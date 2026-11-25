साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. 28 साल के मुल्डर टेस्ट करियर में तिहरा शतक लगाने और एक पारी में सात विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए दूसरे टेस्ट में 31 रन देकर 7 विकेट झटके. उनके इस प्रदर्शन की बदौलत साउथ अफ्रीका ने मुकाबला पारी और 219 रन से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली.

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मुल्डर ने इस अनोखे रिकॉर्ड की नींव जुलाई 2025 में ही रख दी थी. जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो टेस्ट में कप्तानी डेब्यू करते हुए उन्होंने नाबाद 367 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. उन्होंने महज 297 गेंदों में तिहरा शतक पूरा किया था. उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पारी और 236 रन से जीत दर्ज की थी. अब करीब एक साल बाद मुल्डर ने गेंद से भी ऐसा ही कमाल कर दिखाया.

What A Sublime Performance!! 💯 A century with the bat and a sensational seven-wicket haul with the ball in a single innings! 🤯 Wiaan Mulder delivers a remarkable all-round performance to cap off an unforgettable Test! 🇿🇦 Ladies and gentlemen, your Player of the Match is Wiaan Mulder! 👏 #Unbreakable #TheProteas #SAvBAN — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026

बांग्लादेश के खिलाफ सबसे सफल साउथ अफ्रीकी गेंदबाज

मुल्डर के 7/31 के आंकड़े बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में किसी साउथ अफ्रीकी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हैं. उन्होंने केशव महाराज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2022 में डरबन में 7/32 विकेट लिए थे. महाराज ने उसी साल गकेबरहा में 7/40 का प्रदर्शन भी किया था.

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सेंचुरियन के मैदान पर यह किसी टेस्ट पारी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है. इस मैदान का रिकॉर्ड अब भी काइल एबॉट के नाम है, जिन्होंने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ 7/29 विकेट लिए थे.

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64 गेंदों में सात विकेट, तोड़ा 76 साल पुराना रिकॉर्ड

मुल्डर ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह टेस्ट पारी में चौथे बदलाव (Fourth-change) या उसके बाद गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों में सबसे कम गेंदों में सात विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए. उन्होंने सिर्फ 64 गेंदों में अपने सात विकेट पूरे किए. इससे पहले यह रिकॉर्ड ह्यू टेफील्ड के नाम था, जिन्होंने 1950 में डरबन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 68 गेंदों में सात विकेट लिए थे.

दिग्गजों की लिस्ट में मुल्डर की एंट्री

एक ही टेस्ट में शतक और सात विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की खास सूची में अब मुल्डर भी शामिल हो गए हैं. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगरी (1920), इंग्लैंड के इयान बॉथम (1978 और 1980), भारत के रविचंद्रन अश्विन (2016) और अफगानिस्तान के नसीर खान मारूफखिल (2026) यह कारनामा कर चुके हैं.

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साउथ अफ्रीका के लिए एक ही टेस्ट में शतक और कम से कम पांच विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी मुल्डर का नाम जुड़ गया है. उनसे पहले जिमी सिंक्लेयर (1899), ऑब्रे फॉकनर (1910), जैक्स कैलिस (1999 और 2002) और कॉर्बिन बॉश (2025) ऐसा कर चुके हैं.

साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश पर दबदबा कायम

सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका की जीत में मार्क्स एकरमैन ने भी अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 150 रन की शानदार पारी खेली. वहीं मार्को जानसेन ने बांग्लादेश की दोनों पारियों में कुल तीन विकेट अपने नाम किए. साउथ अफ्रीका ने पारी और 219 रन से मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया.

टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका का दबदबा भी बरकरार है. दोनों टीमों के बीच अब तक 18 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने 16 जीते हैं, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. बांग्लादेश अब तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट नहीं जीत सका है.

