scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

WTC टेबल में बड़ा उलटफेर... न्यूजीलैंड बना नंबर-1, टीम इंडिया को भी फायदा, जानें फाइनल का पूरा समीकरण

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल की दौड़ अभी खुली हुई है. आने वाली टेस्ट सीरीज तय करेंगी कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में से कौन सी टीम्स खिताबी मुकाबले तक पहुंचती हैं.

Advertisement
X
WTC में भारत की राह आसान नहीं. (Photo: PTI)
WTC में भारत की राह आसान नहीं. (Photo: PTI)

साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) 2025-27 की अंकतालिका में बड़ा बदलाव हुआ है. न्यूजीलैंड 72.22 अंक प्रतिशत (PCT) के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है, जबकि साउथ अफ्रीका 71.43 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. बांग्लादेश की वेस्टइंडीज के खिलाफ हार के बाद भारत 51.52 पीसीटी के साथ चौथे नंबर पर आ गया है.

मौजूदा चक्र में अभी 10 टेस्ट सीरीज बाकी हैं और किसी भी टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की नहीं की है. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में जीत के लिए 12 अंक, ड्रॉ के लिए चार और टाई के लिए छह अंक मिलते हैं. फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला पॉइंट्स प्रतिशत के आधार पर होगा.

♦ न्यूजीलैंड को भारत और श्रीलंका के खिलाफ दो-दो घरेलू टेस्ट खेलने हैं. इसके अलावा कीवी टीम को ऑस्ट्रेलिया में चार और पाकिस्तान में दो टेस्ट खेलने होंगे. मौजूदा समीकरण के अनुसार, सात जीत न्यूजीलैंड को टॉप-2 की दौड़ में मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

SA vs AUS Cape Town
कंगारुओं को मिली शर्मनाक हार! 176 रन से साउथ अफ्रीका ने जीता मैच
Ravindra Jadeja
1683 दिनों बाद ICC ने रवींद्र जडेजा से छीनी ये कुर्सी!
Steve Smith
स्टीव स्मिथ को गर्दन की चोट, स्कैन में निकली गंभीर समस्या
Ben White
28 की उम्र में इस क्रिकेटर ने लिया संन्यास, खेले 3 T20 वर्ल्ड कप
South Africa vs Australia, Cape Town Test 2026,
इंग्लिस-कैरी की जोड़ी जमी, 4 विकेट गिरने के बाद AUS ने किया खेला

♦ साउथ अफ्रीकी टीम के सात मुकाबले बाकी हैं, जिनमें से पांच घरेलू मैदान पर होंगे. साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ दो और इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट घर में खेलने हैं, जबकि श्रीलंका में दो मुकाबले होंगे. घरेलू सीरीज में मजबूत प्रदर्शन उसकी फाइनल की राह आसान कर सकता है.

Advertisement
wtc table
WTC की ताजा स्थिति. (Photo: Screengrab/ICC)

♦ साउथ अफ्रीका दौरे से पहले टेबल में शीर्ष पर रहने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अब 69.23 अंक प्रतिशत के साथ टॉप-2 से बाहर हो गई है. उसके नौ टेस्ट बाकी हैं. इनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ चार घरेलू मैच और भारत में पांच टेस्ट शामिल हैं.

भारत के सामने क्या है रास्ता?
भारत को न्यूजीलैंड में दो टेस्ट खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच घरेलू मुकाबले खेलने हैं. सभी सात मैच जीतने पर भारत का पीसीटी 70.37 तक पहुंच सकता है, जबकि छह जीत उसे 65 प्रतिशत तक ले जाएंगी. 5 जीत और 1 ड्रॉ की स्थिति में टीम को दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ सकता है. यदि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 0-2 से टेस्ट सीरीज हारती है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचों टेस्ट मैच जीत भी लेती है तो उसका अंक प्रतिशत 59.26 होगा, जो फाइनल में पहुंचने के लिए पर्याप्त ना हो

♦ बांग्लादेश के पांच टेस्ट बाकी हैं और एक और हार उसकी फाइनल की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है. दूसरी ओर, श्रीलंका के पास छह मुकाबले बचे हैं. सभी मैच जीतने पर उसका PCT 66.67 तक पहुंच सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Petrol Tax Cut: सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली से पहले पेट्रोल पर ये टैक्स 'Zero', डीजल-ATF पर ड्यूटी बढ़ाई |
    ओवैसी ने SIR पर कांग्रेस को घेरा, कहा- कर्नाटक में कुछ और, दिल्ली में कुछ और... |
    WTC टेबल में बड़ा उलटफेर... न्यूजीलैंड बना नंबर-1, टीम इंडिया को भी फायदा, जानें फाइनल का पूरा समीकरण |
    Diwali 2026: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा साथ करना क्यों है जरूरी? जानें धार्मिक मान्यता |
    जापान में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.0 रही तीव्रता |
    होटल के बिस्तर पर मिले 40 मरे हुए खटमल, महिला को 100 से ज्यादा जगह काटा, अस्पताल पहुंची |
    वैशाली लूटकांड में 'गीदड़' सहित छह पकड़े गए... महुआ से पातेपुर तक चार वारदातों की कहानी आई सामने |
    Ramlila Maidan Rally Live: विपक्ष की महारैली... कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक होगा मार्च, अलर्ट मोड में पुलिस |
    SBI कार्ड यूज़र्स को झटका, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट के पेमेंट पर बढ़ेगा खर्च |
    'किंग' ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 175 करोड़ में बिके विदेशी राइट्स, अब तोड़ना होगा धुरंधर और RRR का रिकॉर्ड!
    Advertisement