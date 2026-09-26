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'वोट तो मिलना नहीं है...', मैनपुरी-सैफई से कांग्रेस के रैली प्लान पर शिवपाल यादव का तंज

रायबरेली में अखिलेश की रथ यात्रा के बाद कांग्रेस अब मैनपुरी-सैफई से रैली करने का प्लान कर रही है. इस पर जब शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा- करें, पर वहां वोट नहीं मिलने हैं. जसवंतनगर में हमारी रिकॉर्ड जीत होती रही है और आगे भी होगी.

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सपा नेता शिवपाल सिंह यादव
सपा नेता शिवपाल सिंह यादव

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 24 सितंबर को रायबरेली जिले से पीडीए रथ यात्रा का आगाज किया था. हाईटेक रथ और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ सपा ने शक्ति प्रदर्शन किया तो कांग्रेस के अंदर हलचल तेज हो गई. अब कांग्रेस मैनपुरी-सैफई से रैली करने की तैयारी में है. इस पर सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है. इस कड़ी में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को यहां से वोट तो मिलने नहीं हैं.

दरअसल, शिवपाल यादव से सवाल किया गया- कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम का कहना है कि सपा ने रायबरेली से चुनावी प्रचार का आगाज किया है तो हम मैनपुरी-सैफई से करेंगे... इस पर उन्होंने कहा कि करें, वहां से वोट तो मिलना नहीं है. पूरे जसवंतनगर में वोट नहीं मिलना है.

शिवपाल ने कहा कि जसवंतनगर में रिकॉर्ड जीत होती रही है और आगे भी होगी. इस दौरान शिवपाल यादव ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने राज्य सरकार पर झूठ बोलने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है. सब देख रहे हैं कि बड़े पदों पर बैठकर ये लोग किसी की सुन नहीं रहे हैं. 

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राजभर के बारे में भी सभी जानते हैं: शिवपाल

शिवपाल यादव से जब सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश पर हमलों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजभर के बारे में भी सभी जानते हैं. 

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रथ यात्रा से सपा-कांग्रेस में रार!

बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश की रायबरेली से शुरू हुई 'पीडीए रथ यात्रा' से सहयोगी दल कांग्रेस में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. रथ यात्रा के बाद उन्होंने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की यात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम, कांग्रेस को ताकत दिखाने की कोशिश ज्यादा लगती है.

ये भी पढ़ें- कांग्रेस के गढ़ से अखिलेश की PDA यात्रा का आगाज, क्या सपा चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव?

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