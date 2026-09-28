October Grah Gochar: अक्टूबर में बदलेगी 4 बड़े ग्रहों की चाल, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

October 2026 Rashifal: अक्टूबर का महीना ज्योतिष की नजर से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने एक के बाद एक कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे. शुक्र की वक्री चाल से महीने की शुरुआत होगी, इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे. महीने के आखिरी हिस्से में बुध वक्री होंगे. फिर गुरु का बड़ा राशि परिवर्तन होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन बदलावों का असर नौकरी, कारोबार, धन, रिश्तों और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है.
खास बात यह है कि इन चार बड़े ग्रहों की स्थिति अक्टूबर में अलग-अलग समय पर बदलेगी. इसलिए महीने के अलग-अलग चरणों में राशियों पर प्रभाव भी अलग माना जा रहा है.
3 अक्टूबर को शुक्र होंगे वक्री
अक्टूबर की शुरुआत शुक्र की चाल बदलने से होगी. 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री अवस्था में आ जाएंगे. ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, सुख-सुविधा, कला और भौतिक सुखों से जोड़कर देखा जाता है.
इस दौरान पुराने रिश्तों, खरीदारी, खर्च और आर्थिक फैसलों पर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है. किसी महंगी चीज की खरीदारी या बड़े निवेश में जल्दबाजी करने से बचने की सलाह दी जाती है.
17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन
17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है.
इस गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल पर ध्यान देना होगा. कारोबारियों के लिए साझेदारी और लेन-देन से जुड़े मामलों में सावधानी रखना बेहतर रहेगा.
24 अक्टूबर से बुध की चाल बदलेगी
अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बुध भी वक्री हो जाएंगे. 24 अक्टूबर से बुध की उल्टी चाल शुरू होगी. बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन और संचार का कारक ग्रह माना जाता है.
इस दौरान ईमेल, जरूरी दस्तावेज, ऑनलाइन पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और कारोबारी बातचीत में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. किसी भी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जानकारी अच्छी तरह जांच लेना बेहतर रहेगा.
31 अक्टूबर को गुरु का बड़ा गोचर
महीने का सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन 31 अक्टूबर को होगा. इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और विस्तार से जुड़ा ग्रह माना जाता है.
गुरु का यह राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला माना जाता है. अलग-अलग राशियों के लिए इसका असर उनकी जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और गोचर भाव के आधार पर अलग हो सकता है.
किन राशियों के लिए अक्टूबर महत्वपूर्ण?
ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर में नए अवसर बन सकते हैं. नौकरी में बदलाव, कारोबार में नई डील, आमदनी बढ़ाने के मौके और पुराने कामों के दोबारा शुरू होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं.
वहीं कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन समेत अन्य राशियों को भी ग्रहों की चाल का असर अपने-अपने क्षेत्र में देखने को मिल सकता है. किसी के लिए करियर अहम रहेगा तो किसी को खर्च और रिश्तों के मामलों में सावधानी रखनी पड़ सकती है.
अक्टूबर में ग्रहों की चाल की अहम तारीखें
3 अक्टूबर: शुक्र वक्री
17 अक्टूबर: सूर्य तुला राशि में प्रवेश
24 अक्टूबर: बुध वक्री
31 अक्टूबर: गुरु सिंह राशि में प्रवेश
इस तरह अक्टूबर में ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखा जा सकता है. हालांकि किसी व्यक्ति के लिए सटीक फल जानने के लिए पूरी जन्मकुंडली और दशा आदि को देखना जरूरी माना जाता है.