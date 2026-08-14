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Airtel यूजर्स को झटका! रिमूव हुए कई पॉपुलर रिचार्ज, अब लेने पड़ेंगे महंगे प्लान

Airtel के ऑफिशियल पोर्टल से कुछ रिचार्ज प्लान रिमूव हो चुके हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर रिचार्ज प्लान भी मौजूद हैं. अब यूजर्स को 299 रुपये का रिचार्ज ऑफिशियल पोर्टल पर नजर नहीं आएगा, ये प्लान रिमूव हो चुका है. इसकी जगह पर 349 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज कराना होगा.

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Airtel के ऑफिशियल पोर्टल से रिमूव हुए कई प्लान. (Photo:ITG)
Airtel के ऑफिशियल पोर्टल से रिमूव हुए कई प्लान. (Photo:ITG)

Airtel यूजर्स को अब महंगे रिचार्ज प्लान का इस्तेमाल करना होगा. दरअसल, एयरटेल ने अपने ऑफिशियल पोर्टल से कुछ पॉपुलर रिचार्ज प्लान को रिमूव कर दिया है. इसमें 299 रुपये का रिचार्ज प्लान है, जिसमें डेली 1GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग समेत ढेरों बेनेफिट्स मिलते हैं. 

एयरेटल ने हाल ही के दिनों में अपने प्लेटफॉर्म से टोटल चार रिचार्ज प्लान को रिमूव किया है, जिसका दावा X प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक पोस्ट में किया है. इसमें 299 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये का रिचार्ज प्लान मौजूद है. अब तक जो यूजर्स इन प्लान के साथ रिचार्ज कराते थे, उनको कुछ और प्लान के ऑप्शन देखने होंगे. 

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब कंपनी ने अपना कोई रिचार्ज प्लान ऑफिशियल पोर्टल से रिमूव किया हो. इससे पहले भी टेलिकॉम कंपनियां ऐसा करती रही हैं. कंपनियां अपने रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए अक्सर पुराने एंट्री लेवल के रिचार्ज प्लान को रिमूव करती रही हैं. 

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साल 2025 में भी रिमूव हुए थे रिचार्ज 

साल 2025 के अगस्त महीने में भी एयरटेल ने ऐसा ही एक कदम उठाया था. उस दौरान कंपनी ने अपना 249 रुपये वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान रिमूव किया था, जिसके बाद 299 रुपये का रिचार्ज प्लान 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ. 

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यह भी पढ़ें: एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें

299 रुपये वाला रिचार्ज हुआ था पॉपुलर 

अब अगर अनलिमिटेड बेनेफिट्स के लिए कोई रिचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो 299 रुपये वाले प्लान की जगह 349 रुपये का प्लान चुनना होगा. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 2GB डेटा मिलेगा. साथ ही डेली 100SMS का एक्सेस मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Airtel का 28 दिन वाला सस्ता रिचार्ज, मिलेगी कॉलिंग और डेटा   

Airtel के पोर्टल से अगर कुछ रिचार्ज प्लान रिमूव किए हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ नए रिचार्ज प्लान भी देखने को मिलेंगे. हालांकि ये नए रिचार्ज प्लान कब तक लॉन्च होंगे, उसके बारे में खुलकर कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है. 

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