टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के छोटे बेटे वेदांत सहवाग ने कूच बिहार ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा है. 16 वर्षीय वेदांत ने दिल्ली अंडर-19 की ओर से खेलते हुए पंजाब के खिलाफ पहली पारी में 88 रन देकर सात विकेट झटके. रोपड़ में गुरुवार (26 नवंबर) को शुरू हुए मुकाबले के पहले दिन पंजाब की टीम अपनी पहली पारी में 238 रनों पर सिमट गई.

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दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर वेदांत सहवाग ने 22.3 ओवर्स की गेंदबाजी की और पांच मेडन ओवर भी डाले. उन्होंने पंजाब के शीर्ष क्रम को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने पंजाब के कप्तान अर्जुन राजपूत को भी चलता किया, जो हाल ही में भारत की अंडर-19 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे थे.

आर्यवीर नहीं खेल पाए बड़ी पारी

इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं. ओपनिंग करने उतरे 19 वर्षीय आर्यवीर सहवाग ने 94 गेंदों पर 31 रन बनाए. उन्होंने अर्नव बुग्गा के साथ पारी शुरू की और पहले विकेट के लिए 24 रन जोड़े. फिर आर्यवीर और द्वीप गहलोत के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई. पंजाब के तेज गेंदबाज लक्ष्य कंसल ने आर्यवीर की पारी का अंत किया.

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आर्यवीर सहवाग हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं. वह पांच पारियों में 361 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज रहे. 90.25 की औसत से बनाए गए इन रनों में एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ उन्होंने 160 रनों की पारी खेली थी. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था.

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वेदांत सहवाग ने दिसंबर 2024 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के दौरान दिल्ली अंडर-16 के लिए खेलते हुए पंजाब के खिलाफ चार विकेट लिए थे. वहीं, आर्यवीर ने अक्टूबर में वीनू मांकड़ ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ 143 गेंदों पर 173 रनों की पारी खेली थी. आर्यवीर ने साल 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 297 रन बनाए थे.

वेदांत सहवाग के भाई आर्यवीर का नाम IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 के लिए होने वाली मिनी नीलामी के शुरुआती ऑक्शन रजिस्टर में भी शामिल है. 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी से पहले उनकी घरेलू क्रिकेट में निरंतरता पर नजरें रहेगी.

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