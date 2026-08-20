Kal Ka Rashifal 21 August 2026: कल 5 राशियों को धन लाभ, कारोबार में शुभ संकेत, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष

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कार्य व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. विवेक और विनम्रता से काम लें. करीबियों का सहयोग मिलेगा. अपनों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों पर फोकस बढ़ाएं. अनुशासन का पालन करें. करियर और कारोबार में जोखिम लेने से बचें. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. आवश्यक चर्चा में संकोच न करें.

लेनदेन में लापरवाही से बचें. वित्तीय मामलों में सावधानी रखें. संग्रह और संरक्षण पर ध्यान रहेगा. करीबियों की सीख और सलाह पर ध्यान दें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. निजी विषयों में जल्दबाजी से बचें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. दबाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम से काम लें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: चुनरी लाल

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तैयारी बढ़ाएं.

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वृष

साथियों की बातों पर ध्यान देंगे और कामकाजी संबंधों को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे. निजी रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा. जरूरी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. उद्योग और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफलता की संभावना है. नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता बेहतर होगी. वाणिज्यिक अवसर पक्ष में बनेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी. अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहें . सहयोग की भावना बनाए रखें.

वित्तीय लाभ के अवसर बढ़ेंगे. टीम और करीबियों का सहयोग मिलेगा. भूमि-भवन से जुड़े मामले पक्ष में रहेंगे. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और मित्रता मजबूत होगी. अहंकार से बचें. साथी की भावनाओं को समझें. जिम्मेदारियों को निभाने से मनोबल मजबूत रहेगा. स्वास्थ्य के संकेतों पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचनपालन रखें.

मिथुन

कार्यक्षेत्र में सहज स्थिति बनाए रखेंगे. पेशेवर निरंतरता पर जोर देंगे. समय प्रबंधन बेहतर रहेगा. सूझबूझ से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. सभी मामलों में अनुशासन का पालन करें. सेवा और व्यवसाय से जुड़े लोग प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं, हालांकि विरोधियों की सक्रियता बनी रह सकती है.

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करियर और कारोबार में निर्देशों का पालन करें . जोखिम की स्थिति से बचें. आर्थिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. निवेश और लेनदेन में स्पष्टता रखें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. प्रेम संबंधों में उतावली से बचें . भावुक चर्चाओं में संयम रखें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. योग-प्राणायाम और शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से मनोबल बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5, 8

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. लापरवाही न दिखाएं.

कर्क

मित्रों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में बेहतर जगह बनाएंगे. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में उत्साह बना रहेगा. आर्थिक मामलों पर फोकस रहेगा . करियर-व्यवसाय में सक्रियता बढ़ेगी. निजी विषयों को सुलझाने का प्रयास करेंगे. अनुभवी लोगों से सीख और सलाह लेते रहें. अध्ययन-अध्यापन में आगे रहेंगे. कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कारोबारी अवसरों का लाभ उठाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी . सहयोगियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है. प्रबंधन और व्यवस्था बेहतर होगी. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. प्रियजनों और मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. नए लोगों से करीबी बढ़ सकती है. अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. मनोवांछित परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: पर्ल पिंक

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. स्वाध्याय बढ़ाएं.

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सिंह

दूसरों के प्रभाव या दबाव में आकर कोई निर्णय न लें. घर-परिवार में रुचि बढ़ेगी. जरूरी वस्तुओं की खरीदारी संभव है. कार्यप्रबंधन पर फोकस रहेगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखें और अपनों की अनदेखी न करें. कामकाज में स्पष्टता रखें . सोच-विचारकर निर्णय लें. भावावेश में कोई पहल करने से बचें. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा . प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक मामलों में बजट का ध्यान रखें. भवन और वाहन से जुड़े मामलों में गति आएगी. कारोबार में शुभ अवसर बढ़ सकते हैं. परिवार को समय देंगे और करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझने का प्रयास करें. स्वार्थ और संकीर्णता से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. जीवनशैली में संतुलन बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. बहकावे में न आएं.

कन्या

सामाजिक कार्यों को अपेक्षित गति मिलेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. वातावरण में उत्साह और अनुकूलता बनी रहेगी. भाईचारे और जनसरोकारों से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा. शुभ सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा. भाई-बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी.

कार्यस्थल पर समय देंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. आर्थिक गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी. वित्तीय मामले पक्ष में रहेंगे. लंबित विषयों को टालने से बचें. विविध प्रयासों में सफलता मिलेगी और जिम्मेदार लोगों का भरोसा बढ़ेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. मेहमानों का आगमन हो सकता है. प्रियजनों और मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हरा

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आपसी संवाद संवारें.

