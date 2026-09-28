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इंस्टा-स्नैपचैट की धूम, लेकिन एक्स से क्यों दूर हो रहा Gen Z?

Gen Z की सोशल मीडिया की पसंद तेजी से बदल रही है. X यानी Twitter की तुलना में युवा इंस्टाग्राम और टिक टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सक्रिय हैं. 2025 और 2026 की रिपोर्ट्स भी X की पहुंच में गिरावट दिखाती हैं.

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जेन जी का क्यों घट रहा है X से कनेक्शन?
जेन जी का क्यों घट रहा है X से कनेक्शन?

एक वक्त था जब ट्विटर यानी एक्स खबरों, बहस और नए ट्रेंड्स पर बातचीत का बड़ा प्लेटफॉर्म था. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. खासकर Gen Z के बीच X की पकड़ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले कम दिखाई दे रही है.

2025 की Pew Research Center की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में 18 से 29 साल की उम्र के 33% युवा X का इस्तेमाल करते हैं. वहीं इसी उम्र के 80% युवा इंस्टाग्राम और 63% युवा टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं. यानी Gen Z के बीच इंस्टाग्राम और टिकटॉक की पहुंच X से काफी ज्यादा है.

सिर्फ सोशल मीडिया चलाने का तरीका ही नहीं, बल्कि खबरें देखने का तरीका भी बदल रहा है. दिसंबर 2025 में जारी Pew की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक, 18 से 29 साल के 43% युवा टिकटॉक और 40% युवा इंस्टाग्राम से नियमित तौर पर खबरें लेते हैं. युवा इन प्लेटफॉर्म से खबरें ले रहे हैं, जहां वीडियो और छोटा कंटेंट आसानी से मिल जाता है.

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इसका असर X की कुल पहुंच पर भी दिख रहा है. DataReportal की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, X की संभावित विज्ञापन पहुंच अप्रैल 2024 में 61.1 करोड़ थी, जो अप्रैल 2026 में घटकर 45 करोड़ रह गई. यानी दो साल में इसमें 25% से ज्यादा की गिरावट आई है.

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हालांकि, यहां एक जरूरी बात है. ये आंकड़े X के कुल सक्रिय यूजर्स की संख्या नहीं बताते. ये उन लोगों की संभावित संख्या है, जिन्हें X पर विज्ञापन दिखाया जा सकता है.

भारत में भी X की पहुंच में कमी देखी गई है. DataReportal की 2026 की भारत रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 के आखिर में X की करीब विज्ञापन पहुंच करीब 2.22 करोड़ थी. वहीं थ्रेड्स की लगभग पहुंच 2.66 करोड़ थी. यानी भारत में भी थ्रेड्स जैसे नए प्लेटफॉर्म X को टक्कर दे रहे हैं.

लेकिन सवाल है कि आखिर युवा X से दूर क्यों हो रहे हैं?

1. वीडियो कंटेंट की पसंद

Gen Z को लंबे टेक्स्ट और बहस से ज्यादा छोटे वीडियो, रील्स और विजुअल कंटेंट पसंद आते हैं. टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इसी तरह के कंटेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं. ऐसे में युवा यूजर्स का झुकाव इन प्लेटफॉर्म की तरफ ज्यादा दिखाई देता है.

2. नफरत और गलत जानकारी की चिंता

X पर राजनीतिक बहस, ट्रोलिंग, बॉट्स और गलत जानकारी को लेकर भी चिंता रही है. इससे कुछ युवा यूजर्स को प्लेटफॉर्म का माहौल पहले के मुकाबले कम पसंद आता है.

3. टकराव ज्यादा, कनेक्शन कम

Gen Z सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट देखने के बजाय ऐसे प्लेटफॉर्म पसंद करती है जहां बातचीत का माहौल ज्यादा हल्का, मजेदार और कम टकराव वाला हो. X लंबे समय से राजनीतिक बहस, विवादित मुद्दों और तीखी राय वाली चर्चाओं के लिए जाना जाता है. ऐसे में लगातार बहस और लड़ाई वाला माहौल युवा यूजर्स के लिए टॉक्सिक कर देता और दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है.

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यानी Gen Z का X से दूर होना किसी एक वजह से नहीं समझा जा सकता. आंकड़े बताते हैं कि युवाओं की सोशल मीडिया और खबरें देखने की आदतें बदल रही हैं. इस बदलती पसंद के बीच X को इंस्टाग्राम, टिकटॉक और थ्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म से लगातार बड़ी चुनौती मिल रही है.

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