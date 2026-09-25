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Vivo का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफ़ोन, कम क़ीमत 6,000mAh बैटरी और 50MP AI कैमरा

Vivo T4 Lite फिलहाल कंपनी के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन्स में से एक है. हैरानी की बात ये है कि ये पिछले साल सिर्फ 9999 रुपये में लॉन्च हुआ था. अब ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर 16000 रुपये तक का दिख रहा है.

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Vivo T4 Lite
Vivo T4 Lite

अगर आप कम बजट में 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपकी पहली प्रायॉरिटी लंबी बैटरी लाइफ है, तो Vivo T4 Lite 5G एक दिलचस्प विकल्प है. हालांकि ये फोन पुराना है. भारत में इसे 24 जून 2025 को लॉन्च किया गया था और कंपनी ने इसे अपना सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन बताया था. इसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये रखी गई थी. चूंकि अब मार्केट में कम ही सस्ते 5G फोन हैं, इसलिए आपको ये ऑप्शन समझ आ सकता है. 

Vivo T4 Lite 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है. कंपनी के मुताबिक यह अपने सेगमेंट की बड़ी बैटरी में से एक है और इसमें 5 साल तक की बैटरी हेल्थ का दावा किया गया है. फोन के साथ बॉक्स में चार्जर भी मिलता है. यह 15W FlashCharge को सपोर्ट करता है. 

6.74 इंच की बड़ी स्क्रीन

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फोन में 6.74 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1600x720 पिक्सल है. स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है और इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 1000 निट्स तक जाती है. ऐसे में तेज धूप में स्क्रीन देखने में मदद मिल सकती है. डिस्प्ले को TÜV Rheinland लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी मिला है. 

Dimensity 6300 प्रोसेसर और 5G

Vivo T4 Lite 5G में MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिया गया है. यह 6nm तकनीक पर बना ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 2.4GHz है. फोन में 4GB, 6GB और 8GB RAM के विकल्प मिलते हैं, जबकि स्टोरेज 64GB, 128GB और 256GB तक है. माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. 

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फोन Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर चलता है. कंपनी ने 2 साल तक OS अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कही है. 

50MP कैमरा और AI फीचर्स

पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 50MP का मुख्य कैमरा और 2MP का Bokeh कैमरा है. सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फोन में AI Erase और AI Photo Enhance जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. 

कीमत कितनी है?

लॉन्च के समय 4GB+128GB मॉडल की कीमत 9,999 रुपये, 6GB+128GB की कीमत 10,999 रुपये और 8GB+256GB मॉडल की कीमत 12,999 रुपये थी. बिक्री 2 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी. फिलहाल ये फोन और महंगा हो चुका है और इसे 16 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है. सेल आने वाली है शायद ये तब थोड़ा सस्ता भी मिले. लेकिन इस कीमत से साफ है कि साल भर के अंदर कंपनियों ने अपने सस्ते 5G स्मार्टफोन कितने महंगे कर दिए हैं. 

Vivo T4 Lite 5G के मुख्य स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.74 इंच HD+ LCD, 90Hz
प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6300 5G
RAM: 4GB/6GB/8GB
स्टोरेज: 64GB/128GB/256GB
बैटरी: 6000mAh
चार्जिंग: 15W FlashCharge
रियर कैमरा: 50MP + 2MP
फ्रंट कैमरा: 5MP
ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15, Funtouch OS 15
कनेक्टिविटी: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
सुरक्षा: IP64
कलर: Prism Blue और Titanium Gold 

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