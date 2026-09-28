'उनका PDA पीड़ित है', मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कसा अखिलेश पर तंज

चंद्रशेखर आजाद ने PDA को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा, 'कह लेने दो भाई PDA, पीड़ित है, ये बात सही है मगर उनके वाला नहीं.' चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 'उनका तो PDA बदलता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ.' उन्होंने कहा, 'उनका जो है पीढ़ी, पंडित, पता नहीं क्या-क्या बदलते रहते हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति.'

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तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'उनका कौन सा पीड़ित है वो तो वही तय करेंगे.' चंद्रशेखर आजाद ने कहा, 'उनका तो बदलता रहता है, हमारा नहीं बदल रहा है.'

इससे पहले मायावती ने भी अखिलेश यादव के PDA पर निशाना साधा था. उन्होंने PDA के रथ के रंग को लेकर तंज कसा था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मायावती ने कहा था कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सपा प्रमुख का प्रचारित ‘PDA रथ’ सपा के लाल रंग से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के भगवा रंग का नजर आ रहा था.

मुस्लिमों के वोट को लेकर कसा था तंज

मायावती ने कहा था कि ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा थी कि वोटों के स्वार्थ के लिए सपा लगातार अपना रंग बदल रही थी या फिर मुसलमानों से वोट पाने का उसका भरोसा उठ गया था. उन्होंने कहा था कि यूपी के खासकर मुस्लिम समाज को इस बात का अहसास हो चुका था कि पिछले चुनावों में सपा को एकतरफा वोट देने के बावजूद पार्टी यूपी और केंद्र की सत्ता में बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाई थी.

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मायावती ने कहा था कि ऐसे में बार-बार सपा को वोट देकर अपना वोट क्यों खराब किया जाए. उन्होंने दावा किया था कि इस मामले में मुस्लिम समाज का रवैया भी तेजी से बीएसपी के पक्ष में बदल रहा था.

पीडीए पर साधा निशाना

मायावती ने कहा था कि सपा को जनता को यह भी बताना चाहिए कि उसके ‘PDA’ की असली परिभाषा क्या थी. उन्होंने कहा था कि चुनावी स्वार्थ के लिए सपा ने कभी ‘PD’ को ‘पिछड़ा, दलित’ बताया था तो कभी ‘PD’ को ‘पंडित’ बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि सपा ने खुद को अंबेडकरवादी दिखाने के लिए बीएसपी के नीले रंग के कपड़े पहनकर तस्वीरें खिंचवाई थीं, लेकिन लोगों ने उसे तुरंत ‘फेक अंबेडकरवादी’ कहकर खारिज कर दिया था.

इसके विपरीत मायावती ने कहा था कि बीएसपी ‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति और सिद्धांत वाली अंबेडकरवादी पार्टी थी. उन्होंने कहा था कि पार्टी सभी लोगों के लिए रोटी, रोजगार, आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की पक्षधर थी. मायावती ने कहा था कि इसी वजह से सर्वसमाज में बीएसपी का अपना सम्मान था.

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