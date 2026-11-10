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'मैं सिर्फ सहवाग नहीं, कोहली की तरह भी खेलूंगा!', आर्यवीर ने धमाकेदार पारी से रचा इतिहास

आर्यवीर सहवाग ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से फैन्स का ध्यान खींच लिया है. अंडर-19 मेंस एशिया कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में यूएई के खिलाफ आर्यवीर सहवाग ने 160 रनों की पारी खेली.

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सहवाग के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: BCCI/AFP/ITGD)
सहवाग के बेटे ने किया कमाल. (PHOTO: BCCI/AFP/ITGD)

क्रिकेट के मैदान पर जब भी किसी महान खिलाड़ी के बेटे की एंट्री होती है तो तुलना होना लाजिमी है. लेकिन, भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी से एक बार फिर यह साबित किया है कि वह अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. 

अंडर-19 मेंस एशिया कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में यूएई के खिलाफ अल अमेरत क्रिकेट ग्राउंड पर आर्यवीर ने बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि हर कोई देखता रह गया. उन्होंने अपनी इस शानदार पारी के दौरान महफिल लूटते हुए 168 गेंदों में ताबड़तोड़ 160 रनों की नाबाद पारी खेली.

इस मुकाबले से ठीक पहले आर्यवीर का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसने सबका ध्यान खींचा था. एक प्रमोशनल वीडियो के दौरान जब उनसे उनके खेलने के स्टाइल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाकी से कहा था कि मैं सिर्फ सहवाग के अंदाज में नहीं खेलना चाहता, मैं विराट कोहली के तरीके से खेलना चाहता हूं.

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वीरेंद्र सहवाग अपनी निडर और पहली गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़ने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. जबकि विराट कोहली अपनी जबरदस्त फिटनेस, निरंतरता, दबाव में खेलने की कला और संयम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं. आर्यवीर के इस शतक में उनके पिता वाली आक्रामकता के साथ-साथ कोहली जैसी सूझबूझ और पारी को आगे बढ़ाने की परिपक्वता साफ देखने को मिली.

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131 गेंदों में पूरा किया शतक

यूएई के खिलाफ इस मुकाबले में जब भारतीय टीम उतरी तो पिच पर शुरुआत में रन बनाना आसान नहीं था. 19 साल के युवा ओपनर आर्यवीर ने शुरुआत में संभलकर खेला और अपनी पारी की नींव रखी. उन्होंने 131 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया. शतक पूरा होने के बाद आर्यवीर ने अपने गियर बदले और मैदान के चारों तरफ चौकों-छक्कों की बारिश कर दी.

उन्होंने 37वें ओवर में गेंदबाज उद्दीश सूरी की जमकर पिटाई करते हुए दो छक्के और दो चौके जड़े. इसके बाद रुकने का नाम न लेते हुए उन्होंने अपनी पारी को 150 रनों के पार पहुंचाया. हालांकि. वह 160 रन बनाकर आउट हो गए. 

ये भी पढ़ें- U19 Asia Cup: सहवाग के बेटे का बड़ा धमाका, आर्यवीर ने तूफानी शतक जड़ किया कमाल, पहली बार हुआ ये करिश्मा

अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ 168 गेंदों में नाबाद 160 रनों की पारी खेलकर आर्यवीर सहवाग ने युवा वनडे क्रिकेट में बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. 

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