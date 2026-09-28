How to Make Blueberry Jam: बाजार के मिलावटी जैम को कहें बाय! घर पर बनाएं ताजा ब्लूबेरी जैम, ब्रेड-टोस्ट के साथ लगेगा टेस्टी

सुबह के नाश्ते में ब्रेड, टोस्ट या पराठे पर जैम लगाकर खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले डिब्बाबंद जैम में बहुत ज्यादा रिफाइंड चीनी, आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और फ्लेवर्स की भारी मिलावट होती है जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है. ऐसे में बाजार के इस मिलावटी जैम को अलविदा कहें और घर पर ही ताजी या फ्रोजन ब्लूबेरी का इस्तेमाल करके 100% शुद्ध, हाइजीनिक और स्वादिष्ट ब्लूबेरी जैम तैयार करें.

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सुपरफूड मानी जाने वाली ब्लूबेरी एंटी-ऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर होती है, जो बच्चों की इम्युनिटी बढ़ाने और दिमाग को तेज करने में मदद करती है. बिना किसी पेक्टिन या केमिकल के घर पर एकदम परफेक्ट और गाढ़ा जैम बनाना बेहद आसान है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि!

सामग्री:

2 कप ताजी या फ्रोजन ब्लूबेरी

3/4 कप चीनी (या धागे वाली मिश्री का पाउडर/देसी खांड)

1 बड़ा चम्मच ताज़ा नींबू का रस (नेचुरल प्रिजर्वेटिव और पेक्टिन का काम करता है)

1/2 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर (ऑप्शनल- सोंधी खुशबू के लिए)

बनाने की विधि:

ब्लूबेरी साफ करें: सबसे पहले ताजी ब्लूबेरी को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें और छलनी में रखकर पानी सुखा लें.

सामग्री पैन में डालें: एक भारी तले की कड़ाही या पैन में धोई हुई ब्लूबेरी, चीनी और ताज़ा नींबू का रस एक साथ मिलाएं.

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धीमी आंच पर पकाएं: पैन को गैस पर मध्यम आंच पर रखें. चीनी धीरे-धीरे पिघलने लगेगी और ब्लूबेरी अपना जूस छोड़ने लगेंगी. इसे चम्मच से लगातार चलाते रहें.

मैश करें: जब ब्लूबेरी हल्की सॉफ्ट हो जाएं तो मैशर या स्पैटुला से हल्का-हल्का दबाकर मैश कर लें ताकि जैम में बढ़िया लच्छेदार टेक्सचर आए.

गाढ़ा होने तक पकाएं: आंच को धीमी से मध्यम रखें और 10-12 मिनट तक पकने दें. मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा और उसमें से चमकदार फिनिश आने लगेगी. अगर दालचीनी पाउडर डाल रहे हैं, तो इस समय मिला दें.

जैम की जांच करें: एक ठंडी प्लेट पर 1 बूंद जैम की डालें. प्लेट को थोड़ा तिरछा करें. अगर बूंद बहती नहीं है और एक जगह जमी रहती है, तो आपका परफेक्ट जैम बनकर तैयार है.

स्टोर करें: गैस बंद करें और जैम को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने पर यह और गाढ़ा हो जाएगा. इसे कांच के सूखे और स्टरलाइज्ड (उबले पानी से साफ किए) जार में भरकर फ्रिज में रखें. यह जैम 2-3 महीने तक एकदम फ्रेश रहता है.

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