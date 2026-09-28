मुंबई के पॉश इलाके में गोदरेज प्रॉपर्टीज बना रहा है लग्जरी प्रोजेक्ट, ₹6,000 करोड़ का दांव

Godrej Properties ने साउथ मुंबई के मरीन लाइंस में करीब 2.5 एकड़ के प्राइम लैंड पार्सल के लिए डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है. यहां एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित कुल रेवेन्यू क्षमता करीब 6,000 करोड़ रुपये है. यह प्रोजेक्ट मरीन लाइंस में स्थित है, जो मुंबई के पुराने और स्थापित रिहायशी इलाकों में से एक है, कंपनी के मुताबिक, मौजूदा कारोबारी अनुमानों के आधार पर इस प्रोजेक्ट से करीब 6,000 करोड़ रुपये का कुल रेवेन्यू हासिल होने की संभावना है.

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यह प्रोजेक्ट ऐसे इलाके में है जहां जमीन सीमित है, आसपास पहले से विकसित बुनियादी सुविधाएं हैं और मुंबई का समुद्री किनारा भी पास है. कंपनी का कहना है कि मरीन लाइंस में घर खरीदने वाले ग्राहकों और ज्यादा आय वाले खरीदारों की मांग बनी हुई है. साउथ मुंबई के दूसरे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स को मिल रहे रिस्पॉन्स से भी अच्छी क्वालिटी वाले लग्जरी घरों में खरीदारों की दिलचस्पी का पता चलता है.

इस प्रोजेक्ट के बारे में गोदरेज के एमडी और सीईओ गौरव पांडे ने कहा, "मुंबई हमारे लिए लगातार एक अहम बाजार बना हुआ है और शहर में हमारे प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिला है." उन्होंने कहा कि कंपनी को मुंबई में अच्छी लोकेशन पर बने बेहतर क्वालिटी वाले घरों की लंबे समय की मांग को लेकर भरोसा है और वह मरीन लाइंस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने को लेकर उत्साहित है.

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कंपनी ने बताया कि मरीन लाइंस का यह प्रोजेक्ट साउथ और सेंट्रल मुंबई में उसकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा. इन इलाकों में कंपनी का खास फोकस लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर है. मरीन लाइंस प्रोजेक्ट के जुड़ने के साथ कंपनी मुंबई में अपने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है.

Godrej Properties, Godrej Industries Group का हिस्सा है और देश के कई प्रमुख शहरों में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कारोबार करती है. कंपनी के मुताबिक, अब तक 1 लाख से ज्यादा परिवार उसके साथ घर खरीद चुके हैं और उसके प्रोजेक्ट्स में 3 करोड़ वर्ग फुट से ज्यादा रेजिडेंशियल स्पेस की बिक्री हो चुकी है. कंपनी अपने रियल एस्टेट कारोबार में Godrej Group की 129 साल पुरानी विरासत का अनुभव भी जोड़ती है.

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