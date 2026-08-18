Burnt Pan Cleaning Tips: जला हुआ पैन साफ करने में छूटते हैं पसीने? एक्सपर्ट्स के ये आसान तरीके आजमाएं, चमक उठेगा बर्तन

Burnt Pan Cleaning Tips: रसोई में खाना बनाते वक्त कई बार आप चीजें रखकर भूल जाते हैं. इसकी वजह से खाना पकाते समय कभी न कभी पैन या कड़ाही जल ही जाती है. कई बार तली में खाना इतना चिपक जाता है कि उसे साफ करने में घंटों लग जाते हैं. ऐसे में जब भी पैन या कड़ाही जल जाती है, तो लोग अक्सर उसे सिरदर्दी मान लेते हैं. ऐसे में लोग पैन को बेकार समझकर फेंकने तक का मन बना लेते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

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कुकिंग और क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जले हुए पैन को साफ करने के लिए महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं होती है. घर में मौजूद कुछ चीजों और सही तरीके से सफाई करने पर पैन काफी हद तक फिर से चमक सकता है. हालांकि, हर तरह के पैन के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता. चलिए जानते हैं जले हुए पैन को बिना ज्यादा मेहनत कैसे साफ किया जा सकता है.

सबसे पहले पैन का मटेरियल पहचानें

जले हुए पैन पर कुछ भी रगड़ने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि वो किस मटेरियल का बना है. स्टेनलेस स्टील, नॉनस्टिक, कास्ट आयरन और एनामेल वाले पैन की सफाई अलग-अलग तरीके से करनी चाहिए. नॉनस्टिक पैन पर बहुत ज्यादा रगड़ने से उसकी कोटिंग खराब हो सकती है, जबकि कास्ट आयरन पर जरूरत से ज्यादा तेज क्लीनिंग करने से उसकी सीजनिंग निकल सकती है.

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1. बेकिंग सोडा से करें शुरुआत: अगर पैन में जले हुए खाने की लेयर ज्यादा मोटी नहीं है, तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके देख सकते हैं.



बेकिंग सोडा से जले पैन को साफ करने के लिए उसमें थोड़ा पानी और बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर धीमी आंच पर गर्म करें. गर्म होने पर जला हुआ खाना धीरे-धीरे ढीला पड़ने लगता है. इसके बाद पैन को थोड़ा ठंडा करके मुलायम स्पंज से साफ करें. ये तरीका खासकर स्टेनलेस स्टील के पैन पर काम आ सकता है.

2. सिरका भी कर सकता है मदद: बहुत ज्यादा जले हुए पैन के लिए पानी और सिरके को बराबर मात्रा में लेकर पैन में कुछ देर गर्म किया जा सकता है. इससे चिपकी हुई गंदगी ढीली होने में मदद मिलती है. इसके बाद पैन को अच्छी तरह धोकर मुलायम स्पंज से साफ करें. जरूरत पड़ने पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

स्टेनलेस स्टील पैन के लिए क्या करें?

स्टेनलेस स्टील के पैन में अगर जलने के बाद नीले, पीले या गहरे रंग जैसे निशान पड़ गए हैं, तो हल्के क्लीनिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन पाउडर की बहुत ज्यादा मात्रा लेने या जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. थोड़े से पाउडर में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और जली हुई जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें.

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नॉन स्टिक पैन पर भूलकर भी न करें तेज स्क्रबिंग

नॉन स्टिक पैन की जली हुई गंदगी देखकर स्टील के जूने या बहुत खुरदुरे स्क्रबर का इस्तेमाल न करें. इससे पैन की कोटिंग पर खरोंच पड़ सकती है. ऐसे पैन में गर्म पानी और थोड़ा डिशवॉश लिक्विड डालकर कुछ देर छोड़ दें. इसके बाद नरम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें.

कास्ट आयरन पैन के लिए नमक है आसान तरीका

कास्ट आयरन पैन की सफाई थोड़ी अलग होती है. इसमें जले हुए खाने को हटाने के लिए मोटे नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. पैन हल्का गर्म हो तो उसमें मोटा नमक डालकर थोड़ा तेल मिलाएं और धीरे-धीरे रगड़ें. जरूरत पड़ने पर लकड़ी के चम्मच या स्पैटुला से नरम हुई गंदगी को हटाया जा सकता है.

चेनमेल स्क्रबर भी आ सकता है काम

कास्ट आयरन पैन में बहुत ज्यादा जला हुआ खाना चिपका हो तो चेनमेल स्क्रबर इस्तेमाल किया जा सकता है. ये जमी हुई परत को हटाने में मदद करता है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर पैन की सीजनिंग को कम नुकसान पहुंचाता है. हालांकि, इसे नॉन स्टिक या दूसरे नाजुक पैन पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

लकड़ी के स्पैटुला से निकालें चिपका खाना

अगर जला हुआ खाना पानी या साबुन से सॉफ्ट हो गया है, तो उसे हटाने के लिए किसी धातु की चीज से खुरचने के बजाय लकड़ी के स्पैटुला या चम्मच का इस्तेमाल करें. इससे सतह पर खरोंच पड़ने का खतरा कम रहता है.

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कास्ट आयरन को धोने के बाद सुखाना न भूलें

कास्ट आयरन पैन के मामले में सिर्फ सफाई करना ही काफी नहीं है. इसे अच्छी तरह सुखाना भी बेहद जरूरी है. पैन में थोड़ी भी नमी रह गई तो उसमें जंग लग सकती है. धोने के बाद कपड़े से पोंछें और जरूरत हो तो कुछ देर धीमी आंच पर रखकर पूरी नमी सुखा दें. इसके बाद हल्की सी तेल की लेयर लगाना भी फायदेमंद रहता है.

स्टील की जाली हर पैन के लिए नहीं है

एक बड़ी गलती है हर जले हुए पैन पर स्टील की जाली या खुरदुरा स्क्रबर इस्तेमाल करना. कास्ट आयरन जैसे मजबूत पैन पर ये काम आ सकता है, लेकिन नॉन स्टिक, एनामेल या डेलिकेट सतह वाले पैन पर इससे नुकसान हो सकता है. इसलिए जले हुए पैन को साफ करते समय सबसे जरूरी बात है कि पहले पैन की सतह पहचानें और फिर उसी के हिसाब से सफाई का तरीका चुनें.

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