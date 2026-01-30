scorecardresearch
 
ट्रॉफी चोरी से लेकर बांग्लादेश को भड़काने तक, पाकिस्तान और मोहस‍िन नकवी की ड्रामेबाजी की पूरी टाइमलाइन

पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पिछले एक साल से लगातार विवादों में घिरे रहे हैं. एशिया कप ट्रॉफी विवाद से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की धमकी तक, नकवी के बयान और फैसले भारत-पाक क्रिकेट रिश्तों में तनाव बढ़ाते रहे हैं. बांग्लादेश के समर्थन के नाम पर उठाए गए कदमों ने एक बार फिर PCB को आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा किया है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Photo: ITG)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी सुर्खियों से दूर रहना शायद जानते ही नहीं हैं. पिछले साल एशिया कप से लेकर अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक, नकवी लगातार ऐसे विवाद खड़े करते रहे हैं, जिनका सीधा निशाना भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई रही है. वो लगातार विवादों को बढ़ाते रहे हैं. इस चक्कर में कई बार उनके देश की फजीहत भी हुई है लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. 

एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच में कथित खेल भावना के उल्लंघन को लेकर नकवी ने मैच से हटने तक की धमकी दे डाली थी. हैरानी की बात यह रही कि वही टूर्नामेंट बेहद नाटकीय तरीके से खत्म हुआ, जिसमें भारत चैंपियन बना लेकिन ट्रॉफी मैदान पर नहीं उठा सका.

हालांकि, एशिया कप का विवाद कोई इकलौता मामला नहीं रहा  बल्कि यह आने वाले विवादों की शुरुआत भर साबित हुआ.

विवादों की टाइमलाइन

सितंबर 2025 – हैंडशेक विवाद और बहिष्कार की धमकी

एशिया कप के दौरान, भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. यह कदम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समर्थन में उठाया गया था.

नकवी ने आरोप लगाया कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने का निर्देश दिया. PCB ने धमकी दी कि अगर पायक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से नहीं हटाया गया, तो पाकिस्तान यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेगा. हालांकि, अंत में पाकिस्तान ने मैच खेला.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान शर्त‍िया खेलेगा T20 वर्ल्ड कप! PCB चीफ मोहस‍िन नकवी को सलमान आगा ने 'साइडलाइन' किया?

सोशल मीडिया पर उगला जहर

बहिष्कार की धमकी नाकाम होने के बाद नकवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजनीति को खेल में घसीटा जा रहा है. इसके बाद जब एशिया कप में दोबारा दोनों टीमें भिड़ीं तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सारी हदें पार कर दीं.

एशिया कप फाइनल – ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से रवाना

28 सितंबर 2025 को भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीता. भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह PCB चेयरमैन होने के साथ पाकिस्तानी सरकार के अधिकारी भी हैं.

नकवी ट्रॉफी खुद देने पर अड़े रहे, जिससे पुरस्कार समारोह एक घंटे से ज्यादा देर से शुरू हुआ. आखिरकार मैदान पर न ट्रॉफी दी गई, न मेडल, और नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से चले गए. इस घटना ने भारी आलोचना बटोरी.

यह भी पढ़ें: भारत संग मैच छोड़ा तो पाकिस्तान को होगा भारी नुकसान! T20 वर्ल्ड कप को लेकर असमंजस में पीसीबी

अक्टूबर 2025 – ट्रॉफी पर चुप्पी

एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नकवी से ट्रॉफी को लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया.

दिसंबर 2025 – U19 एशिया कप में ट्रॉफी सौंपते दिखे नकवी

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराया और नकवी ने खुशी-खुशी ट्रॉफी सौंपी. इसके बाद नकवी ने आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाया और कहा कि PCB इस मामले को ICC के सामने उठाएगा.

जनवरी 2026 – टी20 वर्ल्ड कप विवाद में एंट्री

जब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भारत से मैच हटाने की मांग खारिज कर दी और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल किया, तब PCB ने बांग्लादेश का खुला समर्थन किया.

नकवी ने दावा किया कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है.

यह भी पढ़ें: भड़काया, ललचाया फिर दे दिया धोखा... कैसे PAK के नापाक ट्रैप में फंसा बांग्लादेश, वर्ल्ड कप ड्रामेबाजी की इनसाइड स्टोरी

बांग्लादेश को खूब भड़काया

जब भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप को लेकर तनाव बढ़ने लगा तो पाकिस्तान ही वो इकलौता देश था जिसने आग में घी डालने का काम किया. उसने मामले को तूल दिया और बांग्लादेश को भी अपने ट्रैप में फंसाया. भारत के खिलाफ जहर उगला. लेकिन फिर भी उसकी दाल नहीं गली.


टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी

नकवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार फैसला करती है, तो टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हट सकती है. हालांकि, इसके अगले ही दिन PCB ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PCB भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने या यहां तक कि पूरे टूर्नामेंट से हटने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है. 

कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पिछले करीब एक साल से पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर लगातार घटिया हरकत कर रहा है. वो उस विवाद में भी जानबूझकर कूद रहा है जिससे उसका कोई लेना देना तक नहीं है.

---- समाप्त ----
