scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका- यूरोप... में हड़कंप, PHP में खामी और कई देशों ने बंद की वेबसाइट, तुरंत कर लें ये काम

PHP Kya Hai? अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में PHP में पाए गए बग के चलते हड़कंप मच गया. कई देशों ने अपनी सरकारी वेबसाइट को बंद करने का ऐलान कर दिया. इसके बाद AI की मदद से बग डिटेक्ट किया और अब कंपनी ने इस संबंध में अपडेट जारी किया कर दिया है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
PHP ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया. (Photo: Unsplash)
PHP ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया. (Photo: Unsplash)

अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों में एक बग के चलते हड़कंप मच गया है. बुधवार को दुनियाभर में कई सरकारों ने अपनी वेबसाइट्स को बंद करने का फैसला लिया है. साथ ही इस बग के चलते अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (NSA) ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. 

दरअसल, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो गंभीर सुरक्षा खामियों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत देशों और कंपनियों ने अपनी वेबसाइट को बचाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए. हालांकि अब कंपनी ने बग को दूर करते हुए नया अपडेट जारी कर दिया है. 

PHP क्या है? 

सम्बंधित ख़बरें

Karbonn mobile teaser
सालों बाद वापसी करेगा ये स्वदेशी ब्रांड, ला रहा है धांसू सस्ता 5G फोन
सस्ते फोन नहीं मिलेंगे? तेजी से गिर रही भारत में स्मार्टफोन की बिक्री
diwali firecrackers
पटाखों से कबाड़ हो जाएगा स्मार्टफोन, पूरी जिंदगी होगा पछतावा
top budget smartphone
6000mAh बैटरी और तगड़ा कैमरा, 12 हजार के रेंज में ये 5 स्मार्टफोन्स
Stock Market Crash
फिर मचेगा कोहराम? जापान, कोरिया में भूचाल, बाजार के लिए रेड सिग्नल

PHP, असल में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वेबसाइट और वेब एप्लकेशन तैयार करने में किया जाता है. PHP वेबसाइट्स पर लॉगइन, यूजर्स डेटा, फॉर्म आदि की जानकारी संभालती है. इंटरनेट पर अधिकतर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के द्वारा PHP का इस्तेमाल किया जाता है.

NSA की एडवाइजरी, तुरंत अपडेट की सलाह 

अमेरिका के NSA ने PHP का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और ऑर्गनाइजेशन से तुरंत नया अपडेट इंस्टॉल करने की सलाह दी गई है. वही, अगर तुरंत वेबसाइट को तुरंत अपडेट करना पॉसिबल नहीं है तो वेबसाइट सिस्टम को डाउन कर लें.   

Advertisement

NSA का पोस्ट 

पोस्ट में बताया है कि PHP का इस्तेमाल बड़े लेवल पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप में किया जाता है. इन खामियों के जरिए साइबर अटैकर्स सीधा फाइल सिस्टम और डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: नाम, नंबर, पता... पूरी डिटेल डार्क वेब पर लीक! SBI ने माना- हुआ साइबर अटैक

PHP ने भी माना साइबर अटैक का खतरा 

PHP के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करने वाली एंजेंसी PHP फाउंडेशन ने माना है कि यह एक स्ट्रक्चरल फेलियर है. साथ ही फाउंडेशन ने बताया है कि नए रिलीज में दो गंभीर सुरक्षा खामियों को ठीक कर लिया गया है. इन खामियों की वजह से हैकर्स फायदा उठा सकते हैं और बिना लॉगइन किए कोड चला सकते हैं. 

PHP का पोस्ट 

ChatGPT मेकर का दावा, ये सबसे बड़ी खामियों में से एक 

ChatGPT मेकर OpenAI ने कहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी खामियों में से एक है. ओपन AI ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि उसके AI मॉडल ने रिसर्चर्स को PHP मॉडल के अंदर खामियों का पता लगाने में मदद की है. 

फ्रांस और नीदरलैंड ने भी बंद की वेबसाइट 

Advertisement

PHP में मिली दो खामी के चलते फ्रांस में कई स्थानीय सरकारी पोर्टल को बुधवार के दिन ऑफलाइन कर दिया. इसमें प्रेज पुलिस प्रीफेक्चर की वेबसाइट भी शामिल हैं. वहीं नीदरलैंड में अधिकारियों ने सावधानी के तौर कई सरकारी के वेबसाइट्स को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया. इनमें DigiD डिजिटल आइडेंटीस सर्विस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की वेबसाइट और राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है. 

बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को कुछ देर लिए बंद करने का फैसला लिया था. हालांकि बाद में वहां की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि बेल्जियम की वेबसाइट पर किसी हमले की जानकारी नहीं है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Daler Mehndi Controversy: 'दलेर मेहंदी को सपोर्ट करें पीएम मोदी', FWICE ने उठाई आवाज, मंत्री ने सरेआम की थी बेइज्जती |
    टाइगर श्रॉफ केस: शूटर ऋतिक सिर्फ प्रेमानंद महाराज को करता है फॉलो, वायरल हुई उसकी लग्जरी लाइफ |
    एक टिकट पर 2 लोग कर सकते हैं ट्रेन में सफर? क्या TTE काटेगा चालान |
    UP में 11, बिहार में MLC की 8 सीटों पर कल वोटिंग, जानिए चुनाव से पहले दोनों राज्यों का सियासी समीकरण |
    Tiger Shroff फायरिंग केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार |
    आंखों में जलन और खुजली हो तो पानी से साफ करें या आई ड्रॉप डालें? क्या है सही तरीका डॉक्टर ने बताया  |
    अमेरिका, यूरोप... में हड़कंप, PHP में खामी और कई देशों ने बंद की वेबसाइट, तुरंत कर लें ये काम |
    बिना तालाब घर पर उगाएं कमल, खिलेंगे ढेरों फूल! माली भैया ने बताया तरीका; दिवाली पर नहीं पड़ेगी खरीदने की जरूरत |
    मैसूर दशहरा: 54 साल के हाथी प्रशांत ने पहली बार उठाया 750 किलो का सुनहरा हौदा, 400 साल पुरानी परंपरा की कहानी |
    दिल्ली-NCR में ठंड के साथ स्मॉग की एंट्री, लो प्रेशर-वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इन राज्यों में बदलेगा मौसम
    Advertisement