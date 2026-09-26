scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND Vs WI: शुभमन गिल की कप्तानी पर विराट कोहली की मुहर, बोले- लंबे समय तक संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गिल अभी कप्तानी सीख रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया और इंटेंसिटी सही है. विराट के मुताबिक गिल मैदान पर बल्लेबाजों को आउट करने के तरीके सोचते हैं, अलग फील्ड लगाते हैं और गेंदबाजों से उसी हिसाब से बात करते हैं.

Advertisement
X
गिल की कप्तानी पर कोहली का र‍िएक्शन, बोले- उनका नजरिया और इंटेंसिटी बिल्कुल सही (Photo: Reuters)
गिल की कप्तानी पर कोहली का र‍िएक्शन, बोले- उनका नजरिया और इंटेंसिटी बिल्कुल सही (Photo: Reuters)

तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. विराट ने गिल की कप्तानी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनमें टीम को सही तरीके से लीड करने का नजरिया और इंटेंसिटी मौजूद है.

जियोस्टार से बातचीत में विराट ने कहा कि गिल अभी कप्तानी की भूमिका में सीख रहे हैं और इस मामले में यंग हैं. लेकिन टीम इंडिया की अगुवाई करने के लिए उनके पास सही सोच और सही तरह की इंटेंसिटी है.

गिल की रणनीति को विराट ने सराहा
विराट ने गिल की रणनीति और मैदान पर फैसले लेने के तरीके की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि गिल को यह काफी हद तक क्ल‍ियर है कि टीम को मैदान पर किस तरह काम करना है. हालांकि विराट ने माना कि अनुभव बढ़ने और अलग-अलग परिस्थितियों को समझने के साथ कप्तानी में लिए जाने वाले फैसलों में लगातार सुधार होता रहता है. हर कप्तान इस प्रोसेस से गुजरता है.

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli and Rajkumar Sharma
कोहली के बचपन के कोच को बड़ी जिम्मेदारी, ये धुरंधर बना हेड कोच
India Playing XI, IND vs WI 1st ODI, Thiruvananthapuram ODI,
यशस्वी-जुरेल OUT, नमन-नबी का बढ़ा इंतजार, पहले ODI में कौन खेलेगा?
Rohit Sharma, Virat Kohli
विराट बेफिक्र, रोहित पर तलवार? 2027 वर्ल्ड कप से पहले असली सवाल यही
World Cup 2027
वर्ल्ड कप 2027 का मास्टरप्लान लीक! क्या रोहित-कोहली खेलेंगे?
Joe Root
जो रूट ने 23 हजार रनों का पहाड़ पार कर रचा इतिहास, सचिन छूटे पीछे

विराट ने कहा कि गिल में भारतीय क्रिकेट टीम को सही तरीके से लीड करने की इच्छा है और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है. उन्होंने यहां तक कहा कि वह गिल को लंबे समय तक टीम की कप्तानी करते हुए देखते हैं और उन्हें भरोसा है कि गिल बिल्कुल ठीक रहेंगे.

Advertisement

मैदान पर एक कदम आगे रहने की कोशिश
विराट को गिल की यह बात भी पसंद आई कि वह बल्लेबाजों को आउट करने के तरीके सोचते रहते हैं. उनके मुताबिक यह अलग सोच रखने और विपक्षी से एक कदम आगे रहने की निशानी है.

गिल मैदान पर अलग-अलग तरह की फील्ड लगाने से भी नहीं हिचकते. वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजों से अपनी रणनीति को लेकर बात करते हैं और उसी हिसाब से गेंदबाजी अटैक तैयार करते हैं.

वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत vs वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 2026 
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में SITजांच पूरी, ट्रस्टियों को मिली क्लीन चिट |
    IND Vs WI: शुभमन गिल की कप्तानी पर विराट कोहली की मुहर, बोले- लंबे समय तक संभालेंगे टीम इंडिया की कमान |
    बुंदेलखंड में किसान महापंचायत का आयोजन, क्या बोले राकेश टिकैत? |
    गणेश विसर्जन में हुआ बड़ा हादसा, SI समेत 13 लोगों की गई जान |
    'वोट तो मिलना नहीं है...', मैनपुरी-सैफई से कांग्रेस के रैली प्लान पर शिवपाल यादव का तंज |
    शराबबंदी वाले नागालैंड में जहरीली शराब का कहर, दो दिन में 19 लोगों की मौत |
    Homemade Aloo Papad: बाजार के पापड़ खरीदना छोड़ें, घर पर पड़े आलू से बनाएं टेस्टी और कुरकुरे आलू पापड़, झटपट बनकर होंगे तैयार |
    बढ़े वजन के लिए मां से मिले ताने-खोया काम, कंगाल हो गई थी एक्ट्रेस, फिर करण जौहर ने बदली किस्मत |
    झाग स्प्रे किया और बन गई मजबूत ईंट, आजकल रेड ब्रिक्स की जगह ये क्या लगवा रहे हैं लोग? |
    पश्चिम बंगाल: चाय पीने गए BJP नेताओं पर लाठी-चाकू से हमला, 1 की मौत
    Advertisement