Rajgira Paratha: न टूटेगा, न फटेगा, आलू भरकर बनाएं राजगिरा का फूला-फूला पराठा, नहीं लगेगा सूखा और ड्राई, शेफ हरपाल ने बताया

Rajgira Paratha: राजगिरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जिसे ज्यादातर लोग व्रत के दिनों में खाते हैं लेकिन आप व्रत के साथ ही आम दिनों में भी इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि राजगिरा ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यही वजह है कि कुछ समय पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी बताया था कि वो राजगिरा का सेवन करती हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों की यह शिकायत होती है कि राजगिरा का पराठा बनाते समय या तो आटा बेलते ही फटने लगता है, या फिर सिकने के बाद पराठा बेहद सूखा और कड़ा हो जाता है.

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अगर आपके साथ भी यही समस्या होती है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है. यहां हम आपको शेफ हरपाल की रेसिपी से राजगिरा के आटे के पराठे बनाने की ट्रिक बता रहे हैं. बस इसमें थोड़ा चेंज करते हुए यहां हम आपको आलू वाले राजगिरा के पराठे बता रहे हैं.

आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसे सही बाइंडिंग देना बेहद जरूरी है. उबले आलू और थोड़े से गुनगुने पानी के सही इस्तेमाल से आप बिना टूटे और बिना फटे एकदम सॉफ्ट, फूला-फूला और स्वादिष्ट पराठा तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका.

सामग्री

राजगिरा का आटा - 2 कप

आलू - 1 बड़ा

कटा हुआ हरा धनिया - 1 बड़ा चम्मच

नींबू - ½

सेंधा नमक - स्वादानुसार

जीरा - ½ छोटा चम्मच

कुटी हुई काली मिर्च - स्वादानुसार

पानी - ज़रूरत के अनुसार

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बनाने का तरीका

एक कटोरे में राजगिरा आटा, मैश किया हुआ आलू डालें

अब कटा हुआ हरा धनिया, नींबू का रस, सेंधा नमक (अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो) वरना सफेद नमक डालें. भुना जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च डालें.

इसके बाद गुनगुने पानी का इस्तेमाल करके नरम आटा गूंथ लें.

इस आटे को गीले कपड़े से ढककर कुछ देर के लिए रख दें

अब आटे का एक हिस्सा लें और उसे चपाती की तरह बेल लें या दूसरा तरीका यह है कि एक प्लास्टिक शीट लें, आटे को बीच में रखें और दूसरी चिकनाई लगी प्लास्टिक शीट से ढककर फैला दें.

तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें, दोनों तरफ थोड़ा तेल लगाए.

इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालें और आलू की सब्जी, दही या चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

क्यों फायदेमंद है राजगिरा

इसमें ग्लूटेन नहीं होता इसलिए यह गेहूं से एलर्जी या सीलिएक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और सुपाच्य अनाज है.

राजगिरा में कई अनाजों की तुलना में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है. इसमें इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बेहद फायदेमंद है.

भरपूर फाइबर होने के कारण यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराता है.

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