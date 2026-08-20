गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार बरकरार, बारिश से प्रभावित हिस्से समय रहते दुरुस्त

भारी बारिश के कारण गंगा एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों को भारी बारिश के कारण आंशिक क्षति पहुंची थी. गंगा एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त कर लिया गया है. गंगा एक्सप्रेसवे की स्थिति पर लगातार निगरानी रखते हुए मौके पर तैनात टीमों ने तत्काल जरूरी मरम्मत कार्य पूरा कर लिया.

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समय रहते बारिश से प्रभावित हिस्से को दुरुस्त कर एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन सुचारू कराया. गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार बरकरार है और आवागमन सुचारु बना हुआ है. गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके मिश्रा ने बताया कि बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे के संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

आरके मिश्रा ने कहा कि जहां भी सड़क के किसी हिस्से में समस्या सामने आती है, वहां टीमों को तत्काल भेजकर जरूरी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि बेहतर प्रबंधन और मुस्तैद टीमों की तत्परता के चलते बारिश से प्रभावित हिस्सों को समय रहते ठीक कर लिया गया. गंगा एक्सप्रेसवे पर यातायात को बाधित किए बिना मरम्मत और रखरखाव का कार्य कराया जा रहा है.

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प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक, बारिश के मौसम को देखते हुए एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ाया गया है. टीमों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुगम सफर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

आरके मिश्रा ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है और मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

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