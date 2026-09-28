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त्योहार से पहले AC, TV और फ्रिज पर महंगाई की मार! 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दाम, जानिए कितनी महंगी होगी आपकी खरीदारी

दिवाली और फेस्टिव सीजन में अगर आप AC, TV या फ्रिज खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है. 1 अक्टूबर से कई कंपनियां इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं. AC से लेकर TV और वॉशिंग मशीन तक महंगे हो सकते हैं.

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1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना हो सकता है महंगा! (Photo: File/ITG)
1 अक्टूबर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना हो सकता है महंगा! (Photo: File/ITG)

फेस्टिव सीजन में अगर आप AC, TV, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. 1 अक्टूबर से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. कई बड़ी कंपनियां अक्टूबर से अपने प्रोडक्ट्स के दाम 5 से 8 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी में हैं. वहीं कुछ कंपनियों ने कीमतें बढ़ाने का फैसला पहले ही कर लिया है.

इसका सबसे ज्यादा असर AC की कीमतों पर देखने को मिल सकता है. कंपनियां AC के दाम करीब 5 से 8 फीसदी तक बढ़ा सकती हैं. वहीं वॉशिंग मशीन, फ्रिज और LED TV की कीमतों में भी 3 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. हर कंपनी की कीमत बढ़ाने की टाइमिंग अलग हो सकती है. आइए जानते हैं, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं दाम?

क्यों कंपनियां बढ़ा रही हैं कीमत?

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कंपनियों पर कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील और प्लास्टिक जैसी चीजों की बढ़ती कीमतों का दबाव है. इसके अलावा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्च भी बढ़ा है. डॉलर में उतार-चढ़ाव और पश्चिमी एशिया में चल रही स्थिति का असर भी कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: 6300mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन और 5G, Poco ने कम कीमत में क्या-क्या दिया?

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जानिए किन कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है?

Blue Star, Godrej Appliances, Haier, Daikin और Super Plastronics जैसी कंपनियां कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं. LG और Bosch Home Comfort ने भी AC की कीमतों में करीब 5 फीसदी तक बढ़ोतरी की है. Panasonic अभी कीमत बढ़ाने को लेकर स्थिति को देख रही है.

Haier 1 अक्टूबर से अपने रूम AC की कीमत करीब 5 फीसदी बढ़ाने वाली है. कंपनी ने TV और वॉशिंग मशीन जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 से 3 फीसदी बढ़ोतरी की भी बात कही है. कंपनी के मुताबिक अगर लागत इसी तरह बढ़ती रही तो दिसंबर और जनवरी में भी कीमतें बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Vivo का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफ़ोन, कम क़ीमत 6,000mAh बैटरी और 50MP AI कैमरा

पुराने स्टॉक की वजह से मिलेगी राहत!

यहां एक राहत वाली बात भी है. कंपनियों और डीलर्स के पास पुराने दाम पर खरीदा गया स्टॉक मौजूद है. ऐसे में फेस्टिव सीजन की शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट पुराने दाम पर मिल सकते हैं. Godrej के मुताबिक यह पुराना स्टॉक करीब एक से डेढ़ महीने तक चल सकता है. यानी दिवाली तक कुछ प्रोडक्ट्स पर पुराने दाम का फायदा मिल सकता है.

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लेकिन दिवाली के बाद नए दाम ज्यादा साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं. खासकर TV की कीमतों में आगे और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है. इसलिए अगर आप इस फेस्टिव सीजन में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सोच रहे हैं, तो कीमत और ऑफर दोनों को देखकर फैसला करना जरूरी होगा.
 

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