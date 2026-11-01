'किंग' ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, 175 करोड़ में बिके विदेशी राइट्स, अब तोड़ना होगा धुरंधर और RRR का रिकॉर्ड!

भले ही दक्षिण भारत की बड़ी फिल्मों ने पूरे भारत के बाजार पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन विदेशों में शाहरुख खान आज भी 'किंग' बने हुए हैं. यह बात उनकी नई फिल्म 'किंग' और इसके ओवरसीज (विदेशी) राइट्स की डील से साफ पता चलती है. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म के ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स 175 करोड़ रुपये में खरीदे गए हैं, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक नया रिकॉर्ड है.

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पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'फर्स फिल्म्स' (Phars Films) ने 175 करोड़ रुपये (18 मिलियन डॉलर से ज्यादा) में इस फिल्म के ओवरसीज राइट्स खरीदे हैं. अब तक शाहरुख खान की फिल्मों के ओवरसीज राइट्स 'यश राज फिल्म्स' (YRF) के पास हुआ करते थे. 2023 में, यश राज फिल्म्स ने शाहरुख खान की 'पठान' (जो उनके अपने बैनर तले बनी थी) और 'जवान' दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो काफी सफल रहीं. हालांकि, 'फर्स फिल्म्स' को भी ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा अनुभव है. उन्होंने यश राज फिल्म्स के साथ कई फिल्मों में काम किया है और प्रभास की फिल्म 'साहो' को भी अकेले ही डिस्ट्रीब्यूट किया था.

'फर्स फिल्म्स' ने 'किंग' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए 175 करोड़ रुपये की 'मिनिमम गारंटी' (MG) राशि दी है. अब तक किसी भी भारतीय फिल्म के ओवरसीज राइट्स 100 करोड़ रुपये के आंकड़े तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए यह उपलब्धि वाकई चौंकाने वाली है.

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इस डील का क्या मतलब है?

किसी फिल्म के लिए दी गई 'मिनिमम गारंटी' (MG) राशि यह दिखाती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म की थिएट्रिकल परफॉरमेंस पर कितना भरोसा है. विदेशों में, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आमतौर पर बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई का केवल 50% हिस्सा ही मिलता है. इसका मतलब यह है कि 'किंग' को अपनी लागत निकालने (ब्रेक-ईवन) के लिए ही 37 से 40 मिलियन डॉलर की कमाई करनी होगी. जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग 350 से 375 करोड़ रुपये की कमाई के बराबर है.

दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान की दो सबसे सफल फिल्में - 'पठान' और 'जवान' - दोनों ने विदेशों में लगभग 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी. अब 'किंग' को भी मुनाफे में रहने के लिए कम से कम इतनी ही, या इससे ज्यादा कमाई करनी होगी. इतनी बड़ी MG राशि को देखते हुए, 'किंग' को विदेशों में सफल होने के लिए कम से कम 'धुरंधर 2' (460 करोड़ रुपये) या 'RRR' (430 करोड़ रुपये) जितनी कमाई करनी होगी. और ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में विदेशों में मिली सबसे बड़ी सफलताओं में से कुछ हैं.

The King is Coming! 👑 🌹 Phars brings the highly anticipated action entertainer to international audiences promising a larger-than-life cinematic experience as the Global Superstar Shah Rukh Khan returns as the KING!! #KING is Ready to ROAR on 24.12.2026 in Cinemas #ShahRukhKhan #ItsKingTime #SiddharthAnand @redchilliesent @MarflixP — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) October 31, 2026

इसके अलावा बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में सामने आया था कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पेन मरुधर ने किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 250 करोड़ रुपए में खरीद लिए है. बता दें कि पेन मरुधर का शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस के साथ पुराना संबंध रहा है. कंपनी पहले जवान, डंकी, जीरो, बदला और इत्तेफाक जैसी फिल्मों को रिलीज कर चुकी है.

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शाहरुख खान की राह नहीं आसान

हालांकि जितना ये पढ़ने में आसान लग रहा है, उतना है नहीं. क्योंकि 'किंग' क्रिसमस 2026 पर रिलीज होगी. इसका सीधा मुकाबला जब जुमांजी, एवेंजर्स: डूम्सडे और ड्यून 3 जैसी हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से होगा. ये फिल्म इतिहास के सबसे बड़े क्लैश में से एक हैं. वहीं शाहरुख खान के पास भी अपनी बादशाहत दिखाने का मौका है.

कब रिलीज होगी फिल्म किंग

'किंग' में शाहरुख खान लीड रोल में हैं और इसका डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. 2023 में रिलीज हुई 'पठान' के बाद, यह शाहरुख और सिद्धार्थ आनंद के बीच दूसरी फिल्म है.

इस फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. यह फिल्म शाहरुख की अपनी बेटी सुहाना के साथ पहली फिल्म है, जिन्होंने 2023 में 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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