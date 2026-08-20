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₹189 वाले बल्ब के सामने इन्वर्टर भी फेल! बैकअप जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

189 रुपये का ये इमरजेंसी LED बल्ब बिजली कटते ही अपने आप जल जाता है। इसमें इन्वर्टर फीचर मिलता है और ये कई घंटे तक बैकअप देता है. जानिए कैसे करता है काम और कितना है इसका दाम.

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पावर कट के दौरान घर में अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से काम रुक जाता है. इससे बचने के लिए लोग अपने फोन की फ्लैश लाइट से काम चलाते हैं. कुछ लोग बिजली की कटौती से बचने के लिए महंगे इन्वर्टर सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं. इसमें लगी बैटरी पावर कट होने के बाद भी पूरे घर को बिजली देती है. लेकिन इन सिस्टम में बहुत ज्यादा खर्चा होता है.

इस समस्या को दूर करने के लिए मार्केट में LED बल्ब आ गए हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी इन्वर्टर फीचर मिलता है. इसकी मदद से लाइट कट जाने के बाद भी आपको रोशनी मिलती रहती है और बल्ब अपने आप चालू हो जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए इमरजेंसी LED बल्ब के बारे में

अगर आपके एरिया में पावर कट बहुत ज्यादा होता है, तो ये इमरजेंसी LED बल्ब आपके बहुत काम आ सकते हैं. वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बल्ब सेफ नहीं होते हैं. आज हम आपको 2 सबसे सस्ते और सेफ LED इमरजेंसी बल्ब के बारे में बताने वाले हैं.

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Bajaj iLED 8.5W रिचार्जेबल इमरजेंसी इन्वर्टर

बजाज का iLED बल्ब एक नॉर्मल LED लाइट बल्ब की तरह काम करता है. साथ ही पावर कट होने के बाद ये इन्वर्टर बल्ब बन जाता है. एक बार चार्ज होने के बाद ये 4 घंटे तक का पावर बैकअप देता है.

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ओवरचार्जिंग से बचने के लिए इसमें ऑटो कट-ऑफ फीचर मिलता है. इसकी मदद से बैटरी फुल होने पर ये अपने आप चार्जिंग बंद कर देता है, जिससे ये इस्तेमाल करने के लिए सेफ बल्ब बन जाता है. बैकअप के समय ये 300 लुमिनस की ब्राइटनेस देता है. कीमत की बात करें तो ये आपको अमेजन पर करीब ₹189 में मिल जाता है.

Orient Electric 12W रिचार्जेबल इमरजेंसी LED बल्ब

ओरिएंट का इमरजेंसी बल्ब 12W का है. ज्यादा वॉट होने की वजह से आपको इसमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मिलती है. इसका आउटपुट 1000 लुमिनस का है, जिसकी मदद से कमरा काफी ज्यादा रोशन हो जाता है.

पावर कट होने के बाद ये अपने आप चालू हो जाता है और इमरजेंसी मोड पर चला जाता है, जिसमें 300 लुमिनस की ब्राइटनेस मिलती है. एक बार चार्ज होने के बाद ये करीब 2 घंटे तक चलता है. इसमें भी आपको ऑटो कट-ऑफ फीचर देखने को मिलता है. इसकी कीमत करीब ₹256 है और ये अमेजन पर लिस्टेड है.

जानिए कैसे करना होगा इंस्टॉल

इन इमरजेंसी LED बल्ब को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से चार्जर में लगाने की जरूरत नहीं होती है. ये आपके घर में लगे नॉर्मल बल्ब होल्डर में फिट हो जाता है और अपने आप चार्ज भी हो जाता है.

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साथ ही, लाइट कट जाने के बाद आपको उठकर इसे चालू करने की भी जरूरत नहीं होती है. पावर कट होते ही ये अपने आप चालू हो जाता है. इमरजेंसी इन्वर्टर बल्ब की मदद से आप पावर कट में भी बहुत आसानी से लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बिना किसी दिक्कत के अपने आप चालू होगा और चार्ज भी हो जाएगा.
 

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