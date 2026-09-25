6300mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन और 5G, Poco ने कम कीमत में क्या-क्या दिया?

धीरे धीरे मार्केट से सस्ते स्मार्टफोन गायब हो रहे हैं. AI की वजह से आई मेमोरी शॉर्टेज इसकी वजह बताई जा रही है. ऐसे में कुछ कंपनियां अब भी सस्ते में 5G स्मार्टफोन ऑफर कर रही हैं. आज हम आपको POCO के ऐसे ही एक 5G स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे. ये फोन मार्च में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचा जा रहा है.

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Poco ने इसे भारत में बजट सेगमेंट में लॉन्च किया था. लॉन्च के समय इसकी शुरुआती कीमत 10,999 रुपये रखी गई थी. इस कीमत पर फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ 6300mAh की बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 32MP कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कीमत और बिक्री

इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है, जबकि 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 11,999 रुपये में आता है. फोन की बिक्री 14 मार्च 2026 से Flipkart पर शुरू हुई थी. इसे ब्लैक, गोल्ड और ग्रीन कलर में खरीदा जा सकता है.

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6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन

फोन में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है. इसकी खास बात 120Hz रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन ज्यादा स्मूद महसूस हो सकती है. डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है और इसमें 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट मिलता है. Poco ने स्क्रीन को लेकर TÜV Rheinland सर्टिफिकेशन भी दिया है.

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6300mAh बैटरी

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6300mAh बैटरी है. Poco के मुताबिक यह सामान्य इस्तेमाल में दो दिन तक का बैकअप दे सकती है. फोन में 15W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है. कंपनी ने 1,000 चार्जिंग साइकल के बाद भी 80 फीसदी बैटरी हेल्थ का दावा किया है.

32MP कैमरा और 5G प्रोसेसर

कैमरे की बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें 32MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में Unisoc T8300 प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.2GHz है. साथ में 4GB LPDDR4X RAM और 64GB या 128GB स्टोरेज मिलता है. माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाने का सपोर्ट भी दिया गया है.

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फोन Android 16 बेस्ड HyperOS पर चलता है. इसमें IP52 रेटिंग, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक और USB Type-C पोर्ट भी मिलता है. वजन करीब 210 ग्राम है.

Poco C85x 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.9 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले, 1600×720 पिक्सल रेजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 800 निट्स तक है.

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प्रोसेसर: Unisoc T8300 ऑक्टा-कोर चिपसेट

रैम: 4GB LPDDR4X RAM.

स्टोरेज: 64GB और 128GB. माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 16

रियर कैमरा: 32MP मुख्य कैमरा के साथ डुअल कैमरा सेटअप.

फ्रंट कैमरा: 8MP सेल्फी कैमरा.

बैटरी: 6300mAh की बड़ी बैटरी.

चार्जिंग: 15W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग.

नेटवर्क: 5G, 4G LTE, 3G और 2G सपोर्ट. दोनों सिम स्लॉट में 5G सपोर्ट.

सिम: डुअल नैनो सिम और अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट.

वाई-फाई: Wi-Fi 5.

ब्लूटूथ: Bluetooth 5.4.

यूएसबी: USB Type-C पोर्ट.

हेडफोन जैक: 3.5mm हेडफोन जैक.

सिक्योरिटी: साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक.

डस्ट और पानी से सुरक्षा: IP52 रेटिंग.

ऑडियो: स्टीरियो स्पीकर.

जीपीएस: GPS, GLONASS और BeiDou सपोर्ट.

डायमेंशन: 171.56 × 79.47 × 8.15mm.

वजन: करीब 210 ग्राम.

कलर: ब्लैक, गोल्ड और ग्रीन.

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