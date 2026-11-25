मध्य प्रदेश के सागर में शराब दुकानों यानी कलारी के बाहर डॉक्टरों की तैनाती को लेकर विवाद शुरू हो गया है. प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की टीमें शराब दुकानों के बाहर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही हैं. इस दौरान अधिक शराब पीने वाले और आदतन शराबियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर उनके ब्लड सैंपल भी लिए जा रहे हैं.

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इस व्यवस्था पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. सर्वेश जैन ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने वीडियो जारी कर पूछा कि क्या डॉक्टरों ने इसी काम के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी कि उन्हें शराब दुकानों के बाहर ड्यूटी पर लगा दिया जाए? उनका कहना है कि शराब की लत और जहरीली शराब जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सिर्फ कलारी के बाहर जांच करना पर्याप्त नहीं है. इसके बजाय नशामुक्ति केंद्र, इलाज और काउंसलिंग की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए.

'डॉक्टर को कलारी पर लगा देंगे तो अस्पतालों में कौन बैठेगा?'

डॉ. सर्वेश जैन ने 'आजतक' से बातचीत में कहा कि डॉक्टरों ने वर्षों की मेहनत के बाद मेडिकल की पढ़ाई की है. उन्होंने इंग्लैंड से फेलोशिप और दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी का अनुभव भी साझा किया.

उन्होंने कहा, 'डॉक्टर ने इसलिए थोड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी कि कलारी पर ड्यूटी लगा दो. जो आदतन शराबी है, उसकी जांच का विषय इंसान को बना रहे हो, शराब को विषय बनाना चाहिए.'

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उनका कहना है कि शराब की लत से निपटने के लिए इलाज और काउंसलिंग पर ध्यान देना जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि डॉक्टरों को शराब दुकानों के बाहर तैनात किया जाएगा तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज कौन करेगा? देखें VIDEO:-

'नशामुक्ति केंद्र और काउंसलिंग की व्यवस्था हो'

डॉ. जैन के मुताबिक, शराब की लत और जहरीली शराब जैसी समस्याएं गंभीर हैं. इनसे निपटने के लिए व्यापक व्यवस्था की जरूरत है. केवल शराब दुकान के बाहर लोगों की जांच करने से समस्या का समाधान नहीं होगा.

उन्होंने नशामुक्ति केंद्रों की बेहतर व्यवस्था, नियमित इलाज और काउंसलिंग को जरूरी बताया. उनके अनुसार, शराब की समस्या से निपटने का केंद्र व्यक्ति को इलाज उपलब्ध कराना होना चाहिए.

पूर्व कलेक्टर-एसपी के तबादले पर भी उठाए सवाल

डॉ. सर्वेश जैन ने अपने बयान में जहरीली शराब से जुड़े मामले और पूर्व कलेक्टर-एसपी के तबादले पर भी टिप्पणी की. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व अधिकारियों को केवल आरोपों के आधार पर हटाया गया, जबकि उनके अनुसार जहरीली शराब के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण सुलझ चुका था.

उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद मौजूदा प्रशासन पर भी दबाव है. डॉ. जैन ने यह भी कहा कि ठंड के मौसम में होने वाली मौतों को भी कई बार जहरीली शराब से जोड़कर देखा जाने लगता है, जबकि हर मामले में मौत का कारण अलग हो सकता है.

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मेडिकल टीमें शराब दुकानों के बाहर कर रहीं जांच

जिले में अधिक शराब पीने वाले और आदतन शराबियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह अभियान शुरू किया है. इसके तहत स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की टीमें अलग-अलग शराब दुकानों के बाहर पहुंच रही हैं. वहां शराब खरीदने आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार ब्लड सैंपल भी लिए जा रहे हैं.

डॉ. सर्वेश जैन मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, सागर में पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित हुए हैं. वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की सागर शाखा के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं.

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