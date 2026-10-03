scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Asian Games में भारत का 'सुपर शनिवार'... 5 गोल्ड समेत 9 मेडल जीतकर रचा इतिहास, झोली में आए कुल 85 मेडल

एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की. क्रिकेट के अलावा हॉकी, गोल्फ और तीरंदाजी में भी भारत गोल्ड जीतने में सफलता हासिल की.

Advertisement
X
भारत का दबदबा. (PHOTO: AFP/PTI)
भारत का दबदबा. (PHOTO: AFP/PTI)

जापान के आइची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारत का शानदार समापन हो गया है. एशियन गेम्स के आखिरी दिन यानी शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से तहलका मचाते हुए कुल 9 मेडल (5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए. 

इसके साथ ही इन खेलों में भारत का कुल मेडल आंकड़ा 85 (21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज) पर पहुंच गया, भारत ने फिलहाल मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया. हालांकि, कुछ देशों के कई इवेंट्स अभी बचे हुए जो रविवार को होंगे तो ऐसे में भारत की मेडल टैली स्थिति बाद में बदल सकती है.

कुमकुम मोहोड (तीरंदाजी) 

सम्बंधित ख़बरें

Asian Games 2026 Abhishek Sharma
अभिषेक के छक्कों से थर्राया PAK, गुरु युवी के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी
Indian men Hockey Team
हॉकी: टीम इंडिया का गोल्डन पंच, फाइनल में हुआ मलेशिया पस्त
vaibhav sooryavanshi touches jay shah feet
एशियन गेम्स 2026: वैभव सूर्यवंशी के संस्कार ने जीता दिल
Asian Games 2026
जीत लिया GOLD, झुका दिया PAK... तिलक और ईशान ने खोला दिल का राज
asian games 2026 india pakistan
Asian Games में भारत का जलवा! PAK को हराकर जीता गोल्ड

17 वर्षीय युवा तीरंदाज कुमकुम मोहोड ने महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया की ओ येजिन को परफेक्ट '10' स्कोर कर मात दी और गोल्ड मेडल जीता.

प्रणवी शरथ उर्स (गोल्फ) 

महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रणवी ने 15 अंडर पार के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर देश के लिए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

Advertisement

अमन सहरावत (कुश्ती) 

मेंस फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में अमन सहरावत ने सांस थाम देने वाले मुकाबले में उत्तर कोरियाई पहलवान को पटखनी देकर भारत को कुश्ती का दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया.

पुरुष हॉकी टीम (हॉकी) 

एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 5-1 से करारी शिकस्त देकर भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही भारत ने पुरुष और दोनों टीमों द्वारा एक ही संस्करण में गोल्ड जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम (क्रिकेट)

फाइनल मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रनों से धूल चटाकर भारतीय क्रिकेट टीम ने शान से गोल्ड मेडल जीता. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 192 रन ही बना सकी.

 महिला गोल्फ टीम इवेंट 

भारतीय महिला गोल्फ टीम ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा. कासुगाई कंट्री क्लब ईस्ट कोर्स पर 3 अक्टूबर 2026 को खेले गए महिला टीम इवेंट में भारत ने 14-अंडर 546 का स्कोर बनाया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही.

अंतिम पंघाल (कुश्ती)

Advertisement

महिला कुश्ती के 53 किग्रा कैटेगरी के फाइनल में जापान की मो कियोका से मुकाबला हारने के बावजूद अंतिम ने शानदार वापसी करते हुए देश के लिए सिल्वर मेडल जीता. इस संस्करण में पदक जीतने वाली वह इकलौती भारतीय महिला पहलवान रहीं.

दीपक पूनिया (कुश्ती) 

मेंस फ्रीस्टाइल 97 किग्रा श्रेणी में मंगोलिया के पहलवान को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराकर दीपक ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

नीरज चौहान (तीरंदाजी) 

पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत के कांस्य पदक मुकाबले में नीरज ने हमवतन धीरज बोम्मदेवरा को 6-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाला.

एक नजर में भारत का सफर

14 से अधिक दिनों तक चले एशियन गेम्स में भारत के 495 एथलीटों ने 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते हुए देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. हॉकी से लेकर तीरंदाजी, कुश्ती, गोल्फ और क्रिकेट तक, हर मोर्चे पर भारतीय खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को बुलंद रखा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CNG भरते वक्त हुआ धमाका, उड़े कार के परखच्चे, क्यों होते हैं ऐसे हादसे |
    Asian Games 2026 में भारत ने 5 गोल्ड समेत 9 मेडल जीतकर रचा इतिहास! झोली में आए कुल 85 मेडल |
    लड़की ने दोस्ती तोड़ी, मां को कहे अपशब्द... युवक ने पिता को ही अगवा कर लिया, 3 गिरफ्तार |
    पंजाब चुनाव से पहले AAP ने विधायक सुखवीर मैसरखाना को पार्टी से निकाला, झूठी अफवाह फैलाने का आरोप |
    एशियन गेम्स 2026: वैभव सूर्यवंशी के संस्कार ने जीता जयशाह का दिल |
    अर्थव्‍यवस्‍था में मजबूती सिर्फ एक बार का काम नहीं, वित्त मंत्री ने क्‍यों का ऐसा |
    Pyaz ke Patte ki Bhujiya Recipe: 10 मिनट में बनाएं प्याज के पत्तों की चटपटी भुजिया, रोटी-पराठे के साथ लगेगी लाजवाब, नोट करें रेसिपी |
    क्या यूपी में राजनीतिक दलों का आपस का गणित बदलेगा? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    'आप पर गर्व है...', पायलट स्मित मछार से मिले दुबई क्राउन प्रिंस, जमकर की तारीफ |
    कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर मुंबई पुलिस का अल्टीमेटम, 400-500 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज
    Advertisement