तुला

घर में हर्ष और उत्सव का वातावरण बना रहेगा. परिवार के लोगों के बीच सहकारिता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे . भावनात्मक मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा. परंपरागत कार्यों से जुड़ाव रहेगा. मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो सकती है. परिजनों का सहयोग मिलेगा. जीवन स्तर में सुधार आएगा. करियर में पहल और पराक्रम बना रहेगा. प्रबंधकीय गतिविधियां बेहतर होंगी.

महत्वपूर्ण वार्ताओं को गति मिलेगी. व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि बनी रह सकती है. बचत पर जोर रहेगा. बैंकिंग से जुड़े काम तेजी से पूरे होंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे और शुभ कार्यों की रूपरेखा बन सकती है. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: स्फटिक समान

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संकल्पशक्ति बनाए रखें.

वृश्चिक

नए अवसरों को भुनाने में आगे रहेंगे. उत्साह से काम करेंगे . आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी. सृजनात्मक कार्यों में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा. वाणी और व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. लंबित मामलों में गति आएगी.

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नवीन प्रयासों पर जोर रहेगा. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ेगी. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक परिणाम सकारात्मक रहेंगे. वित्तीय लाभ के अवसर बढ़ेंगे. कारोबार में तेजी आ सकती है. दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलेगी. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. साथी की बातों पर ध्यान देंगे. खानपान और दिनचर्या बेहतर रहेगी. सक्रियता से काम करेंगे.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: लाल

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. रुटीन संवारें.

धनु

खर्च पर अंकुश बढ़ाएंगे और दीर्घकालिक निवेश की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. बजट के अनुसार चलेंगे. लेनदेन में लापरवाही से बचेंगे. वित्तीय मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ें. दिखावे और चूक से बचें. स्वजनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अतिउत्साह में आने से बचें. विपक्ष से सतर्क रहें. विदेश से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ सकती है.

करियर और कारोबार सहज बना रहेगा. बाहरी कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे और अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे. नौकरी-व्यवसाय में वाणिज्यिक लाभ सामान्य रहेगा. पेशेवर मामलों में धैर्य रखें . लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रखें. आर्थिक प्रलोभनों से बचें. रिश्तेदारों के साथ मिलकर चलेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक-दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे. भ्रमण-मनोरंजन के अवसर बन सकते हैं. रुटीन और प्रबंधन बेहतर रखें.

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शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: क्रीम

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. दान-धर्म बढ़ाएं.

मकर

करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा और कारोबार में तेजी बनी रहेगी. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और सहयोगियों को प्रभावित करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा. विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां मिल सकती हैं.

शासन और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. पेशेवर उत्साह बनाए रखेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण अनुबंध बनने के योग हैं. उन्नति की राह मजबूत होगी. आर्थिक मामलों में मजबूती रहेगी . आय अच्छी बनी रहेगी. बचत पर जोर देंगे. घर-परिवार में सुख बना रहेगा. मित्रों और प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 6, 8, 9

शुभ रंग: नीला

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. संबंधों पर जोर दें.

कुंभ

लोगों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. कामकाज में अनुकूल स्थिति रहेगी. कार्ययोजनाओं को संवारेंगे और प्रबंधकीय उपलब्धियां हासिल करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. लाभ बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. भेंटवार्ताएं हितकर रहेंगी.

पैतृक विषयों में गति आएगी. पेशेवर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और सक्रियता से काम करेंगे. अधिकारी प्रसन्न रह सकते हैं. आर्थिक प्रयास सफल होंगे . लंबित धन मिलने की संभावना है. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मन की बात उचित लोगों से कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखद रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. अपनों का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में संवाद और सहकारिता बढ़ेगी. सेहत में सुधार होगा और मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: हल्का नीला

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. ध्यान-योग बढ़ाएं.

मीन

लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. धार्मिक कार्यों में तेजी रहेगी और संपर्कों से लाभ तथा प्रभाव बढ़ेगा. कामकाज में मजबूती बनी रहेगी. विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाएंगे और कार्ययोजनाओं को बेहतर बनाएंगे. इच्छित सूचनाएं मिल सकती हैं. सभी को साथ लेकर चलने में सफल रहेंगे. आय की स्थिति अच्छी रहेगी.

शिक्षा पर जोर रहेगा. कारोबारी यात्रा के अवसर बन सकते हैं. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. वित्तीय लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह दिखाएंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. घर में सुख का वातावरण रहेगा. परिजनों से तालमेल बढ़ेगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम संबंधों में आनंद के अवसर बनेंगे. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: मां दुर्गाजी की पूजा-वंदना करें. ॐ शुं शुक्राय नमः का जाप करें. शुभचिंतकों से संपर्क बनाए रखें.

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