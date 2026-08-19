scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बृजभूषण गुंडा और अपराधी है...' विनेश फोगाट का BJP पर बड़ा हमला, बोलीं- पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार

कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर तीखा हमला बोला है. जींद में उन्होंने बृजभूषण को 'गुंडा और अपराधी' बताते हुए BJP पर उनका समर्थन करने का आरोप लगाया. विनेश ने गोंडा में जमीन कब्जाने, धन के स्रोत और महिला पहलवानों से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठाए. साथ ही 2023 के पहलवान आंदोलन का जिक्र किया.

Advertisement
X
विनेश ने बृजभूषण पर लगाए गंभीर आरोप (Photo: PTI/ FILE)
विनेश ने बृजभूषण पर लगाए गंभीर आरोप (Photo: PTI/ FILE)

कांग्रेस नेता और पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. हरियाणा के जींद में मंगलवार को एक पॉल‍िट‍िक‍िल इवेंट के दौरान पत्रकारों से बातचीत में विनेश ने बृजभूषण को 'गुंडा और अपराधी' बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों दिया जाना चाहिए.

31 साल की विनेश फोगाट, जो हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं, उन्होंने कहा- बृजभूषण कौन है? उसे भूल जाइए. वह गुंडा और अपराधी है. हम उस आदमी को इतना सम्मान क्यों दें? 

गोंडा में कितने लोगों को परेशान किया?
PTI से बात करते हुए विनेश ने बृजभूषण के राजनीतिक प्रभाव वाले उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां कई लोगों को परेशान किया गया है और जमीन पर कब्जे को लेकर भी सवाल खड़े किए.

सम्बंधित ख़बरें

brij Bhushan
उपलब्धियां, विवाद और भारतीय कुश्ती का निर्णायक मोड़
बृजभूषण शरण सिंह बरी, गोंडा में समर्थकों का जश्न
Vinesh Phogat
बृजभूषण सिंह हुए बरी तो विनेश ने जताई नराजगी
Brijbhushan Singh
Brij Bhushan केस में कैसे फेल हुईं महिला पहलवान?
karan and Brij Bhushan Singh.
'बहुत पटाखे फोड़ने हैं...', बृजभूषण के बरी होने पर बोले बेटे करण

उन्होंने कहा कि गोंडा में कितने लोगों को परेशान किया गया, कितनी जमीन पर कब्जा किया गया और इतनी संपत्ति कहां से आई, इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए. विनेश ने यह भी कहा कि इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा. विनेश ने सवाल करते हुए कहा- वह हेलिकॉप्टर में कहां-कहां उड़ते हैं? इतना पैसा कहां से आया?

Advertisement

पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार: व‍िनेश फोगाट 
महिला पहलवानों से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए विनेश ने बृजभूषण पर सीधे निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे और ताकत के दम पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जाता है. विनेश ने कहा- पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार किए जाते हैं. यही BJP की हकीकत है. BJP उनका समर्थन कर रही है.

बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इन आरोपों के खिलाफ 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था.

2023 में हमारे साथ जैसा हुआ, वैसा ही फ‍िर से जंतर-मंतर पर हुआ 
विनेश ने 2023 के पहलवान आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया. उन्होंने हालिया प्रदर्शनों के संदर्भ में कहा कि जिस तरह का पुलिस व्यवहार उन्होंने तीन साल पहले देखा था, वैसा ही व्यवहार अब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही बेटियों के साथ देखने को मिला. उन्होंने कहा- तीन साल पहले पुलिस ने हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, वही व्यवहार हमने जंतर-मंतर पर अपनी बेटियों के साथ देखा. 

BJP हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाए: व‍िनेश फोगाट 
विनेश ने BJP के राष्ट्रवाद और देशभक्ति के दावों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि BJP नेताओं को कांग्रेस को आजादी और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने RSS कार्यालयों में लंबे समय तक तिरंगा नहीं फहराए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज वही लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं. विनेश ने दावा किया कि ऐसी यात्राओं के बाद राष्ट्रीय ध्वज सड़कों पर पड़ा और लोगों के पैरों तले आता दिखाई देता है.

Advertisement

विनेश फोगाट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड में एक कार्यक्रम को लेकर सामने आए कथित 'शुद्धिकरण' के मामले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या किसी दलित नेता को किसी स्थान पर जाने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस विचारधारा को कांग्रेस ने खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, उसे अब BJP का समर्थन मिल रहा है. विनेश ने सत्तारूढ़ दल पर तानाशाही वाली राजनीति करने का भी आरोप लगाया.

BJP प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भी निशाना
हरियाणा BJP अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के एक खास समुदाय को लेकर कथित बयान पर भी विनेश ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान केवल प्रचार और TRP हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं.

विनेश ने कहा- BJP का समय खत्म हो गया है. मिट्टी का घड़ा बार-बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता, वह सिर्फ एक बार काम करता है.  उन्होंने अर्चना गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान TRP के लिए दिए जा रहे हैं.


विनेश ने इस दौरान पार्टी के नेताओं की ओर से लोगों की राय लिए जाने को सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा कि लोगों की राय मांगी जा रही है और उनकी बातें सुनी जा रही हैं. विनेश फोगाट ने कहा- अच्छा लगा कि लोगों की राय ली जा रही है और उनकी बात सुनी जा रही है.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    1 करोड़ का फंड... सिर्फ ब्याज से ही ₹65 लाख की कमाई, Post Office की करोड़पति स्कीम |
    तीर्थयात्री बनकर घूमती रही पुलिस, 20 दिन तक किया पीछा... परिवार के साथ किराये के घर में रह रहे थे 93 लाख की लूट के आरोपी |
    बुध के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश, आज से इन 3 राशियों की बढ़ेगी चिंता! |
    बदलने जा रहा बैंकिंग से जुड़ा 135 साल पुराना कानून, अब कोर्ट में मान्य होंगे डिजिटल रिकॉर्ड्स |
    'बृजभूषण गुंडा और अपराधी है...' विनेश फोगाट का BJP पर बड़ा हमला, बोलीं- पैसे के दम पर लड़कियों पर अत्याचार |
    एक नाम, दो लोग और 166 दिन की जेल...कन्फ्यूजन में लखनऊ के सिपाही को गिरफ्तार कर ले गई राजस्थान पुलिस |
    Shani Nakshatra Parivartan 2026: 20 अगस्त को नक्षत्र बदलेंगे शनिदेव! साढ़ेसाती झेल रहीं 3 राशियों को मिलेगी कष्टों से मुक्ति |
    सीता बनीं अजंलि अरोड़ा! MMS लीक-वल्गर डांस विवाद में फंस चुकी 'कच्चा बादाम गर्ल', यूजर्स बोले- घोर कलयुग |
    दिव्या खोसला कुमार की नई तस्वीरों ने मचाई सोशल मीडिया पर धूम |
    'विराट बस एक फोन कॉल दूर हैं...', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इस खिलाड़ी का बड़ा खुलासा
    Advertisement