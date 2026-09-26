IND Vs WI: शुभमन गिल की कप्तानी पर विराट कोहली की मुहर, बोले- लंबे समय तक संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 स‍ितंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. विराट ने गिल की कप्तानी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनमें टीम को सही तरीके से लीड करने का नजरिया और इंटेंसिटी मौजूद है.

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जियोस्टार से बातचीत में विराट ने कहा कि गिल अभी कप्तानी की भूमिका में सीख रहे हैं और इस मामले में यंग हैं. लेकिन टीम इंडिया की अगुवाई करने के लिए उनके पास सही सोच और सही तरह की इंटेंसिटी है.

गिल की रणनीति को विराट ने सराहा

विराट ने गिल की रणनीति और मैदान पर फैसले लेने के तरीके की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि गिल को यह काफी हद तक क्ल‍ियर है कि टीम को मैदान पर किस तरह काम करना है. हालांकि विराट ने माना कि अनुभव बढ़ने और अलग-अलग परिस्थितियों को समझने के साथ कप्तानी में लिए जाने वाले फैसलों में लगातार सुधार होता रहता है. हर कप्तान इस प्रोसेस से गुजरता है.

विराट ने कहा कि गिल में भारतीय क्रिकेट टीम को सही तरीके से लीड करने की इच्छा है और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है. उन्होंने यहां तक कहा कि वह गिल को लंबे समय तक टीम की कप्तानी करते हुए देखते हैं और उन्हें भरोसा है कि गिल बिल्कुल ठीक रहेंगे.

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मैदान पर एक कदम आगे रहने की कोशिश

विराट को गिल की यह बात भी पसंद आई कि वह बल्लेबाजों को आउट करने के तरीके सोचते रहते हैं. उनके मुताबिक यह अलग सोच रखने और विपक्षी से एक कदम आगे रहने की निशानी है.

गिल मैदान पर अलग-अलग तरह की फील्ड लगाने से भी नहीं हिचकते. वह बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजों से अपनी रणनीति को लेकर बात करते हैं और उसी हिसाब से गेंदबाजी अटैक तैयार करते हैं.

वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत vs वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 2026

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)

दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)

तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)



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