scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'उनका PDA पीड़ित है', मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कसा अखिलेश पर तंज

चंद्रशेखर आजाद ने PDA को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का PDA बदलता रहता है, जबकि उनका PDA नहीं बदल रहा है. इससे पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधते हुए उसके ‘PDA रथ’ के रंग को लेकर सवाल उठाए थे.

Advertisement
X
चंद्रशेखर आजाद ने पीडीए पर निशाना साधा है. (File Photo-ANI)
चंद्रशेखर आजाद ने पीडीए पर निशाना साधा है. (File Photo-ANI)

चंद्रशेखर आजाद ने PDA को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'कह लेने दो भाई PDA, पीड़ित है, ये बात सही है मगर उनके वाला नहीं.' चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'उनका तो PDA बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ.' उन्होंने कहा, 'उनका जो है पीढ़ी, पंडित, पता नहीं क्या-क्या बदलते रहते हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति.'

तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'उनका कौन सा पीड़ित है वो तो वही तय करेंगे.' चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 'उनका तो बदलता रहता है, हमारा नहीं बदल रहा है.'

इससे पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधा था. उन्होंने PDA के रथ के रंग को लेकर तंज कसा था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मायावती ने कहा था कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सपा प्रमुख का प्रचारित ‘PDA रथ’ सपा के लाल रंग से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के भगवा रंग का नजर आ रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

Rajbhar attacks Akhilesh Yadav
'सपा नेता आत्मनिर्भर हो गए', राजभर ने सपा-कांग्रेस की लड़ाई पर कसा तंज
Akhilesh Yadav slams BJP over waterlogging and election manipulation, promises to restore Yash Bharti awards.
अखिलेश का BJP पर हमला, यश भारती सम्मान फिर शुरू करने का किया वादा
Akhilesh Yadav.
'हमने 24 में हराया था, 27 में भी हराएंगे', अखिलेश का BJP पर निशाना
Akhilesh Yadav on TV Debate
TV डिबेट में जाने से पहले तैयारी जरूरी, सपा ने प्रवक्ताओं की लगाई क्लास
अखिलेश यादव का PDA रथ रायबरेली से ही क्यों चला? देखें हल्ला बोल

मुस्लिमों के वोट को लेकर कसा था तंज

मायावती ने कहा था कि ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा थी कि वोटों के स्वार्थ के लिए सपा लगातार अपना रंग बदल रही थी या फिर मुसलमानों से वोट पाने का उसका भरोसा उठ गया था. उन्होंने कहा था कि यूपी के खासकर मुस्लिम समाज को इस बात का अहसास हो चुका था कि पिछले चुनावों में सपा को एकतरफा वोट देने के बावजूद पार्टी यूपी और केंद्र की सत्ता में बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाई थी.

Advertisement

मायावती ने कहा था कि ऐसे में बार-बार सपा को वोट देकर अपना वोट क्यों खराब किया जाए. उन्होंने दावा किया था कि इस मामले में मुस्लिम समाज का रवैया भी तेजी से बीएसपी के पक्ष में बदल रहा था.

पीडीए पर साधा निशाना

मायावती ने कहा था कि सपा को जनता को यह भी बताना चाहिए कि उसके ‘PDA’ की असली परिभाषा क्या थी. उन्होंने कहा था कि चुनावी स्वार्थ के लिए सपा ने कभी ‘PD’ को ‘पिछड़ा, दलित’ बताया था तो कभी ‘PD’ को ‘पंडित’ बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि सपा ने खुद को अंबेडकरवादी दिखाने के लिए बीएसपी के नीले रंग के कपड़े पहनकर तस्वीरें खिंचवाई थीं, लेकिन लोगों ने उसे तुरंत ‘फेक अंबेडकरवादी’ कहकर खारिज कर दिया था.

इसके विपरीत मायावती ने कहा था कि बीएसपी ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति और सिद्धांत वाली अंबेडकरवादी पार्टी थी. उन्होंने कहा था कि पार्टी सभी लोगों के लिए रोटी, रोजगार, आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की पक्षधर थी. मायावती ने कहा था कि इसी वजह से सर्वसमाज में बीएसपी का अपना सम्मान था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'उनका PDA पीड़ित है', मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कसा अखिलेश पर तंज |
    मध्य प्रदेश में आवारा कुत्ते के हमले से मचा हड़कंप, 24 घंटे में 35 लोगों को बनाया शिकार |
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से: दृढ़ संकल्प और सादगी का अद्भुत संगम था अशोक सिंहल जी का व्यक्तित्व |
    मिल गई 'नोआ की नाव'... तुर्की के माउंट अरारात के 1000 सेंपल से खुलेगा राज |
    How to Make Blueberry Jam: बाजार के मिलावटी जैम को कहें बाय! घर पर बनाएं ताजा ब्लूबेरी जैम, ब्रेड-टोस्ट के साथ लगेगा टेस्टी |
    Asian Games: सिंधु का दर्द… रात 3 बजे बिस्तर, सुबह 8:30 बजे कोर्ट, शरीर थका तो कैसे आती पूरी ताकत? |
    57 लाख रुपये WFH या 84 लाख रुपये की जॉब? टेकी ने पूछा- क्या चुनें, लोगों ने दी ये सलाह |
    इंटीमेट सीन्स से मचाई 'तबाही', एक्ट्रेस ने पब्लिसिटी के लिए Leak किया था वीडियो? दिया था जवाब- शर्मिंदगी नहीं |
    बाराबंकी: खेत में गई 55 साल की महिला पर गिरा पेड़, 18 घंटे तक दबा रहा शव |
    दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर बनेगा 'कर्नाटक मंडपम', इन जगहों पर जमीन तलाश रही सरकार
    Advertisement