपन AI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि उसके AI मॉडल ने रिसर्चर्स को PHP मॉडल के अंदर खामियों का पता लगाने में मदद की है.

फ्रांस और नीदरलैंड ने भी बंद की वेबसाइट

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PHP में मिली दो खामी के चलते फ्रांस में कई स्थानीय सरकारी पोर्टल को बुधवार के दिन ऑफलाइन कर दिया. इसमें प्रेज पुलिस प्रीफेक्चर की वेबसाइट भी शामिल हैं. वहीं नीदरलैंड में अधिकारियों ने सावधानी के तौर कई सरकारी के वेबसाइट्स को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया. इनमें DigiD डिजिटल आइडेंटीस सर्विस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वेबसाइट और राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है.

बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को कुछ देर लिए बंद करने का फैसला लिया था. हालांकि बाद में वहां की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि बेल्जियम की वेबसाइट पर किसी हमले की जानकारी नहीं है.

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