🚨 MATCH RESULT 🚨 That’s the end of what has been an incredible performance by #TheProteas from start to finish! 🇿🇦 The boys close out a dominant 2-0 Dafabet Test series victory, winning the second Test by an innings and 219 runs! 💪 #Unbreakable #SAvBAN https://t.co/F2ZHL4ikeO — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2026

घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ साउथ अफ्रीका की पारी से सबसे बड़ी जीत 2017 में ब्लोमफोंटेन में आई थी, जब उसने पारी और 254 रन से मुकाबला जीता था. अब 2026 में सेंचुरियन में पारी और 219 रन की जीत इस सूची में दूसरे नंबर पर है. इसके बाद 2002 में पोटचेफस्ट्रूम में पारी और 160 रन, 2008 में ब्लोमफोंटेन में पारी और 129 रन तथा 2002 में कुगुम्पो सिटी में पारी और 107 रन की जीत दर्ज है. 2008 में सेंचुरियन में पारी और 48 रन की जीत भी इस सूची में शामिल है.

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टेस्ट में साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश

मैच: 18, साउथ अफ्रीका जीते: 16, हारे: 0, ड्रॉ: 2

घरेलू मैदान पर SA बनाम BAN की इनिंग्स में जीत

ब्लोमफोंटेन, 2017 में इनिंग्स और 254 रन

सेंचुरियन, 2026* में इनिंग्स और 219 रन

पोटचेफस्ट्रूम, 2002 में इनिंग्स और 160 रन

ब्लोमफोंटेन, 2008 में इनिंग्स और 129 रन

कुगुम्पो सिटी, 2002 में इनिंग्स और 107 रन

सेंचुरियन, 2008 में इनिंग्स और 48 रन

टेस्ट इनिंग्स में SA बनाम BAN के बेस्ट आंकड़े

7/31 - वियान मुल्डर, सेंचुरियन, 2026*

7/32 - केशव महाराज, डरबन, 2022

7/40 - केशव महाराज, गकेबरहा, 2022

6/46 - कगिसो रबाडा, मीरपुर, 2024

6/51 - साइमन हार्मर, जोहान्सबर्ग, 2026

सेंचुरियन में एक टेस्ट पारी में मुल्डर के 7/31 दूसरे सबसे अच्छे बॉलिंग फिगर हैं, जो 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ काइल एबॉट के 7/29 के बाद दूसरे नंबर पर हैं.

एक ही टेस्ट में 100 और 5 व‍िकेट वाले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी

जिमी सिंक्लेयर (6 व‍िकेट) बनाम इंग्लैंड, केप टाउन, 1899

ऑब्रे फॉल्कनर बनाम इंग्लैंड , जोहान्सबर्ग, 1910

जैक कैलिस बनाम वेस्टइंडीज, केप टाउन, 1999

जैक कैलिस बनाम बांग्लादेश, पोटचेफस्ट्रूम, 2002

कॉर्बिन बॉश बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025

वियान मुल्डर (7 व‍िकेट) बनाम बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026*

एक ही टेस्ट में शतक और 7 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

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जैक ग्रेगरी (ऑस्ट्रेल‍िया) बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न, 1920

इयान बॉथम (इंग्लैंड) बनाम पाकिस्तान, लॉर्ड्स, 1978

इयान बॉथम (इंग्लैंड) बनाम भारत, वानखेड़े, 1980

रव‍िचंद्रन अश्विन (भारत) बनाम वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2016

नसीर खान मारूफखिल (अफगान‍िस्तान) बनाम ज‍िम्बाब्वे, शारजाह, 2026

वियान मुल्डर (साउथ अफ्रीका) बनाम बांग्लादेश, सेंचुरियन, 2026*

वियान मुल्डर ने महज 64 गेंदों में 7 विकेट लिए, जो किसी टेस्ट पारी में चौथे या बाद के गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे तेज विकेट थे, और उन्होंने 1950 में डरबन में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ह्यूग टेफील्ड के 68 गेंदों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

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