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Samsung के इन 8 फोन की कीमत बढ़ी, ₹3,000 तक महंगे हुए M और F सीरीज के 5G फोन

मार्केट में बजट स्मार्टफोन पहले 10 हजार रुपये के अंदर मिल जाते थे. लेकिन अब 20 हजार रुपये की कैटिगरी को बजट फोन कहा जाता है. सैमसंग ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ाई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

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Samsung Galaxy M47 5G को 6 साल के लिए OS अपडेट मिलेगा. (Photo: Samsung)
Samsung Galaxy M47 5G को 6 साल के लिए OS अपडेट मिलेगा. (Photo: Samsung)

Samsung ने भारत में अपने कुछ बजट और मिड-रेंज 5G स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है. नई कीमतें 18 अगस्त 2026 से लागू हो गई हैं, सामने आई रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट में Galaxy M17 5G, M17e 5G, F70e 5G और F17 5G के कई मॉडल शामिल हैं.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी Galaxy M17 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल में हुई है, इसकी कीमत 21,999 रुपये से बढ़कर 24,999 रुपये हो गई है, यानी कस्टमर को अब 3,000 रुपये ज्यादा देने होंगे.

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब 20 हजार रुपये के आसपास वाले फोन बाजार में काफी मुकाबला है, इसलिए सैमसंग के इन मॉडल्स की नई कीमत सीधे तौर पर कस्टमर्स के खरीदारी फैसले पर असर डाल सकती है.

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Galaxy M17 5G अब 18,999 रुपये से शुरू

Galaxy M17 5G के तीन वेरिएंट की कीमत बढ़ाई गई है. 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 18,999 रुपये का हो गया है. पहले इसकी कीमत 17,999 रुपये थी.

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6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 19,999 रुपये से बढ़कर 21,999 रुपये हो गई है. वहीं 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल के लिए अब 24,999 रुपये देने होंगे. पहले यह फोन 21,999 रुपये में मिल रहा था.  यानी M17 5G के तीनों मॉडल प 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है

Galaxy M17 5G को सैमसंग ने भारत में 2025 में लॉन्च किया था और इसमें 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले, Exynos 1330 प्रोसेसर और 5,000mAh बैटरी दी गई है, इसके तीन रैम ऑप्शन 4GB, 6GB और 8GB हैं. 

M17e 5G भी हुआ महंगा

Samsung Galaxy M17e 5G के भी दो मॉडल की कीमत बढ़ाई गई है. 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल अब 17,499 रुपये का है, पहले इसकी कीमत 16,499 रुपये थी.  वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 18,499 रुपये से बढ़कर 20,499 रुपये हो गई है.  यानी M17e 5G खरीदने पर अब मॉडल के हिसाब से 1,000 रुपये या 2,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे

यह भी पढ़ें: WhatsApp ने भारत में शुरू किया उम्र पूछना, क्या बतानी पड़ेगी असली डेट ऑफ बर्थ?

M17e 5G में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, उपलब्ध बाजार लिस्टिंग के मुताबिक इसका 6GB और 128GB मॉडल पहले भी 17 हजार रुपये के आसपास मिल रहा था. 

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F70e 5G और F17 5G की कीमत भी बढ़ी

Samsung ने F70e 5G के 4GB और 6GB वाले मॉडल की कीमत में भी 1,000 रुपये और 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, 4GB और 128GB मॉडल अब 17,499 रुपये का है, जबकि 6GB और 128GB मॉडल 20,499 रुपये का हो गया है

F17 5G के 6GB और 128GB मॉडल की कीमत अब 22,999 रुपये हो गई है, जो पहले 21,999 रुपये थी, वहीं 8GB और 128GB मॉडल की कीमत 23,999 रुपये से बढ़कर 25,999 रुपये हो गई है

यानी F17 5G के दोनों मॉडल अब 1,000 रुपये और 2,000 रुपये महंगे हो गए हैं, हालांकि ऑनलाइन बाजार में इन फोन पर अलग-अलग ऑफर मिल सकते हैं, इसलिए सैसमंग की नई लिस्ट वाली कीमत और असली बिक्री कीमत हमेशा एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है. F17 5G के 6GB और 128GB मॉडल की ऑनलाइन कीमत इससे पहले करीब 20 हजार रुपये के आसपास भी देखी गई है. 

 

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