क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना ने की शादी, हाथों में वेडिंग बैंड के साथ फोटो वायरल

फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज ने सालों की अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार शादी कर ली है. दोनों ने सोशल मीडिया पर शादी की पुष्टि करते हुए हाथों में वेडिंग बैंड पहने हुए फोटो साझा की है. बताया जा रहा है कि रोनाल्डों और रोड्रिगेज ने पुर्तगाल के कैस्काइस में एक निजी समारोह में अपने पांचों बच्चों की मौजदूगी में एक-दूसरे से शादी रचाई. वहीं, इटली के जर्नलिस्ट फैब्रिजियो रोमानो ने भी शादी की पुष्टि की है.



दिलचस्प बात ये है कि रोनाल्डो की शादी से कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि रोनाल्डो अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर रोड्रिगेज से अपने होमटाउन मदेइरा के फंचल में एस कैथेड्रल में शादी करने जा रहा है. इसके बाद सैकड़ों प्रशंसक वहां जमा हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वहां फैबियो नाम के व्यक्ति से निकोल नाम की महिला की शादी हो रही थी. रोनाल्डो ने इस घटना पर हंसने वाले इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी थी और उनके परिवार ने उस वक्त शादी की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया था.

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स्टोरी में हुई थी पहली मुलाकात



बताया जाता है कि रोनाल्डो और जॉर्जिना की पहली मुलाकात 2016 में हुई थी, जब जॉर्जिना एक गुच्ची स्टोर में काम करती थीं. जनवरी 2017 में ज्यूरिख में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स में दोनों पहली बार रेड कार्पेट पर साथ दिखे थे. जॉर्जिना की नेटफ्लिक्स सीरीज 'आई एम जॉर्जिना' में रोनाल्डो ने स्वीकार किया था कि शुरुआत में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्यार इतना गहरा हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्जिना ही उनकी लाइफ पार्टनर हैं.

पिछले साल की थी सगाई



आपको बता दें कि शादी से ठीक एक साल पहले 11 अगस्त 2025 को दोनों ने सगाई की थी. रोनाल्डो और जॉर्जिना की दो बेटियां अलाना और बेला हैं, जबकि वह रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर और जुड़वां बच्चों इवा मारिया व माटेओ का भी पालन-पोषण कर रहे हैं.

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