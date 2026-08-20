महिला एशिया कप 2026 शुरू होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान से जुड़ा एक नया सवाल खड़ा हो गया है. मामला मैदान पर मुकाबले का नहीं, बल्कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का है. अगर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचती है और खिताब जीतती है, तो क्या वह एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेगी?

और पढ़ें

यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि करीब एक साल पहले पुरुष एशिया कप में इसी मुद्दे पर बड़ा विवाद हो चुका है. तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. अब महिला एशिया कप में वैसी ही स्थिति दोबारा बन सकती है.

महिला एशिया कप का आयोजन दुबई में 28 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं और दोनों टीमों के बीच मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा.

दोनों टीमों के बीच टूर्नामेंट में एक और मुकाबले की संभावना तभी बनेगी, जब वे फाइनल तक पहुंचें. ऐसे में अगर भारत खिताबी मुकाबले में पहुंचता है और जीत दर्ज करता है, तो ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान मोहसिन नकवी की मौजूदगी एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकती है.



यह भी पढ़ें: ट्रॉफी चोरी से लेकर बांग्लादेश को भड़काने तक, पाकिस्तान और मोहस‍िन नकवी की ड्रामेबाजी की पूरी टाइमलाइन

Advertisement

मोहसिन नकवी सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रमुख हैं. पाकिस्तान सरकार में वह गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं.

पिछले साल पुरुष टीम ने ट्रॉफी लेने से किया था इनकार

यह पूरा विवाद 28 सितंबर 2025 को खेले गए पुरुष एशिया कप के फाइनल के बाद शुरू हुआ था. दुबई में हुए उस मुकाबले में भारत ने खिताब जीता था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया.





पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के माहौल में भारतीय टीम ने यह फैसला लिया था. इसके बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का मामला विवादों में आ गया.

भारतीय टीम के इनकार के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. यह ट्रॉफी अब तक विजेता भारतीय टीम को नहीं सौंपी गई है.





अब हरमनप्रीत कौर की टीम के सामने क्या होगा?

महिला एशिया कप में अगर भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचती है और चैम्प‍ियन बनती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ट्रॉफी किसके हाथ से ली जाएगी. क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम वही रुख अपनाएगी, जो पिछले साल सूर्यकुमार यादव की टीम ने अपनाया था? या फिर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के लिए कोई अलग व्यवस्था की जाएगी?

Advertisement

फिलहाल BCCI की ओर से इस संभावित स्थिति पर कोई साफ रुख सामने नहीं आया है. बोर्ड की नजर फिलहाल टूर्नामेंट पर है और ट्रॉफी प्रेजेंटेशन से जुड़ा फैसला स्थिति के हिसाब से लिया जा सकता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर यह तय किया गया है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी औपचारिक शिष्टाचार का आदान-प्रदान नहीं करेंगे. ऐसे में 5 सितंबर का मुकाबला भी खासा चर्चा में रहने वाला है.

नकवी और BCCI के बीच ट्रॉफी विवाद अब भी खत्म नहीं

पुरुष एशिया कप के बाद मोहसिन नकवी ने कहा था कि भारतीय टीम चाहे तो ACC कार्यालय से ट्रॉफी हासिल कर सकती है. हालांकि बाद में नकवी का रुख अलग रहा और उन्होंने कहा कि भारत को ट्रॉफी उनसे ही लेनी होगी.

इस बीच BCCI सचिव देवजित सैकिया की ICC बैठक के दौरान मोहसिन नकवी से मुलाकात भी हुई थी. उस समय यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच रिश्तों में जमी 'बर्फ पिघली' है. हालांकि एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा अब भी सुलझ नहीं पाया है. यानी पुराने विवाद पर पूरी तरह पर्दा नहीं पड़ा है और अब महिला एशिया कप में वही कहानी दोबारा सामने आ सकती है.

भारत-पाकिस्तान फाइनल हुआ तो बढ़ेगी टेंशन

महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का ग्रुप मैच 5 सितंबर को है. पुरुष एशिया कप की तुलना में इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट ऐसा है कि दोनों टीमें फाइनल से पहले दोबारा आमने-सामने नहीं आ सकतीं. फाइनल 13 स‍ितंबर को होगा, पूरा टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में होना है

Advertisement

ऐसे में अगर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं, तो मुकाबले के साथ-साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी पर भी नजर रहेगी. खासकर तब, जब भारत खिताब जीतता है और ACC प्रमुख मोहसिन नकवी मंच पर मौजूद होते हैं.

फिलहाल यह पूरा मामला एक संभावित स्थिति है. ट्रॉफी को लेकर फैसला तभी अहम होगा, जब भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंचे और खिताब जीतने की स्थिति बने. लेकिन पिछले साल पुरुष एशिया कप में जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए दुबई में ट्रॉफी प्रेजेंटेशन पर अभी से सवाल उठने लगे हैं.

अब देखना होगा कि अगर हरमनप्रीत कौर की टीम एशिया कप जीतती है तो क्या 2025 वाला ट्रॉफी विवाद फिर र‍िपीट होगा, या BCCI और ACC पहले ही कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे, जिससे मंच पर एक और असहज स्थिति से बचा जा सके.

---- समाप्त ----